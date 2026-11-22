Η αυλαία της 8ης αγωνιστικής της GBL πέφτει την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2026, με δύο αναμετρήσεις να ξεχωρίζουν. Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην Καρδίτσα απέναντι στην ομώνυμη ομάδα, με στόχο να επιστρέψει στις νίκες στο πρωτάθλημα. Παράλληλα, διεξάγεται και ένας κρίσιμος αγώνας για την παραμονή στην κατηγορία.

Η δοκιμασία του Ολυμπιακού στην Καρδίτσα

Ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζώκα θα βρεθεί στην Καρδίτσα την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2026, για την αναμέτρηση με την ομώνυμη ομάδα. Η ομάδα του Πειραιά επιδιώκει να επιστρέψει στις νίκες στο πρωτάθλημα, μετά από μια ήττα που υπέστη την προηγούμενη αγωνιστική.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν αυτή τη στιγμή ρεκόρ 6 νικών και 1 ήττας στην GBL. Η αναμέτρηση αυτή έρχεται λίγες ημέρες μετά την εξαιρετική τους εμφάνιση την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, όπου αντιμετώπισαν τη Ρεάλ Μαδρίτης για τη 13η αγωνιστική της Euroleague.

Παρά το θετικό τους ρεκόρ, η ομάδα του Ολυμπιακού βρίσκεται χαμηλότερα στον βαθμολογικό πίνακα λόγω της ποινής των δύο βαθμών που της έχει επιβληθεί. Η γηπεδούχος ομάδα της Καρδίτσας, από την πλευρά της, έχει καταγράψει ρεκόρ 4 νικών και 3 ηττών μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα.

Ο «τελικός» παραμονής στη Μύκονο

Παράλληλα με την αναμέτρηση στην Καρδίτσα, η 8η αγωνιστική της GBL περιλαμβάνει και ένα ακόμα σημαντικό παιχνίδι που ανοίγει την αγωνιστική δράση της Κυριακής. Η Μύκονος υποδέχεται τον Βίκο Ιωαννίνων σε έναν αγώνα που χαρακτηρίζεται ως πρόωρος «τελικός» για την παραμονή στην κατηγορία.

Και οι δύο ομάδες, τόσο η Μύκονος όσο και ο Βίκος Ιωαννίνων, βρίσκονται στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα της GBL. Έχουν αμφότερες το ίδιο ρεκόρ, με μόλις μία νίκη και έξι ήττες (1-6) μέχρι τώρα στη διοργάνωση, γεγονός που καθιστά την αναμέτρηση ιδιαίτερα κρίσιμη για τη συνέχεια.

Η κορυφή και οι διεκδικητές

Στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της GBL βρίσκεται ο ΠΑΟΚ με ένα εντυπωσιακό ρεκόρ 8 νικών χωρίς ήττα (8-0). Ακολουθεί ο Παναθηναϊκός με 7 νίκες και 1 ήττα (7-1), ενώ ο Άρης βρίσκεται στην τρίτη θέση με 6 νίκες και 2 ήττες (6-2).

Το Περιστέρι κατέχει την τέταρτη θέση με 5 νίκες και 3 ήττες (5-3). Ο Κολοσσός Ρόδου ακολουθεί με 4 νίκες και 4 ήττες (4-4), ενώ η ΑΕΚ, ο Ηρακλής και η Δόξα Λευκάδας έχουν το ίδιο ρεκόρ 3 νικών και 5 ηττών (3-5).

Οι ομάδες της μέσης και του κάτω μέρους της βαθμολογίας

Ο Ολυμπιακός, παρά το ρεκόρ 6-1, βρίσκεται στην ένατη θέση λόγω της ποινής των δύο βαθμών. Η Καρδίτσα, αντίπαλος του Ολυμπιακού αυτή την αγωνιστική, βρίσκεται στη δέκατη θέση με ρεκόρ 4-3.

Το Μαρούσι έχει 2 νίκες και 6 ήττες (2-6). Στο κάτω μέρος του πίνακα, η Μύκονος και ο Βίκος Ιωαννίνων έχουν 1 νίκη και 6 ήττες (1-6), ενώ την τελευταία θέση κατέχει ο Προμηθέας Πάτρας με 1 νίκη και 7 ήττες (1-7).

Με πληροφορίες από: Newsit