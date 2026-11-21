Ξέσπασμα του Γ.Σ. Ηρακλή για τη διαιτησία στο ματς με την ΑΕΚ: «Η σαπίλα καλά κρατεί»

Ο Γ.Σ. Ηρακλής εξέδωσε οργισμένη ανακοίνωση μετά την ήττα της μπασκετικής του ομάδας από την ΑΕΚ, εκφράζοντας έντονα παράπονα για τη διαιτησία. Ο αγώνας, που διεξήχθη στο κατάμεστο «Ιβανώφειο», κρίθηκε στο φινάλε του έπειτα από παράταση, με την ΑΕΚ να επικρατεί σε ένα παιχνίδι με δραματικό φινάλε. Η ανακοίνωση του «Γηραιού» συνδέει ευθέως τα διαιτητικά γεγονότα με τις επικείμενες εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ).

Ο δραματικός αγώνας και τα παράπονα του Ηρακλή

Η αναμέτρηση της μπασκετικής ομάδας του Ηρακλή με την ΑΕΚ εξελίχθηκε σε ένα παιχνίδι για «γερό στομάχι», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται. Η ΑΕΚ κατάφερε να πάρει τη νίκη στο «Ιβανώφειο», το οποίο ήταν κατάμεστο, μετά από μια δραματική εξέλιξη που οδήγησε σε παράταση.

Ωστόσο, η έκβαση του αγώνα επισκιάστηκε από τα έντονα παράπονα που εξέφρασε ο Γ.Σ. Ηρακλής σχετικά με τη διαιτητική ομάδα και τα όσα εκτυλίχθηκαν εντός του παρκέ. Αυτά τα παράπονα αποτέλεσαν τον κύριο λόγο για την έκδοση της οργισμένης ανακοίνωσης από τον Ερασιτέχνη Ηρακλή.

Η οργισμένη ανακοίνωση και οι αναφορές στη «σαπίλα»

Ο Ερασιτέχνης Ηρακλής, μέσω της ανακοίνωσής του, έκανε λόγο για την κατάσταση που επικρατεί στο ελληνικό μπάσκετ. Στο κείμενο, αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι «η σαπίλα καλά κρατεί», υπογραμμίζοντας την απογοήτευση και την αγανάκτηση του συλλόγου.

Η ανακοίνωση θυμίζει πως, πέρα από τον αποψινό αγώνα απέναντι στην ΑΕΚ, παρόμοια περιστατικά είχαν σημειωθεί και πριν από μία εβδομάδα στην Πάτρα. Ο Ηρακλής κάνει λόγο για «τρεις κύριους με γκρι» και τα «ανεκδιήγητα σφυρίγματά τους», τα οποία, όπως τονίζει, «μας θύμισαν απόψε ποιοι κάνουν κουμάντο».

Ο σύλλογος θέτει το ερώτημα αν τα όσα είδαν οφείλονται σε ανικανότητα, στην περίπτωση αυτή οι τρεις διαιτητές δεν θα έπρεπε να ξανασφυρίξουν αγώνα της GBL. Αν πάλι ενήργησαν σκοπίμως, ο Ηρακλής δηλώνει ότι «τα κίνητρά τους ούτε τα γνωρίζουμε ούτε θέλουμε να τα μάθουμε».

Ερωτήματα προς την ΚΕΔ και τις εκλογές της ΕΟΚ

Η ανακοίνωση του Γ.Σ. Ηρακλή δεν περιορίζεται μόνο στην κριτική των διαιτητών, αλλά επεκτείνεται και στην Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (ΚΕΔ), η οποία είναι υπεύθυνη για τον ορισμό και τον έλεγχο των διαιτητών. Για την ΚΕΔ, ο σύλλογος αναφέρει πως «τα πολλά λόγια περισσεύουν», καθώς, όπως υποστηρίζει, «εδώ και εβδομάδες το πανελλήνιο έχει καταλάβει ποιοι είναι, τι κάνουν και πόσο αμετανόητοι παραμένουν».

Ο Ηρακλής ζητά από την ΚΕΔ να απαντήσει στο ερώτημα: «Μετά τα αποψινά, με ποιο σκεπτικό θα έβαζαν ξανά τη σφυρίχτρα στα χέρια αυτών των τριών;». Αυτό το ερώτημα αναδεικνύει την αμφισβήτηση του συλλόγου ως προς την αξιοπιστία και τις αποφάσεις της ΚΕΔ.

Η ανακοίνωση συνδέει άμεσα τη διαιτησία με τις επικείμενες εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Ο Ηρακλής απευθύνεται στα σωματεία που καλούνται να ψηφίσουν «για το καλό του μπάσκετ», θέτοντας την ερώτηση: «Ποιο καλό, κύριοι; Τι άλλαξε και τι θα αλλάξει;».

Μήνυμα προς τους «σωτήρες» του ελληνικού μπάσκετ

Ο Γ.Σ. Ηρακλής στέλνει ένα σαφές μήνυμα προς όλους όσοι θα ζητήσουν την ψήφο των σωματείων στις επικείμενες εκλογές της ΕΟΚ, είτε πρόκειται για «παλιούς» είτε για «νέους «σωτήρες» του ελληνικού μπάσκετ». Τους καλεί να εξηγήσουν «πώς γίνεται να σφυρίζουν αδιάφορα μπροστά σε τέτοια όργια».

Ο σύλλογος τονίζει ότι η «οικογένεια του Ηρακλή δεν έχει ασθενή μνήμη», υποδηλώνοντας ότι τα διαιτητικά λάθη και οι καταστάσεις που περιγράφονται δεν θα ξεχαστούν εύκολα και θα ληφθούν υπόψη στις μελλοντικές αποφάσεις. Η ανακοίνωση κλείνει με αυτή τη δήλωση, αφήνοντας σαφές το στίγμα της δυσαρέσκειας και της απαίτησης για αλλαγή.

Με πληροφορίες από: Athletiko