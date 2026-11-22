Ένα επεισόδιο που προκάλεσε συζητήσεις σημειώθηκε κατά τη διάρκεια αναμέτρησης για τα πλέι οφ του MLS, όπου η Ίντερ Μαϊάμι αντιμετώπισε εντός έδρας την Κολόμπους Κρου. Ο Λιονέλ Μέσι βρέθηκε στο επίκεντρο, καθώς σε μια φάση των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου πέταξε την μπάλα στο πρόσωπο αντιπάλου. Η ενέργεια αυτή οδήγησε σε κίτρινη κάρτα για τον Αργεντινό, χωρίς ωστόσο να αποβληθεί από το παιχνίδι.

Το περιστατικό στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου

Η επίμαχη φάση εκτυλίχθηκε λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, σε ένα σημείο όπου η Ίντερ Μαϊάμι βρισκόταν ήδη πίσω στο σκορ με 1-0 και αγωνιζόταν με δέκα παίκτες, λόγω της αποβολής του Λουγιάν στο 36ο λεπτό με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Ο Λιονέλ Μέσι και ο Γκονζάλο Τάπια της Κολόμπους Κρου ενεπλάκησαν σε μια διεκδίκηση της μπάλας, σπρώχνοντας ο ένας τον άλλο, με την μπάλα τελικά να περνά τη γραμμή του άουτ.

Ο Αργεντινός ποδοσφαιριστής της Ίντερ Μαϊάμι πήρε την μπάλα με σκοπό να εκτελέσει γρήγορα το πλάγιο άουτ. Ωστόσο, ο Γκονζάλο Τάπια βρισκόταν μπροστά του, προσπαθώντας να τον δυσκολέψει στην εκτέλεση. Αρχικά, ο Λιονέλ Μέσι ακούμπησε την μπάλα στο πρόσωπο του αντιπάλου του. Στη συνέχεια, εμφανώς εκνευρισμένος, έκανε την κίνηση για την εκτέλεση του πλαγίου και πέταξε την μπάλα απευθείας στο πρόσωπο του Γκονζάλο Τάπια.

Η απόφαση του διαιτητή και οι αντιδράσεις

Μετά την ενέργεια του Μέσι, ο Γκονζάλο Τάπια έπεσε στον αγωνιστικό χώρο. Ο Λιονέλ Μέσι, από την πλευρά του, έκανε νόημα προς τον διαιτητή, υποστηρίζοντας ότι είχε πετύχει τον αντίπαλο στο χέρι. Ο διαιτητής της αναμέτρησης, Άλεν Τσάπμαν, αποφάσισε να δείξει κίτρινη κάρτα και στους δύο παίκτες που ενεπλάκησαν στο περιστατικό.

Η απόφαση αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Ο προπονητής της Κολόμπους Κρου, Λοράν Κουρτουά, υποστήριξε ότι ο Λιονέλ Μέσι έπρεπε να είχε αποβληθεί με απευθείας κόκκινη κάρτα. Παράλληλα, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης "βράζουν", με πολλούς χρήστες να αναρωτιούνται εάν θα υπήρχε ανάλογη αντιμετώπιση στην περίπτωση που κάτι παρόμοιο έκανε ο Κριστιάνο Ρονάλντο ή κάποιος άλλος ποδοσφαιριστής, υπονοώντας μια πιθανή διαφορετική αντιμετώπιση λόγω του ονόματος του Αργεντινού σταρ.

Η εξήγηση για τη μη αποβολή

Παρά τις αντιδράσεις και τις εκκλήσεις για αποβολή, ο Λιονέλ Μέσι δεν αποβλήθηκε από το ματς, κάτι που του επιτρέπει να αγωνιστεί κανονικά στη δύσκολη ρεβάνς των δύο ομάδων για τα πλέι οφ του MLS. Υπάρχει εξήγηση για την απόφαση του διαιτητή να μην δείξει κόκκινη κάρτα στον Αργεντινό ποδοσφαιριστή.

Σύμφωνα με την εξήγηση που έδωσε ο ίδιος ο ρέφερι, η δύναμη που ασκήθηκε από τον Μέσι κατά την ενέργειά του να πετάξει την μπάλα στο πρόσωπο του Τάπια ήταν αμελητέα. Κατά συνέπεια, η ενέργεια του Μέσι δεν μπορούσε να χαρακτηριστεί ως βίαιη συμπεριφορά, η οποία θα οδηγούσε σε απευθείας κόκκινη κάρτα, σύμφωνα με τους κανονισμούς του ποδοσφαίρου.

Η εξέλιξη του αγώνα και το τελικό αποτέλεσμα

Ο αγώνας στον οποίο σημειώθηκε το περιστατικό έληξε με την Κολόμπους Κρου να επικρατεί άνετα της Ίντερ Μαϊάμι με σκορ 3-0. Εκτός από το επεισόδιο με τον Μέσι, η αναμέτρηση σημαδεύτηκε και από την αποβολή του Λουγιάν της Ίντερ Μαϊάμι στο 36ο λεπτό, αφήνοντας την ομάδα του με δέκα παίκτες για το μεγαλύτερο μέρος του αγώνα.

Σε ό,τι αφορά τα τέρματα της αναμέτρησης, ο Γκονζάλο Τάπια, ο παίκτης που δέχτηκε την μπάλα στο πρόσωπο από τον Μέσι, αναδείχθηκε σε πρωταγωνιστή για την ομάδα του, σκοράροντας δύο φορές. Το τελικό σκορ διαμορφώθηκε από τον Τάχα Χαμπρούν, ο οποίος πέτυχε το τρίτο γκολ της Κολόμπους Κρου, εξασφαλίζοντας μια σημαντική νίκη για την ομάδα του ενόψει της συνέχειας των πλέι οφ.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta