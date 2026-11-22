Ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε δύο σημαντικά και ιστορικά ρεκόρ στην πλούσια διαδρομή του συλλόγου, μετά την πρόσφατη επικράτησή του επί του Άρη στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Η ομάδα, υπό την καθοδήγηση του προπονητή Αντρέα Τρινκιέρι, κατάφερε να σημειώσει την όγδοη συνεχόμενη νίκη της στο πρωτάθλημα, επιτυγχάνοντας έτσι το καλύτερο ξεκίνημα που έχει καταγραφεί ποτέ στην ιστορία της. Παράλληλα, ο «Δικέφαλος του Βορρά» ισοφάρισε και ένα αξιοσημείωτο ρεκόρ αναφορικά με τα εύστοχα σουτ τριών πόντων, προσθέτοντας ακόμα μία ξεχωριστή επίδοση στην εφετινή του πορεία.

Το καλύτερο ξεκίνημα στην ιστορία του συλλόγου

Η νίκη του ΠΑΟΚ επί του Άρη, με το τελικό σκορ 99-77, δεν ήταν απλώς μία σημαντική επικράτηση στο πλαίσιο του πρωταθλήματος της Basket League, αλλά συνδυάστηκε με την ισοφάριση ενός πραγματικά ιστορικού ρεκόρ για τον «Δικέφαλο του Βορρά». Με αυτό το εντυπωσιακό αποτέλεσμα, η ομάδα συμπλήρωσε οκτώ συνεχόμενες νίκες σε ισάριθμους αγώνες στο πρωτάθλημα, επιτυγχάνοντας ένα αήττητο σερί 8-0 από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου.

Αυτή η εξαιρετική επίδοση αποτελεί το καλύτερο ξεκίνημα στην ιστορία του ΠΑΟΚ, ισοφαρίζοντας ένα ρεκόρ που κρατούσε από τη μακρινή σεζόν 1983-1984. Τότε, ο σύλλογος είχε επίσης καταφέρει να ξεκινήσει τη χρονιά με οκτώ διαδοχικές νίκες. Μετά την επικείμενη διακοπή του πρωταθλήματος, ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί στην έδρα του τον Προμηθέα. Αυτός ο αγώνας προσφέρει μια σημαντική ευκαιρία στην ομάδα να ξεπεράσει αυτό το «στοιχειωμένο» ρεκόρ και να γράψει νέα, μοναδική ιστορία, συνεχίζοντας το εντυπωσιακό της σερί και εδραιώνοντας την παρουσία της στην κορυφή.

Η εξαιρετική επίδοση στα εύστοχα τρίποντα

Εκτός από το εντυπωσιακό σερί νικών που τον φέρνει στην κορυφή του πρωταθλήματος, ο ΠΑΟΚ κατάφερε να ισοφαρίσει και ένα ακόμη σημαντικό ρεκόρ, αυτή τη φορά στον τομέα των εύστοχων σουτ τριών πόντων. Στο πρόσφατο ντέρμπι με τον Άρη, η ομάδα ολοκλήρωσε τον αγώνα με μια πραγματικά εξαιρετική επίδοση από την περιφέρεια, πετυχαίνοντας 18 εύστοχα σουτ τριών πόντων σε σύνολο 36 προσπαθειών. Αυτό μεταφράζεται σε ένα ποσοστό ευστοχίας 50% από τη γραμμή των τριών πόντων (18/36).

Αυτή η επίδοση ισοφάρισε το προηγούμενο ρεκόρ εύστοχων σουτ τριών πόντων, το οποίο είχε σημειωθεί από τον ίδιο τον ΠΑΟΚ τον Δεκέμβριο του 2022. Στον αγώνα εκείνης της περιόδου, απέναντι στην Καρδίτσα, ο «Δικέφαλος του Βορρά» είχε επίσης πετύχει 18 τρίποντα, αλλά με 34 προσπάθειες (18/34). Η χθεσινή επίδοση, με 18/36, όχι μόνο επιβεβαιώνει την ικανότητα της ομάδας στο μακρινό σουτ, αλλά προσθέτει ένα ακόμα λαμπρό κεφάλαιο στην ιστορία του συλλόγου και αναδεικνύει την αποτελεσματικότητά της στην επίθεση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta