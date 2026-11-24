Η Καλαμάτα θα έχει στο πλευρό της τον κόσμο της στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Κηφισιά Tutu Deals, η οποία είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο, 28 Νοεμβρίου, στις 20:00. Η ΠΑΕ Καλαμάτα εξασφάλισε μία θύρα στο γήπεδο «Απόστολος Νικολαΐδης» της Λεωφόρου, προκειμένου οι φίλαθλοι της «Μαύρης Θύελλας» να μπορέσουν να παρακολουθήσουν τον αγώνα. Το παιχνίδι διεξάγεται στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Η «Μαύρη Θύελλα» με τη στήριξη των φιλάθλων της

Η Καλαμάτα, γνωστή και ως «Μαύρη Θύελλα», ετοιμάζεται για ακόμα ένα εκτός έδρας παιχνίδι, έχοντας στο πλευρό της τους πιστούς της φιλάθλους. Η ομάδα θα ταξιδέψει στην Αθήνα για να αντιμετωπίσει την Κηφισιά Tutu Deals, σε μια αναμέτρηση που αναμένεται να διεξαχθεί σε ατμόσφαιρα έντασης. Οι «ασπρόμαυροι» έχουν αποδείξει επανειλημμένα ότι μπορούν να υπολογίζουν στην αμέριστη στήριξη των οπαδών τους, ακόμα και μακριά από την έδρα τους.

Η παρουσία του κόσμου της Καλαμάτας σε εκτός έδρας αναμετρήσεις αποτελεί σταθερά για την ομάδα, προσφέροντας ώθηση και ψυχολογική υποστήριξη στους ποδοσφαιριστές. Αυτή η παράδοση συνεχίζεται και στο προσεχές παιχνίδι, καθώς η ΠΑΕ Καλαμάτα φρόντισε για την εξασφάλιση της παρουσίας των φιλάθλων της, επιβεβαιώνοντας τη σημασία που αποδίδει στη σχέση της με τον κόσμο της.

Λεπτομέρειες της αναμέτρησης

Το παιχνίδι μεταξύ της Καλαμάτας και της Κηφισιάς Tutu Deals είναι προγραμματισμένο για το Σάββατο, 28 Νοεμβρίου, με ώρα έναρξης στις 20:00. Η αναμέτρηση θα φιλοξενηθεί στο γήπεδο της Λεωφόρου, το ιστορικό «Απόστολος Νικολαΐδης», το οποίο θα αποτελέσει την έδρα για την Κηφισιά Tutu Deals σε αυτή την αγωνιστική.

Η συγκεκριμένη αναμέτρηση εντάσσεται στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Stoiximan Super League, μιας διοργάνωσης που φέτος παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και οι δύο ομάδες θα επιδιώξουν να αποσπάσουν ένα θετικό αποτέλεσμα, προσφέροντας ένα θέαμα υψηλού επιπέδου στους φιλάθλους που θα βρεθούν στις κερκίδες.

Πρόσβαση και εισιτήρια για τους φιλάθλους

Για τις ανάγκες των φιλάθλων της Καλαμάτας, η ΠΑΕ εξασφάλισε μία συγκεκριμένη θύρα στο «Απόστολος Νικολαΐδης». Συγκεκριμένα, η Θύρα 6 θα φιλοξενήσει τους οπαδούς των «ασπρόμαυρων», δίνοντάς τους τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τον αγώνα από έναν καθορισμένο χώρο.

Η τιμή του εισιτηρίου για τη Θύρα 6 έχει οριστεί στα 25 ευρώ. Οι ενδιαφερόμενοι φίλαθλοι μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήριά τους ηλεκτρονικά, μέσω του συνδέσμου που έχει δοθεί στη δημοσιότητα: https://www.more.com/gr-el/tickets/sports/kifisia-tutu-deals-kalamata-away-section/. Η διαδικασία αυτή διευκολύνει την πρόσβαση και την αγορά εισιτηρίων για όσους επιθυμούν να στηρίξουν την ομάδα τους.

Οδηγίες για τη μετακίνηση των οπαδών

Σε ό,τι αφορά τη μετακίνηση των φιλάθλων της Καλαμάτας προς το γήπεδο της Λεωφόρου, έχει εκδοθεί συγκεκριμένη απόφαση από την Αστυνομία. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, απαγορεύεται ρητά η οργανωμένη μετακίνηση των οπαδών.

Ως εκ τούτου, επιτρέπεται μόνο η μεμονωμένη μετακίνηση των φιλάθλων που επιθυμούν να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση. Αυτή η οδηγία είναι σημαντικό να τηρηθεί από όλους, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή του αγώνα και η ασφάλεια όλων των παρευρισκομένων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta