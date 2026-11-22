Η Ρεάλ Μαδρίτης τα χρειάστηκε κόντρα στη Θέλτα για τη 13η αγωνιστική της ισπανικής La Liga, αλλά κατάφερε να πάρει τη νίκη με ανατροπή 2-1. Ο Κάρλος Εσπί, που πέρασε στον αγώνα ως αλλαγή, αναδείχθηκε ο «χρυσός» σκόρερ, υπογράφοντας τη λύτρωση για τη «βασίλισσα» με γκολ στο 85ο λεπτό. Με αυτό το αποτέλεσμα, η ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο ισοβαθμεί πλέον με την Μπαρτσελόνα στην κορυφή της βαθμολογίας, έχοντας ωστόσο δώσει ένα παιχνίδι περισσότερο από τους Καταλανούς.

Δύσκολο ξεκίνημα για τους «μερένγκες»

Ο αγώνας πάντως δεν θα μπορούσε να είχε ξεκινήσει με χειρότερους οιωνούς για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Μόλις στο 6ο λεπτό, η Θέλτα βρήκε κενό χώρο για να αναπτυχθεί από την πλευρά του Αλεξάντερ-Άρνολντ. Ο Σβέντμπεργκ σέρβιρε έτοιμο γκολ στον Ντουράν, ο οποίος έγραψε το 1-0 προ κενής εστίας, δίνοντας ένα γρήγορο προβάδισμα στους Γαλιθιάνους.

Η διακοπή των εθνικών ομάδων φάνηκε να έχει αποσυντονίσει τη Ρεάλ, η οποία δεν πατούσε καλά στα πόδια της. Η κρισιμότερη απόδειξη ήρθε στο 38ο λεπτό, όταν ο Μπαπέ κέρδισε πέναλτι, αλλά εκτέλεσε πάνω από τα δοκάρια, χάνοντας την ευκαιρία να ισοφαρίσει. Έτσι, η Ρεάλ Μαδρίτης βρέθηκε να χάνει από τη Θέλτα στο ημίχρονο του αγώνα.

Απάντηση και κρίσιμες στιγμές στην επανάληψη

Η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε και πολύ μετά την ανάπαυλα. Μάλιστα, η Θέλτα άγγιξε το 0-2 στο 67ο λεπτό, όταν ο Ντουράν επιχείρησε ένα μακρινό σουτ, το οποίο αποσόβησε ο τερματοφύλακας της Ρεάλ, Κουρτουά. Αυτή αποδείχθηκε μια κρίσιμη στιγμή για τον ρου του αγώνα.

Στιγμές αργότερα, οι Μαδριλένοι πάτησαν γκάζι στην κόντρα επίθεση. Ο Εμπαπέ πήρε τη «ρεβάνς» για το χαμένο πέναλτι, δίνοντας την ασίστ στον Μπέλιγχαμ. Ο Μπέλιγχαμ με δυνατό σουτ από το ύψος της περιοχής σημάδεψε τη γωνία, φέρνοντας την αναμέτρηση στα ίσα, στο 1-1.

Ο Κάρλος Εσπί, ο «χρυσός» σκόρερ της ανατροπής

Στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα, ο προπονητής της Ρεάλ, Ζοσέ Μουρίνιο, επιστράτευσε όλα τα όπλα του στην επίθεση για να πάρει τη νίκη. Ο Κάρλος Εσπί πέρασε στο ματς στο 79ο λεπτό, αντικαθιστώντας τον Καμαβινγκά, και λίγα λεπτά αργότερα έγινε ο «ήρωας» της ομάδας του. Έχει εξελιχθεί στον άνθρωπο των τελευταίων στιγμών, το πρόσωπο που θα πέσει στην αρένα, όταν τα πράγματα ζορίζουν.

Συγκεκριμένα, στο 85ο λεπτό, ο Ισπανός επιθετικός πήρε την κεφαλιά από σέντρα του Βινίσιους, ο οποίος είχε περάσει στο 57ο λεπτό στη θέση του Αλεξάντερ-Άρνολντ. Ο τερματοφύλακας της Θέλτα, Ράντου, έκανε μια μεγάλη επέμβαση, αποκρούοντας αρχικά την μπάλα. Ωστόσο, στην επαναφορά, ο Εσπί με πλασέ την έστειλε στα δίχτυα, υπογράφοντας την ανατροπή και το τελικό 2-1 στο ματς.

Βαθμολογική θέση και νικηφόρο σερί

Με αυτή τη νίκη με ανατροπή, η Ρεάλ Μαδρίτης συνέχισε τον νικηφόρο σερί της στο πρωτάθλημα Ισπανίας. Η ομάδα του Μουρίνιο έφτασε τις οκτώ σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις, δείχνοντας την αγωνιστική της φόρμα.

Πλέον, η Ρεάλ Μαδρίτης είναι ισόβαθμη με την Μπαρτσελόνα στην κορυφή της La Liga. Ωστόσο, οι «μερένγκες» έχουν δώσει ένα παιχνίδι περισσότερο από τους Καταλανούς, κάτι που διατηρεί την αγωνία για τη συνέχεια του πρωταθλήματος.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta