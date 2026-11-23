Ο Παναγιώτης Ραμαντάνης, μέσω της εκπομπής Gazz Floor by Novibet, προχώρησε σε λεπτομερή ανάλυση των δεδομένων που αφορούν τους καλαθοσφαιριστές Τάιλερ Ντόρσεϊ και Νίκολα Μιλουτίνοφ. Ο δημοσιογράφος εξήγησε την τρέχουσα κατάσταση των δύο παικτών του Ολυμπιακού, φωτίζοντας τις εξελίξεις γύρω από την αγωνιστική τους παρουσία και την πορεία τους προς την πλήρη ενσωμάτωση στην ομάδα. Οι πληροφορίες που παρουσιάστηκαν αφορούν τόσο την επικείμενη επιστροφή του Σέρβου σέντερ όσο και την παρατεταμένη απουσία του Αμερικανού γκαρντ από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις.

Η πιθανή επιστροφή του Νίκολα Μιλουτίνοφ

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ βρίσκεται πολύ κοντά στην επιστροφή του στην αγωνιστική δράση, με τον Παναγιώτη Ραμαντάνη να αναφέρει συγκεκριμένα ότι «ο Μιλουτίνοφ επιστρέφει κατά πάσα πιθανότητα με Χάποελ». Η δήλωση αυτή βασίζεται ευθέως στα λεγόμενα του προπονητή του Ολυμπιακού, Γιώργου Μπαρτζώκα, ο οποίος έχει επισημάνει ότι ο Σέρβος σέντερ θα είναι διαθέσιμος για τον επικείμενο αγώνα της ομάδας. Η αναμονή για την επανεμφάνισή του στο παρκέ φαίνεται να φτάνει στο τέλος της.

Πλήρη και επίσημη εικόνα για την ακριβή κατάσταση και την ετοιμότητα του Νίκολα Μιλουτίνοφ αναμένεται να υπάρξει αύριο, κατά τη διάρκεια της media day της ομάδας, όπου θα δοθούν περισσότερες διευκρινίσεις. Ο Σέρβος παίκτης είχε τραυματιστεί την ημέρα που η ομάδα επρόκειτο να αναχωρήσει για τη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να αντιμετωπίσει τον Άρη σε ένα σημαντικό παιχνίδι. Η απουσία του από τους αγώνες κράτησε τελικά λίγο παραπάνω από το αρχικά αναμενόμενο, με τον ίδιο να χρειάζεται πλέον αυτό το δύσκολο ματς με τη Χάποελ για να επανενταχθεί πλήρως στον ρυθμό της ομάδας και να βρει ξανά τα πατήματά του.

Η παρατεταμένη απουσία του Τάιλερ Ντόρσεϊ

Η περίπτωση του Τάιλερ Ντόρσεϊ παρουσιάζει διαφορετικά δεδομένα σε σχέση με τον Μιλουτίνοφ, καθώς ο παίκτης παραμένει εκτός αγωνιστικής δράσης και η επιστροφή του δεν είναι άμεση. Ο Παναγιώτης Ραμαντάνης τόνισε ότι το γεγονός πως ο Ντόρσεϊ έμεινε εκτός και από το παιχνίδι με την Καρδίτσα, αποτελεί σαφή ένδειξη από τον προπονητή Γιώργο Μπαρτζώκα πως ο παίκτης δεν είναι ακόμα έτοιμος να ενσωματωθεί πλήρως στην ομάδα και να προσφέρει τις υπηρεσίες του. Αυτή η απόφαση υποδηλώνει ότι απαιτείται περισσότερος χρόνος για την προσαρμογή του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες που παρουσιάστηκαν στο Gazz Floor by Novibet, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ δεν πρόκειται να αγωνιστεί ούτε στον επικείμενο αγώνα κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ, κάτι που επιβεβαιώνει την τρέχουσα κατάσταση του. Η πιθανή επιστροφή του στην ομάδα, εφόσον όλα εξελιχθούν ομαλά και χωρίς περαιτέρω προβλήματα, αναμένεται να γίνει μετά τη διακοπή των αγωνιστικών υποχρεώσεων. Αυτό σημαίνει ότι οι φίλαθλοι θα πρέπει να περιμένουν λίγο ακόμα για να τον δουν ξανά στο παρκέ με τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Παρατηρήσεις για τη στάση του Ντόρσεϊ

Ο Παναγιώτης Ραμαντάνης σχολίασε επίσης τη στάση του σώματος του Τάιλερ Ντόρσεϊ, χαρακτηρίζοντάς την «λίγο περίεργη» και δηλώνοντας ότι, με βάση τις περιορισμένες παρατηρήσεις του, δεν μπορεί να εκφέρει πλήρη και ολοκληρωμένη άποψη επί του θέματος. Ο δημοσιογράφος ανέφερε συγκεκριμένα ότι ο παίκτης καθόταν απλά στην άκρη της κερκίδας κατά τη διάρκεια της media day της ομάδας, χωρίς να συμμετέχει ενεργά στις διαδικασίες ή να βρίσκεται κοντά στους συμπαίκτες του.

Παρόμοια εικόνα παρατηρήθηκε και σε μια φάση στο ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης, όπου ο Ντόρσεϊ βρισκόταν επίσης στην κερκίδα, μακριά από τον πάγκο της ομάδας. Ο Ραμαντάνης διευκρίνισε ότι με ένα τέταρτο παρακολούθησης, όπως ήταν η δική του δυνατότητα, δεν είναι δυνατόν να έχει κανείς πλήρη εικόνα για την ψυχολογική ή αγωνιστική κατάσταση του παίκτη, καθώς απαιτείται εκτενέστερη παρατήρηση για ασφαλή συμπεράσματα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta