Έντονα επεισόδια σημάδεψαν το φινάλε της αναμέτρησης μπάσκετ μεταξύ Αιγάλεω και Παναχαϊκής για τη National League 1. Η Παναχαϊκή κατάφερε να πάρει μια σημαντική εκτός έδρας νίκη με σκορ 79-72, ωστόσο η αγωνιστική ένταση μετατράπηκε σε σοβαρά επεισόδια ένα δευτερόλεπτο πριν από τη λήξη του αγώνα, με εισβολή οπαδών στο παρκέ.

Η εξέλιξη του αγώνα και η νίκη της Παναχαϊκής

Η αναμέτρηση, που διεξήχθη στο πλαίσιο της National League 1, βρήκε την Παναχαϊκή να επικρατεί του Αιγάλεω εκτός έδρας. Το τελικό σκορ 79-72 υπέρ της ομάδας της Πάτρας της χάρισε μια μεγάλη αγωνιστική νίκη, η οποία όμως επισκιάστηκε από τα γεγονότα που ακολούθησαν.

Το παιχνίδι χαρακτηρίστηκε από μπόλικη ένταση καθ' όλη τη διάρκειά του, κάτι που προμήνυε την εκρηκτική κατάσταση που θα επικρατούσε στα τελευταία δευτερόλεπτα. Η Παναχαϊκή διατηρούσε ένα προβάδισμα πέντε πόντων, με το σκορ να είναι 77-72, όταν η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο.

Η κρίσιμη στιγμή πριν την εκτροπή

Η ένταση έφτασε στο αποκορύφωμά της μόλις ένα δευτερόλεπτο πριν από τη λήξη της αναμέτρησης. Οι παίκτες του Αιγάλεω είχαν κάνει φάουλ σε έναν αθλητή της Παναχαϊκής, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να κερδίσει βολές.

Οι παίκτες περίμεναν την εκτέλεση των βολών για να ολοκληρωθεί και τυπικά το παιχνίδι, το οποίο είχε ήδη κριθεί υπέρ των φιλοξενούμενων. Ωστόσο, η εξέλιξη των γεγονότων πήρε μια απρόσμενη τροπή, καθώς κάποιοι οπαδοί είχαν διαφορετική άποψη για το πώς θα έπρεπε να τελειώσει η αναμέτρηση.

Εισβολή οπαδών και κυνηγητό στο γήπεδο

Αρχικά, ένας οπαδός εισέβαλε στο παρκέ, επιχειρώντας να προκαλέσει συμπλοκή με παίκτες της φιλοξενούμενης ομάδας. Άνθρωποι της αστυνομίας επενέβησαν άμεσα, στήνοντας ένα κυνηγητό εντός του γηπέδου σε μια προσπάθεια να τον περιορίσουν και να αποκαταστήσουν την τάξη.

Ενώ οι αρχές ασφαλείας προσπαθούσαν να ελέγξουν τον πρώτο εισβολέα, ένα δεύτερο άτομο εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο. Ο δεύτερος οπαδός έκανε ακριβώς το ίδιο πράγμα με τον πρώτο, επιδεινώνοντας την ήδη τεταμένη ατμόσφαιρα και συμβάλλοντας στην περαιτέρω εκτροπή της κατάστασης.

Απειλή γενικής σύρραξης και προσωρινή αποχώρηση

Η κατάσταση εκτραχύνθηκε με γρήγορους ρυθμούς, με την απειλή μιας γενικής σύρραξης να είναι πλέον ορατή. Οι αθλητές της Παναχαϊκής, προκειμένου να διασφαλίσουν τη σωματική τους ακεραιότητα και για λόγους ασφαλείας, κατευθύνθηκαν άμεσα προς τα αποδυτήρια.

Παρά την αρχική αποχώρηση των παικτών, οι οποίοι αναζήτησαν καταφύγιο από την ένταση, η αναμέτρηση δεν διακόπηκε οριστικά. Μετά από λίγο, οι αθλητές της Παναχαϊκής επέστρεψαν στον αγωνιστικό χώρο, επιτρέποντας έτσι την ολοκλήρωση του παιχνιδιού κανονικά, έστω και υπό αυτές τις συνθήκες.

Με πληροφορίες από: Athletiko