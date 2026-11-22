Η Νάπολι κατάφερε να επικρατήσει της Τορίνο με 1-0 σε εντός έδρας αναμέτρηση για τη Serie A, επιστρέφοντας στις νίκες μετά από ένα αρνητικό σερί αγώνων. Το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης σημειώθηκε από τον Σκοτ ΜακΤόμινεϊ στο 73ο λεπτό, χαρίζοντας το πολύτιμο τρίποντο στους «Παρτενοπέι» και δίνοντάς τους σημαντική βαθμολογική ανάσα.

Η νίκη αυτή ήταν ιδιαίτερα σημαντική για τους Ναπολιτάνους, οι οποίοι είχαν ένα δύσκολο ξεκίνημα στη φετινή σεζόν και είχαν μείνει πίσω στη βαθμολογία. Από την άλλη πλευρά, η Τορίνο δεν κατάφερε να διατηρήσει την αντίστασή της και συμπλήρωσε τέσσερις αγωνιστικές χωρίς νίκη στο ιταλικό πρωτάθλημα, παραμένοντας σε δύσκολη θέση.

Το καθοριστικό γκολ του Σκοτ ΜακΤόμινεϊ

Ο αγώνας στον Νότο εξελίχθηκε σε μια απαιτητική αναμέτρηση για τη Νάπολι, καθώς η Τορίνο επέδειξε αξιοσημείωτη αμυντική προσήλωση. Η «Γκρανάτα» άντεξε στην πίεση των γηπεδούχων για πάνω από μία ώρα, κρατώντας ανέπαφη την εστία της και δυσκολεύοντας τους «Παρτενοπέι» να βρουν το δρόμο προς το γκολ.

Ωστόσο, η αντίσταση της Τορίνο κάμφθηκε στο 73ο λεπτό της αναμέτρησης. Εκείνη τη στιγμή, ο Σκοτ ΜακΤόμινεϊ ανέλαβε δράση, σημειώνοντας ένα υπέροχο και ταυτόχρονα τρομερό γκολ. Με ένα δυνατό σουτ από έξω από τη μεγάλη περιοχή, ο ΜακΤόμινεϊ έστειλε την μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα, λυτρώνοντας τους συμπαίκτες του και δίνοντας το προβάδισμα στη Νάπολι.

Η επιστροφή της Νάπολι στις επιτυχίες

Η Νάπολι είχε περάσει μια δύσκολη περίοδο πριν από αυτή την αναμέτρηση, καθώς μετρούσε ένα αρνητικό σερί τριών αγώνων χωρίς νίκη. Η ομάδα είχε ζοριστεί να βρει το ρυθμό της και να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα, κάτι που είχε επηρεάσει τη θέση της στη βαθμολογία.

Η εντός έδρας επικράτηση επί της Τορίνο, αν και ήρθε με δυσκολία, σηματοδότησε την πολυπόθητη επιστροφή της Νάπολι στις νίκες μετά από δύο αγωνιστικές. Αυτό το τρίποντο ήταν ζωτικής σημασίας για τους Ναπολιτάνους, προσφέροντάς τους την απαραίτητη «ανάσα» στη Serie A και δίνοντάς τους ώθηση να ξεπεράσουν το κακό ξεκίνημα της σεζόν.

Η πορεία της Τορίνο και το αρνητικό σερί

Από την πλευρά της, η Τορίνο έδειξε αρχικά σημάδια αντοχής απέναντι στη Νάπολι, διατηρώντας το μηδέν στην άμυνα για ένα μεγάλο μέρος του αγώνα. Παρά την οργανωμένη της άμυνα και την προσπάθεια των παικτών της, δεν κατάφερε να αποτρέψει το καθοριστικό γκολ του ΜακΤόμινεϊ, το οποίο έκρινε την αναμέτρηση υπέρ των γηπεδούχων.

Η ήττα αυτή επέκτεινε το αρνητικό σερί της «Γκρανάτα», η οποία συμπλήρωσε τέσσερις αγωνιστικές χωρίς νίκη στο ιταλικό πρωτάθλημα. Η ομάδα παραμένει στη δωδέκατη θέση της βαθμολογίας, αντιμετωπίζοντας την ανάγκη να βρει άμεσα λύσεις για να αναστρέψει την πορεία της και να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα.

Η νέα βαθμολογική εικόνα της Serie A

Μετά την επικράτησή της, η Νάπολι ανέβηκε στην όγδοη θέση της βαθμολογίας της Serie A, φτάνοντας τους 18 βαθμούς. Το αποτέλεσμα αυτό της επιτρέπει να ατενίζει με μεγαλύτερη αισιοδοξία τη συνέχεια του πρωταθλήματος, προσπαθώντας να καλύψει το χαμένο έδαφος που δημιουργήθηκε από το κακό ξεκίνημα της σεζόν.

Αντίθετα, η Τορίνο παραμένει καθηλωμένη στη δωδέκατη θέση της βαθμολογίας, συνεχίζοντας το σερί χωρίς νίκες. Η ομάδα βρίσκεται σε μια δύσκολη περίοδο και χρειάζεται να βρει τον τρόπο να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα για να βελτιώσει τη θέση της στον πίνακα και να απομακρυνθεί από τις χαμηλές θέσεις.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Newsit