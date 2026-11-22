Άσχημα νέα προέκυψαν για την ΑΕΚ και τον ποδοσφαιριστή της, Κέρβιν Αριάγκα, καθώς ο 28χρονος χαφ από την Ονδούρα υπέστη σοβαρό τραυματισμό που θα τον κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου δύο μήνες. Ο τραυματισμός του στον ώμο, κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Καλαμάτα, αποδείχθηκε πιο σοβαρός από τις αρχικές εκτιμήσεις, με τις εξετάσεις να δείχνουν κάταγμα.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί σημαντικά προβλήματα στον προπονητή Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος δεν θα μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του Αριάγκα σε μια σειρά από κρίσιμα παιχνίδια. Η απουσία του χαφ αναμένεται να επηρεάσει την ομάδα τόσο στις εγχώριες διοργανώσεις της Super League όσο και στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της, στη League Phase του Champions League.

Ο τραυματισμός και η διάγνωση

Ο Κέρβιν Αριάγκα τραυματίστηκε στο δεύτερο μέρος της αναμέτρησης της ΑΕΚ με την Καλαμάτα. Η στιγμή του τραυματισμού ήταν ιδιαίτερα ανησυχητική, καθώς ο χαφ αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο με φορείο και μεταφέρθηκε άμεσα σε νοσοκομείο για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Οι πρώτες ενδείξεις έδειχναν πρόβλημα στον ώμο, κάτι που επιβεβαιώθηκε πλήρως.

Οι λεπτομερείς εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο 28χρονος ποδοσφαιριστής έδειξαν ότι έχει υποστεί κάταγμα στη δεξιά κλείδα. Αυτή η διάγνωση καθιστά αναγκαία την άμεση χειρουργική επέμβαση. Ο Αριάγκα θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου προκειμένου να αποκατασταθεί πλήρως η ζημιά στην κλείδα του, σηματοδοτώντας την έναρξη της περιόδου αποκατάστασής του.

Η αναγκαστική απουσία και η επιστροφή

Μετά την επιβεβαίωση του κατάγματος και την απόφαση για χειρουργική επέμβαση, ο Κέρβιν Αριάγκα υπολογίζεται ότι θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για ένα διάστημα που αγγίζει τους δύο μήνες. Αυτή η περίοδος απαιτείται για την πλήρη επούλωση του κατάγματος και την σταδιακή επανένταξη του ποδοσφαιριστή σε πλήρεις προπονήσεις και αγωνιστικούς ρυθμούς.

Εάν η αποκατάσταση εξελιχθεί ομαλά και χωρίς επιπλοκές, οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι ο Αριάγκα θα είναι σε θέση να επιστρέψει κοντά στις 22 Ιανουαρίου. Η ημερομηνία αυτή τον τοποθετεί λίγο πριν την αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Παναιτωλικό, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 23 Ιανουαρίου, στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Αυτό σημαίνει ότι ο χαφ θα είναι διαθέσιμος για το συγκεκριμένο παιχνίδι, εφόσον όλα κυλήσουν βάσει σχεδίου.

Κρίσιμα παιχνίδια που θα χάσει

Η απουσία του Κέρβιν Αριάγκα για περίπου δύο μήνες σημαίνει ότι ο Μάρκο Νίκολιτς δεν θα τον έχει στη διάθεσή του σε μια σειρά από ιδιαίτερα σημαντικά και κρίσιμα παιχνίδια για την ΑΕΚ. Αυτά περιλαμβάνουν αναμετρήσεις τόσο στο ελληνικό πρωτάθλημα όσο και στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, το Champions League.

Συγκεκριμένα, ο χαφ από την Ονδούρα δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί στο μεγάλο ντέρμπι των Δικεφάλων απέναντι στον ΠΑΟΚ, μια αναμέτρηση με ιδιαίτερη σημασία για την πορεία της ομάδας στη Super League. Επιπλέον, θα απουσιάζει και από το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, ένα ακόμη παιχνίδι υψηλής έντασης και βαθμολογικού ενδιαφέροντος για την ΑΕΚ.

Πέρα από τις εγχώριες υποχρεώσεις, ο Αριάγκα δεν θα είναι παρών στις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις της ΑΕΚ. Θα χάσει τα παιχνίδια της ομάδας στη League Phase του Champions League απέναντι σε δύο ισχυρούς αντιπάλους: τη Γαλατάσαραϊ και τη Ρόμα. Η απουσία του σε αυτές τις αναμετρήσεις αναμένεται να είναι ιδιαίτερα αισθητή, δεδομένης της σημασίας τους για την ευρωπαϊκή πορεία της Ένωσης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta