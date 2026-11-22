Η εντεκάδα της Εθνικής Παίδων για την κρίσιμη αναμέτρηση κόντρα στον Παναμά, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής των ομίλων του Μουντιάλ, έγινε γνωστή. Η ελληνική ομάδα, μετά την ιστορική νίκη της επί της Αιγύπτου, στοχεύει σε ένα δεύτερο συνεχόμενο θετικό αποτέλεσμα, επιδιώκοντας το 2/2 στους ομίλους της διοργάνωσης που φιλοξενείται στο Κατάρ.

Ο στόχος του 2/2 στο Κατάρ

Η Εθνική Παίδων βρίσκεται σε μια σημαντική στιγμή στο Παγκόσμιο Κύπελλο που διεξάγεται στο Κατάρ. Έχοντας ήδη κατακτήσει μια ιστορική νίκη στην πρώτη αγωνιστική, όταν επικράτησε της Αιγύπτου, η ομάδα έχει θέσει ως στόχο το απόλυτο. Η αναμέτρηση με τον Παναμά αποτελεί τη δεύτερη δοκιμασία της στο πλαίσιο της φάσης των ομίλων.

Η επιδίωξη του 2/2 στους ομίλους είναι κομβικής σημασίας για την πορεία της Εθνικής Παίδων στη διοργάνωση. Ένα θετικό αποτέλεσμα απέναντι στον Παναμά θα ενισχύσει σημαντικά τις ελπίδες της για πρόκριση και θα της δώσει ένα ισχυρό πλεονέκτημα ενόψει της συνέχειας του Μουντιάλ.

Οι επιλογές του Βασίλη Παπαδάκη

Ο προπονητής της Εθνικής Παίδων, Βασίλης Παπαδάκης, προχώρησε στην ανακοίνωση της αρχικής εντεκάδας που θα παραταχθεί στον αγωνιστικό χώρο. Οι επιλογές του αποτυπώνουν τη στρατηγική που θα ακολουθήσει η ελληνική ομάδα προκειμένου να αντιμετωπίσει τον Παναμά και να διεκδικήσει τη νίκη.

Ο κ. Παπαδάκης επέλεξε ένα σχήμα με συγκεκριμένες θέσεις για κάθε παίκτη, διαμορφώνοντας έτσι την τακτική προσέγγιση της ομάδας για τον συγκεκριμένο αγώνα. Η σύνθεση αυτή έχει ως στόχο να αξιοποιήσει τα δυνατά σημεία των παικτών και να διαχειριστεί αποτελεσματικά τις απαιτήσεις της αναμέτρησης.

Η αμυντική διάταξη της ομάδας

Στην εστία της Εθνικής Παίδων, ο Βασίλης Παπαδάκης εμπιστεύτηκε τον Γείτονα, ο οποίος θα έχει την ευθύνη της υπεράσπισης της ελληνικής εστίας. Μπροστά του, στην τριάδα της άμυνας, θα αγωνιστούν οι Καραγγέλης, Λάβδας και Φιλιππιάδης. Αυτοί οι τρεις παίκτες θα αποτελέσουν τον κεντρικό πυλώνα της αμυντικής γραμμής.

Στα δύο άκρα της άμυνας, με ρόλο φουλ μπακ, θα κινηθούν οι Σιώζος και Τσίγκας. Οι δύο αυτοί ποδοσφαιριστές αναμένεται να προσφέρουν τόσο αμυντική κάλυψη όσο και επιθετικές βοήθειες, καλύπτοντας όλη την πλευρά του γηπέδου, σύμφωνα με το σχέδιο του προπονητή.

Η μεσαία γραμμή και η επίθεση

Στη μεσαία γραμμή της Εθνικής Παίδων, οι ρόλοι έχουν ανατεθεί στους Μπινιάρη και Νέτο. Οι δύο αυτοί παίκτες θα έχουν την ευθύνη της οργάνωσης του παιχνιδιού, της αναχαίτισης των επιθέσεων του αντιπάλου και της σύνδεσης της άμυνας με την επίθεση, αποτελώντας τον κινητήριο μοχλό της ομάδας.

Πιο μπροστά, πίσω από τον προωθημένο, θα αγωνιστούν οι Κώστογλου και Νέμπης. Αυτοί οι δύο ποδοσφαιριστές θα έχουν ως κύριο μέλημα τη δημιουργία φάσεων και την υποστήριξη του επιθετικού. Τέλος, στην κορυφή της επίθεσης, ως προωθημένος, ο Βασίλης Παπαδάκης επέλεξε τον Σούβλατζη, ο οποίος θα έχει την ευθύνη του σκοραρίσματος και της τελικής προσπάθειας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta