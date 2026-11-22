Σκηνές έντασης σημειώθηκαν κατά την αποχώρηση των ποδοσφαιριστών της Μπέτις από το στάδιο «Ραμόν Σάντσεθ Πιθχουάν», μετά το ντέρμπι της Σεβίλλης που έληξε ισόπαλο 1-1. Οπαδοί της Σεβίλλης, που είχαν παραμείνει κοντά στο γήπεδο, απηύθυναν πολυάριθμες και ποικίλες προσβολές στους παίκτες των φιλοξενούμενων. Η κατάσταση οδήγησε σε έντονες αντιδράσεις από πλευράς των ποδοσφαιριστών της Μπέτις, με τρεις εξ αυτών να ξεχωρίζουν για τις χειρονομίες τους.

Η αντίδραση του Ντάνι Θεμπάγιος

Ο Ντάνι Θεμπάγιος ήταν ένας από τους παίκτες της Μπέτις που δεν κατάφεραν να συγκρατήσουν την αντίδρασή τους απέναντι στις προσβολές των οπαδών της Σεβίλλης. Καθώς ανέβαινε τα σκαλιά για να επιβιβαστεί στο πούλμαν της ομάδας, ο Θεμπάγιος ύψωσε το μεσαίο δάχτυλο προς τους οπαδούς που τον αποδοκίμαζαν έντονα. Αυτή η χειρονομία καταγράφηκε και αποτέλεσε ένα από τα κύρια σημεία τριβής μετά τη λήξη του αγώνα.

Η κίνηση του ποδοσφαιριστή ήρθε ως απάντηση στα προσβλητικά σχόλια που δέχονταν σχεδόν όλοι οι παίκτες των φιλοξενούμενων κατά την έξοδό τους από το γήπεδο. Η ένταση που επικράτησε στην περιοχή γύρω από το στάδιο ήταν εμφανής, παρά το γεγονός ότι το ντέρμπι είχε ολοκληρωθεί με ισοπαλία.

Οι χειρονομίες του Άντονι

Πριν την αντίδραση του Θεμπάγιος, ο Άντονι είχε ήδη προχωρήσει σε μια ανάλογη χειρονομία, την οποία είχε κάνει και στον αγωνιστικό χώρο αμέσως μετά το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή. Ο παίκτης της Μπέτις έβαλε το δάχτυλο μπροστά στο στόμα του, καλώντας τους οπαδούς της Σεβίλλης να σωπάσουν. Η χειρονομία αυτή επανελήφθη και κατά την αποχώρηση των ομάδων, δείχνοντας την ενόχληση του ποδοσφαιριστή από τις αποδοκιμασίες.

Οι οπαδοί της Σεβίλλης παρέμειναν κοντά στο γήπεδο «Ραμόν Σάντσεθ Πιθχουάν» και συνέχισαν να απευθύνουν προσβολές, δημιουργώντας ένα τεταμένο κλίμα. Η αντίδραση του Άντονι ήταν μία από τις πρώτες που καταγράφηκαν, υπογραμμίζοντας την ατμόσφαιρα που επικρατούσε εκτός αγωνιστικού χώρου.

Ο εκνευρισμός του Μαρκ Μπάρτρα

Τρίτος στην σειρά των αντιδράσεων ήταν ο Μαρκ Μπάρτρα, ο οποίος είχε εμφανιστεί ιδιαίτερα εκνευρισμένος μετά το τέλος του ντέρμπι. Ο Καταλανός αμυντικός είχε κάνει δηλώσεις στη μεικτή ζώνη, όπου ο εκνευρισμός του ήταν εμφανής. Κατά την αποχώρησή του από το στάδιο, ο Μπάρτρα επέλεξε έναν διαφορετικό τρόπο να απαντήσει στις προσβολές.

Αντί για χειρονομίες θυμού, ο Μαρκ Μπάρτρα έστειλε ειρωνικά φιλιά προς τους οπαδούς που τον εξύβριζαν. Η κίνησή του αυτή, αν και διαφορετική σε ύφος, εξέφραζε επίσης την ενόχληση και την αντίδρασή του στις συνεχείς αποδοκιμασίες και τα προσβλητικά σχόλια που δέχονταν οι παίκτες της Μπέτις.

Το κλίμα του ντέρμπι και το αποτέλεσμα

Ένα ντέρμπι, όπως αυτό μεταξύ Σεβίλλης και Μπέτις, χαρακτηρίζεται από την ένταση που ξεκινάει πολλές μέρες πριν την έναρξη του αγώνα και συνεχίζεται αρκετές μέρες μετά τη λήξη του. Η συγκεκριμένη αναμέτρηση έληξε ισόπαλη με σκορ 1-1, ένα αποτέλεσμα που, υπό άλλες συνθήκες, θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια πιο σύντομη και σε ηπιότερους τόνους συζήτηση μετά τον αγώνα.

Ωστόσο, οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν κατά την αποχώρηση των ποδοσφαιριστών της Μπέτις από το «Ραμόν Σάντσεθ Πιθχουάν» έδειξαν ότι η ένταση παρέμεινε υψηλή. Οι πολυάριθμες και ποικίλες προσβολές από τους οπαδούς της Σεβίλλης προς τους παίκτες των φιλοξενούμενων, καθώς και οι έντονες αντιδράσεις των ποδοσφαιριστών, δεν τιμούν το ποδόσφαιρο και μαρτυρούν το πάθος και την αντιπαλότητα που συνοδεύουν τέτοιους αγώνες.

Με πληροφορίες από: Athletiko