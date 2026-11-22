Ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull επικράτησε στο γκραν πρι της Formula 1 στο Λας Βέγκας, στον 21ο από τους 23 αγώνες της φετινής σεζόν. Ο Ολλανδός πιλότος, τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής, κατάφερε να διαχειριστεί την έντονη πίεση από τις δύο Mercedes καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Τελικά, κατέκτησε την τρίτη του νίκη στους δρόμους της Νεβάδα μέσα σε τέσσερα χρόνια, σε έναν αγώνα που χαρακτηρίστηκε από συνεχείς μάχες και ανατροπές.

Ο θρίαμβος του Φερστάπεν και οι θέσεις του βάθρου

Ο Μαξ Φερστάπεν εκκίνησε από την πρώτη θέση, την “pole position”, και αρχικά τέθηκε επικεφαλής του αγώνα. Παρόλο που η πρωτοπορία άλλαξε χέρια αρκετές φορές, με τη συμμετοχή και του Αντονέλι, ο Ολλανδός κατάφερνε κάθε φορά να την ανακτά. Ο Φερστάπεν διατήρησε την πρώτη θέση ακόμη και κατά τη διάρκεια της εμφάνισης του αυτοκινήτου ασφαλείας, μετά από σύγκρουση στην πίστα.

Στο τέλος, ο «πιλότος» της Red Bull άφησε πίσω του τους Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι της McLaren, οι οποίοι κατέλαβαν τη δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα στο βάθρο. Οι δύο Mercedes, που ασκούσαν πίεση στον Φερστάπεν, έπεσαν εκτός βάθρου στους τελευταίους γύρους του αγώνα.

Ένας αγώνας γεμάτος ανατροπές και προσπεράσματα

Το γκραν πρι του Λας Βέγκας του 2026 περιγράφηκε ως ένας ανεπανάληπτος αγώνας, με άπειρα προσπεράσματα και πολλά συμβάντα. Τα μονοθέσια βρίσκονταν κολλημένα το ένα πίσω από το άλλο σε όλους τους 50 γύρους, με τον Φερστάπεν να προσπερνά και να προσπερνιέται δεκάδες φορές για να φτάσει στον θρίαμβο. Οι διαφορές μεταξύ των μονοθεσίων ήταν ελάχιστες, με την κατάταξη να αλλάζει συνεχώς καθώς εξελίσσονταν μάχες σε όλο το μήκος της πίστας.

Λόγω του ισχυρού slipstream στη γιγάντια ευθεία της Strip και της συνεχούς διαχείρισης ενέργειας των υβριδικών συστημάτων, τα μονοθέσια κινούνταν σε ένα αδιάκοπο τρενάκι, θυμίζοντας αγώνα ποδηλασίας. Ο Τζορτζ Ράσελ προσπέρασε αρκετές φορές τη Red Bull, με τον Φερστάπεν να ανακτά την πρωτοπορία λίγες στιγμές αργότερα. Ο ταχύτατος Ισάκ Χατζάρ πέρασε επίσης τη Mercedes, δημιουργώντας προσωρινά το «1-2» για τη Red Bull.

Τα προβλήματα των Mercedes και άλλες ποινές

Η απειλή από τη Mercedes εξουδετερώθηκε προς το τέλος του αγώνα. Ο Τζορτζ Ράσελ, στην προσπάθειά του να προσπεράσει τον Αντρέα Κίμι Αντονέλι στον 48ο γύρο, μπλόκαρε τους τροχούς του και χτύπησε στις μπαριέρες. Μολονότι ο Βρετανός επέστρεψε στον αγώνα, υποχώρησε στην ένατη θέση. Από την πλευρά του, ο Αντονέλι αντιμετώπισε ένα πρόβλημα που τον έριξε στην τέταρτη θέση, ενώ ο νέος παγκόσμιος πρωταθλητής οδηγών της Mercedes περιορίστηκε τελικά στην τέταρτη θέση.

Ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής της Ferrari, Λιούις Χάμιλτον, τερμάτισε έβδομος, αφού έλαβε ποινή δέκα δευτερολέπτων επειδή βγήκε από την πίστα και κέρδισε πλεονέκτημα σε «μονομαχία» του με τον Λάντο Νόρις. Αργότερα, είχε επαφή με τον «ομόσταυλό» του, Σαρλ Λεκλέρκ, για την οποία ο Μονεγάσκος τιμωρήθηκε επίσης με ποινή δέκα δευτερολέπτων. Ένα από τα πολλά επεισόδια του αγώνα ήταν η σύγκρουση, για μία ακόμα φορά, των δύο Ferrari.

Συμβάντα και εγκαταλείψεις στην πίστα

Το δράμα ξεκίνησε πριν καν σβήσουν τα κόκκινα φώτα, καθώς ο Άλεξ Άλμπον δεν εκκίνησε λόγω υπερθέρμανσης στα φρένα της Williams. Παράλληλα, ο Λίαμ Λόσον αναγκάστηκε να ξεκινήσει από το pit lane με διαρροή καυσίμου. Στον 19ο γύρο, η επαφή του Σέρχιο Πέρες της Cadillac με τον Ραφαέλ Καμάρα της Haas έστειλε τον Μεξικανό στον τοίχο και έφερε στην πίστα το Αυτοκίνητο Ασφαλείας. Οι πρωτοπόροι μπήκαν μαζικά στα πιτ, με τη Red Bull να κάνει διπλό pit stop και τον Ράσελ να ανακτά τη δεύτερη θέση.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου εξουδετέρωσης, ο Άρβιντ Λίντμπλαντ είχε ένα περίεργο τετ-α-κε καθώς ζέσταινε τα ελαστικά του και εγκατέλειψε τον αγώνα. Με την επανεκκίνηση στον 26ο γύρο, η εμπρός αεροτομή του Ισάκ Χατζάρ της Red Bull διαλύθηκε ξαφνικά στην ευθεία, σκορπώντας θραύσματα και αναγκάζοντας τον Γάλλο σε έκτακτο pit stop που κατέστρεψε τον αγώνα του.

Βαθμολογία οδηγών και ο επόμενος αγώνας

Μετά το αποτέλεσμα του γκραν πρι στο Λας Βέγκας, ο Μαξ Φερστάπεν έχει πλέον το προβάδισμα για την κατάκτηση της δεύτερης θέσης στην τελική βαθμολογία των οδηγών. Συγκεκριμένα, ο Ολλανδός μετράει 304 βαθμούς. Ακολουθούν ο Λιούις Χάμιλτον με 267 βαθμούς, ενώ ο Τζορτζ Ράσελ και ο Λάντο Νόρις βρίσκονται ισόβαθμοι με 264 βαθμούς έκαστος.

Ο επόμενος αγώνας στο καλεντάρι της Φόρμουλα Ένα είναι το γκραν πρι του Κατάρ. Αυτός ο αγώνας είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί την προσεχή Κυριακή 29 Νοεμβρίου, με την ώρα Ελλάδας για την εκκίνηση να είναι στις 18:00.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Gazzetta