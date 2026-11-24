Το Διαιτητικό Δικαστήριο Αθλητισμού (CAS) δικαίωσε τη Σενεγάλη, η οποία πήρε πίσω τον τίτλο του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής. Η απόφαση αυτή ανατρέπει την προηγούμενη κίνηση της Αφρικανικής Συνομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (CAF), η οποία είχε αφαιρέσει το τρόπαιο από τα «Λιοντάρια της Τεράνγκα» μετά την αποχώρησή τους από τον τελικό με το Μαρόκο.

Η απόφαση του CAS και η δικαίωση της Σενεγάλης

Η Σενεγάλη, γνωστή και ως τα «Λιοντάρια της Τεράνγκα», κέρδισε την έφεση στην οποία είχε προχωρήσει, με αποτέλεσμα να της επιστραφεί ο τίτλος του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής. Ο τίτλος αυτός είχε αρχικά χαθεί στα χαρτιά, έπειτα από την αποχώρηση της ομάδας από τον επεισοδιακό τελικό της διοργάνωσης, όπου αντιμετώπιζε το Μαρόκο.

Το CAS αποφάσισε να ανατρέψει την απόφαση της CAF, η οποία είχε προχωρήσει στην αφαίρεση του τίτλου από τους Σενεγαλέζους. Η CAF είχε επικαλεστεί το άρθρο 52 των κανονισμών της, το οποίο προβλέπει ότι «αν, για οποιονδήποτε λόγο, μια ομάδα αρνηθεί να αγωνιστεί ή αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο πριν από τη λήξη του κανονικού χρόνου, χωρίς την άδεια του διαιτητή, θα θεωρείται ηττημένη και θα αποκλείεται από τη διοργάνωση».

Το σκεπτικό του Διαιτητικού Δικαστηρίου

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το Διαιτητικό Δικαστήριο έλαβε υπόψη του ότι η απόφαση για τη συνέχιση ή την οριστική διακοπή του αγώνα ανήκε αποκλειστικά στην αρμοδιότητα του διαιτητή. Το CAS τόνισε πως, σφυρίζοντας για την επανέναρξη της αναμέτρησης, ο διαιτητής είχε κρίνει ότι πληρούνταν όλες οι προϋποθέσεις για τη συνέχισή της.

Ειδικότερα, το δικαστήριο σημείωσε ότι και οι δύο ομάδες είχαν επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο και είχαν εκφράσει την πρόθεσή τους να συνεχιστεί ο αγώνας. Αυτό το γεγονός αποτέλεσε κεντρικό στοιχείο στο σκεπτικό της απόφασης του CAS, οδηγώντας στην ανατροπή της προηγούμενης ποινής.

Ο επεισοδιακός τελικός με το Μαρόκο

Οι παίκτες της Σενεγάλης είχαν αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια του τελικού, μετά τον καταλογισμό ενός πέναλτι υπέρ του Μαρόκου στις καθυστερήσεις του αγώνα. Ωστόσο, επέστρεψαν αργότερα για να παρακολουθήσουν την εκτέλεση του πέναλτι, το οποίο τελικά χάθηκε.

Μετά την εξέλιξη αυτή, το παιχνίδι οδηγήθηκε στην παράταση. Εκεί, η ομάδα της Σενεγάλης, με πρωταγωνιστή τον Σαντιό Μανέ, κατάφερε να βρει δίχτυα με τον Γκέιγ στο 94ο λεπτό της αναμέτρησης. Μετά από αυτό το γκολ, η Σενεγάλη πανηγύρισε την κατάκτηση του τίτλου, πιστεύοντας ότι είχε κερδίσει το τρόπαιο στον αγωνιστικό χώρο.

Η ανατροπή της CAF και η έφεση των Μαροκινών

Δύο μήνες μετά τον τελικό, η Αφρικανική Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου (CAF) είχε αποδεχτεί την έφεση που είχαν υποβάλει οι Μαροκινοί. Βάσει αυτής της έφεσης, η CAF αποφάσισε να απονείμει το τρόπαιο στο Μαρόκο, αφαιρώντας το από τη Σενεγάλη.

Η αιτιολόγηση της CAF για αυτή την απόφαση ήταν ότι η αποχώρηση των «Λιονταριών των Τεράνγκα» από τον αγωνιστικό χώρο έπρεπε να είχε θεωρηθεί οριστική. Αυτή η κίνηση της CAF είχε προκαλέσει την αντίδραση της Σενεγάλης, η οποία στη συνέχεια προσέφυγε στο Διαιτητικό Δικαστήριο Αθλητισμού για να διεκδικήσει εκ νέου τον τίτλο της.

Με πληροφορίες από: Gazzetta