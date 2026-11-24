Ο Σακιέλ ΜακΚίσικ, ένας παίκτης που έχει συνδέσει το όνομά του με τον Ολυμπιακό, βρέθηκε στις εγκαταστάσεις της ομάδας και παρακολούθησε την προπόνηση των «ερυθρολεύκων». Η επίσκεψη του Αμερικανού αθλητή πραγματοποιήθηκε λίγο πριν από μια σημαντική αναμέτρηση για τον Ολυμπιακό, αυτήν κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ. Ο ΜακΚίσικ, εκμεταλλευόμενος ένα διάλειμμα από τις τρέχουσες αγωνιστικές του υποχρεώσεις, είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με παλιούς γνώριμους και να αναπολήσει στιγμές από το παρελθόν του στον Πειραιά.

Η επιστροφή του Σακιέλ ΜακΚίσικ στις προπονήσεις

Ο Σακιέλ ΜακΚίσικ, ο οποίος έχει αφήσει το δικό του στίγμα στην ιστορία του Ολυμπιακού, επέστρεψε για λίγο στο γνώριμο περιβάλλον των προπονήσεων της ομάδας. Η παρουσία του Αμερικανού γκαρντ-φόργουορντ στην προπόνηση των «ερυθρολεύκων» προκάλεσε χαμόγελα και αναμνήσεις. Ο ΜακΚίσικ, ο οποίος αγαπήθηκε ιδιαίτερα από τον κόσμο των Πειραιωτών, ανταπέδωσε αυτή την αγάπη και την αφοσίωση προς την ομάδα.

Η επίσκεψη του παίκτη πραγματοποιήθηκε εν μέσω της διακοπής των αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας του, της Τουρκ Τέλεκομ. Αυτή η ευκαιρία του επέτρεψε να ταξιδέψει και να βρεθεί ξανά κοντά στους πρώην συμπαίκτες του και το τεχνικό επιτελείο. Η παρουσία του στην προπόνηση ήταν μια ευχάριστη έκπληξη για όλους.

Συζήτηση με τον Γιώργο Μπαρτζώκα

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στις εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού, ο Σακιέλ ΜακΚίσικ είχε την ευκαιρία να συναντηθεί και να συνομιλήσει με τον προπονητή της ομάδας, Γιώργο Μπαρτζώκα. Η συνάντηση αυτή αποτέλεσε μια στιγμή αναπόλησης και ανταλλαγής απόψεων μεταξύ του πρώην παίκτη και του τεχνικού ηγέτη των «ερυθρολεύκων».

Οι δύο άνδρες, που συνεργάστηκαν επιτυχώς στο παρελθόν, είχαν τη δυνατότητα να συζητήσουν σε φιλικό κλίμα. Η παρουσία του ΜακΚίσικ στο προπονητικό κέντρο υπογράμμισε τους ισχυρούς δεσμούς που διατηρεί με τον σύλλογο και τα πρόσωπα που τον απαρτίζουν.

Το μήνυμα της ΚΑΕ Ολυμπιακός για την επιστροφή του

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός δεν άφησε ασχολίαστη την επίσκεψη του Σακιέλ ΜακΚίσικ και θέλησε να την μοιραστεί με τους φιλάθλους της. Συγκεκριμένα, η ομάδα ανέβασε ένα σχετικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο απαθανάτιζε στιγμές από την παρουσία του παίκτη στην προπόνηση.

Το βίντεο συνοδευόταν από ένα μήνυμα που τόνιζε τη διαχρονική σχέση του παίκτη με τον σύλλογο. «Some bonds last a lifetime! ❤️???? There are people who will always be part of our family. Having them back with us is always a truly special joy. @ShaqInTheBox it was wonderful to welcome you back home! #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανάρτηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός, υπογραμμίζοντας το θερμό καλωσόρισμα.

Ενόψει της αναμέτρησης με τη Χάποελ Τελ Αβίβ

Η επίσκεψη του Σακιέλ ΜακΚίσικ στην προπόνηση του Ολυμπιακού έλαβε χώρα σε μια περίοδο όπου η ομάδα προετοιμάζεται για μια σημαντική ευρωπαϊκή αναμέτρηση. Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν μπροστά τους τον αγώνα με τη Χάποελ Τελ Αβίβ, ο οποίος είναι προγραμματισμένος για τις 25 Νοεμβρίου, στις 21:15.

Η παρουσία ενός αγαπημένου πρώην παίκτη, όπως ο ΜακΚίσικ, ενδέχεται να προσέφερε μια επιπλέον νότα ενθάρρυνσης και καλής διάθεσης στην ομάδα, ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την προετοιμασία του με στόχο την καλύτερη δυνατή εμφάνιση στον αγώνα που ακολουθεί.

Με πληροφορίες από: Gazzetta