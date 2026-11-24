ΟΦΗ: Πρόβλημα με τον Μπόρχα Γκονθάλεθ πριν από τον αγώνα με την Άντερλεχτ

Νέο πρόβλημα προέκυψε για τον ΟΦΗ, δύο ημέρες πριν από τον σημαντικό αγώνα με την Άντερλεχτ, καθώς ο Μπόρχα Γκονθάλεθ ένιωσε ενοχλήσεις στον τετρακέφαλο. Η κατάσταση του Ισπανού δεξιού μπακ-χαφ θα επανεκτιμηθεί για να διαπιστωθεί το πλήρες μέγεθος του προβλήματος, δημιουργώντας ανησυχία στο τεχνικό επιτελείο του Χρήστου Κόντη.

Επιστροφή στις προπονήσεις και προετοιμασία για την Άντερλεχτ

Οι παίκτες του ΟΦΗ επέστρεψαν στις προπονήσεις στο ΒΑΚ, μετά το ρεπό της Δευτέρας 23 Νοεμβρίου. Η ομάδα έχει ξεκινήσει εντατικά την προετοιμασία της ενόψει της αναμέτρησης με την Άντερλεχτ. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί στο Παγκρήτιο Στάδιο, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Για τους Κυπελλούχους Ελλάδας, όπως αναφέρεται ο ΟΦΗ, ο συγκεκριμένος αγώνας αποτελεί μια σημαντική πρόκληση. Η ομάδα επιδιώκει να κάνει ένα αποφασιστικό βήμα προς την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, κάτι που προσδίδει ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα στην αναμέτρηση.

Το πρόβλημα με τον Μπόρχα Γκονθάλεθ

Κατά τη διάρκεια της προπόνησης, προέκυψε το νέο πρόβλημα που αφορά τον Μπόρχα Γκονθάλεθ. Ο Ισπανός ποδοσφαιριστής αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον τετρακέφαλο, γεγονός που θέτει εν αμφιβόλω τη συμμετοχή του στον επερχόμενο αγώνα. Η εξέλιξη αυτή προσθέτει έναν ακόμα «πονοκέφαλο» στον προπονητή Χρήστο Κόντη, καθώς ο Γκονθάλεθ αποτελεί σημαντικό μέλος της ομάδας.

Οι ενοχλήσεις αυτές εμφανίστηκαν δύο ημέρες πριν από το κρίσιμο παιχνίδι. Η ιατρική ομάδα του ΟΦΗ θα επανεκτιμήσει την κατάσταση του παίκτη, προκειμένου να διαπιστωθεί η σοβαρότητα του τραυματισμού και ο ακριβής χρόνος αποκατάστασης, αν χρειαστεί.

Τα ευχάριστα νέα από τον Κρέσιμιρ Κρίζμανιτς

Στον αντίποδα των προβλημάτων, υπήρξε και ένα ευχάριστο νέο για τον προπονητή του Ομίλου, Χρήστο Κόντη. Ο Κρέσιμιρ Κρίζμανιτς, ο Κροάτης στόπερ της ομάδας, συμμετείχε στο μεγαλύτερο μέρος της προπόνησης. Αυτό σηματοδοτεί την αντίστροφη μέτρηση για την αγωνιστική του επάνοδο.

Ο Κρίζμανιτς είχε τραυματιστεί στο ματς με τον Ατρόμητο και η επιστροφή του στις προπονήσεις αποτελεί θετική εξέλιξη για την ενίσχυση της αμυντικής γραμμής του ΟΦΗ, δίνοντας μια επιπλέον επιλογή στον προπονητή.

Οι περιπτώσεις των Κόντρο και Ισέκα

Ωστόσο, η κατάσταση παραμένει αμετάβλητη για άλλους δύο ποδοσφαιριστές της ομάδας. Ο Κέναν Κόντρο συνέχισε τη θεραπεία του, καθώς υποφέρει από κάκωση στον τετρακέφαλο. Η αποθεραπεία του βρίσκεται σε εξέλιξη, με τον παίκτη να ακολουθεί το ειδικό πρόγραμμα που του έχει δοθεί.

Παράλληλα, ο Άαρον Ισέκα ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα ενδυνάμωσης. Ο Βέλγος φορ είχε κοπεί από την αποστολή για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό, καθώς ο Χρήστος Κόντης είχε κρίνει ότι μετά τον τραυματισμό του δεν βρισκόταν στην κατάλληλη αγωνιστική κατάσταση για να αγωνιστεί.

Πρόγραμμα προπόνησης και συνέντευξη Τύπου

Όσον αφορά το πρόγραμμα της προπόνησης, οι παίκτες του ΟΦΗ που αγωνίστηκαν στον αγώνα του ΟΑΚΑ ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας. Για τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές, η προπόνηση περιλάμβανε ασκήσεις τεχνικής και διάφορα αγωνιστικά παιχνίδια, με στόχο τη διατήρηση της φυσικής τους κατάστασης και την βελτίωση της τεχνικής τους.

Η επόμενη προπόνηση της ομάδας έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, στις 17:30. Θα διεξαχθεί στο Παγκρήτιο Στάδιο. Μετά το πέρας της προπόνησης, αναμένεται να ανακοινωθεί η αποστολή του ΟΦΗ για τον αγώνα με την Άντερλεχτ. Νωρίτερα την ίδια ημέρα, στις 16:15, θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου στο Παγκρήτιο Στάδιο, με τη συμμετοχή του Χρήστου Κόντη και ενός εκπροσώπου των ποδοσφαιριστών.

Με πληροφορίες από: Gazzetta