Η Ελλάδα κατέκτησε δύο ακόμα ασημένια μετάλλια στο Thessaloniki «Millennium Team» Cadet European Cup 2026, που ολοκληρώθηκε στο κλειστό γυμναστήριο της ΧΑΝΘ. Οι Μαρία Ελένη Παπαϊωάννου και Κωνσταντίνος Μαγκακέλοφ πρόσθεσαν τις διακρίσεις τους την Κυριακή 22 Νοεμβρίου, ανεβάζοντας τη συνολική συγκομιδή της χώρας μας στα πέντε μετάλλια. Η ελληνική αποστολή ολοκλήρωσε τη διοργάνωση στην κορυφή του πίνακα μεταλλίων.

Η ελληνική επιτυχία στη διοργάνωση

Το Thessaloniki «Millennium Team» Cadet European Cup 2026, μια μεγάλη διεθνής διοργάνωση τζούντο για την ηλικιακή κατηγορία κ18, φιλοξενήθηκε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στο κλειστό γυμναστήριο της ΧΑΝΘ. Η διοργάνωση έριξε την αυλαία της σειράς των Ευρωπαϊκών Κυπέλλων Cadets για το 2026, με την Ελλάδα να επιδεικνύει τόσο την αγωνιστική δυναμική των νεαρών αθλητών της όσο και την οργανωτική της εμπειρία.

Συνολικά, 440 τζουντόκα από 28 χώρες συμμετείχαν στο φετινό Ευρωπαϊκό Κύπελλο. Η Ελλάδα πανηγύρισε συνολικά πέντε μετάλλια, εκ των οποίων δύο χρυσά και τρία ασημένια, ολοκληρώνοντας την παρουσία της στην κορυφή του πίνακα μεταλλίων.

Τα μετάλλια του Σαββάτου

Η ελληνική επιτυχία ξεκίνησε το Σάββατο 21 Νοεμβρίου, με την κατάκτηση τριών μεταλλίων. Η Παπαθεοδώρου κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία των -44 κιλών, ενώ η Κομπορόζου κατέκτησε επίσης χρυσό μετάλλιο στα -48 κιλά.

Στην ίδια ημέρα, ο Τοσουνίδης πρόσθεσε ένα ασημένιο μετάλλιο στη συγκομιδή της ελληνικής ομάδας, αγωνιζόμενος στην κατηγορία των -55 κιλών.

Η Μαρία Ελένη Παπαϊωάννου πρωταγωνίστρια

Την Κυριακή 22 Νοεμβρίου, η Μαρία Ελένη Παπαϊωάννου αναδείχθηκε πρωταγωνίστρια της δεύτερης ημέρας, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο στην κατηγορία των -70 κιλών. Η Παπαϊωάννου έγινε η πρώτη Ελληνίδα τζουντόκα με δύο μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Κύπελλο κ18 της Θεσσαλονίκης, καθώς είχε κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στην ίδια κατηγορία το 2024.

Η πορεία της προς τον τελικό ήταν εξαιρετική, σημειώνοντας τρεις νίκες με ippon. Στη φάση των «16» επικράτησε της Σέρβας Νατάλια Νοβάκοβιτς, στα προημιτελικά ξεπέρασε το εμπόδιο της Γαλλίδας Ανισά Μπαρανζέ, ενώ στον ημιτελικό νίκησε την Άρμπα Χασανάι από το Κόσοβο, εξασφαλίζοντας την πρόκρισή της. Στον τελικό των -70 κιλών, ηττήθηκε στο golden score από τη Γαλλίδα Αλεξάντρα Ζοφρουά.

Μετά τον τελικό, η Παπαϊωάννου δήλωσε: «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που μετά από δύο χρόνια κατάφερα ξανά να πάρω μετάλλιο. Προφανώς και ήθελα το χρυσό, αλλά αυτό το αποτέλεσμα είναι για μένα το καλύτερο μέσα σε όλα τα υπόλοιπα, γιατί είναι το τελευταίο μου τουρνουά για τους Εφήβους». Όταν ρωτήθηκε τι της έλειψε για το χρυσό, απάντησε: «Λίγη επιμονή παραπάνω και θα το έπαιρνα».

Το πρώτο μετάλλιο για τον Κωνσταντίνο Μαγκακέλοφ

Ο Κωνσταντίνος Μαγκακέλοφ κατέκτησε το πρώτο του μετάλλιο στην ηλικιακή κατηγορία των Cadets, κερδίζοντας το ασημένιο στα -90 κιλά. Ο Έλληνας τζουντόκα πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, σημειώνοντας τρεις διαδοχικές νίκες.

Η πορεία του Μαγκακέλοφ ξεκίνησε με νίκη, οδηγώντας τον στην πρόκριση στον τελικό. Εκεί, ηττήθηκε με ippon από τον Αυστραλό Άκος Κέλι, εξασφαλίζοντας ωστόσο το ασημένιο μετάλλιο για την Ελλάδα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta