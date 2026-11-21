Η Κηφισιά ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για την επικείμενη εκτός έδρας αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στην Τούμπα το βράδυ της Κυριακής, 22 Νοεμβρίου, στις 19:30, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Ο προπονητής της ομάδας, Σεμπάστιαν Λέτο, βρίσκεται αντιμέτωπος με σημαντικά προβλήματα, καθώς μετράει αρκετές και κομβικές απουσίες.

Οι ποινές καρτών αποδεκατίζουν την ομάδα

Πέντε ποδοσφαιριστές της Κηφισιάς έχουν δηλωθεί να εκτίσουν την ποινή τους, καθώς έχουν συμπληρώσει κίτρινες κάρτες. Αυτοί οι παίκτες είναι οι Αντόνισε, Ρουκουνάκης, Μάνσο, Ζέρσον Σόουζα και Σαγάλ. Η απουσία τους είναι δεδομένη και τους θέτει εκτός των πλάνων του Αργεντίνου τεχνικού για την αναμέτρηση της Κυριακής.

Η μη διαθεσιμότητα αυτών των παικτών δημιουργεί ένα σημαντικό κενό στο ρόστερ της Κηφισιάς, καθώς ο Σεμπάστιαν Λέτο καλείται να αναπροσαρμόσει τα σχέδιά του ενόψει ενός δύσκολου αγώνα. Οι ποινές καρτών αποτελούν ένα από τα βασικά ζητήματα που αντιμετωπίζει η ομάδα πριν από την αναμέτρηση στην Τούμπα.

Αγωνία για τον Πολυκράτη και μόνιμη απουσία Ντε Λουίς

Εκτός από τις ποινές καρτών, η Κηφισιά αντιμετωπίζει και θέματα τραυματισμών. Η συμμετοχή του Πολυκράτη είναι αμφίβολη, καθώς ο νεαρός μπακ ταλαιπωρείται από τραυματισμό. Παρόλο που βρίσκεται στην αποστολή της ομάδας, η τελική απόφαση για το αν θα συμπεριληφθεί στην τελική 20άδα θα ληφθεί από τον Σεμπάστιαν Λέτο λίγο πριν την έναρξη του αγώνα.

Παράλληλα, η ομάδα στερείται μόνιμα των υπηρεσιών του Ισπανού Ντε Λουίς. Ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής παραμένει απών από τις 19 Σεπτεμβρίου, προσθέτοντας ένα ακόμη όνομα στη λίστα των παικτών που δεν είναι διαθέσιμοι για τον προπονητή της Κηφισιάς, επιβαρύνοντας περαιτέρω την κατάσταση του ρόστερ.

Οι διεθνείς που δεν ταξίδεψαν στη Θεσσαλονίκη

Τρία ακόμη σημαντικά ονόματα δεν θα είναι στη διάθεση του Σεμπάστιαν Λέτο για την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ. Πρόκειται για τους διεθνείς Εμπουλά από το Κονγκό, Ραμίρεζ από τον Ισημερινό (Εκουαδόρ) και Βαν Άιμα από το Κουρασάο. Οι τρεις αυτοί ποδοσφαιριστές ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους με τις εθνικές τους ομάδες και επέστρεψαν στην Ελλάδα την Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου.

Λόγω της καθυστερημένης επιστροφής τους και του γεγονότος ότι είχαν προλάβει να πραγματοποιήσουν μόνο μία προπόνηση με την ομάδα, κρίθηκε ότι δεν ήταν σε θέση να ταξιδέψουν στη Θεσσαλονίκη για τον αγώνα. Η απουσία τους προστίθεται στις ήδη υπάρχουσες, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα δύσκολο παζλ για τον προπονητή της Κηφισιάς.

Η δύσκολη αναμέτρηση της 11ης αγωνιστικής

Η Κηφισιά καλείται να αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, σε μία αναμέτρηση που χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα δύσκολη εκτός έδρας. Ο αγώνας, που είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή, 22 Νοεμβρίου, στις 19:30, αποτελεί μέρος της 11ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Οι πολλές και σημαντικές απουσίες που αντιμετωπίζει ο Σεμπάστιαν Λέτο καθιστούν το έργο της ομάδας ακόμη πιο απαιτητικό.

Η προετοιμασία της Κηφισιάς ολοκληρώθηκε υπό τη σκιά αυτών των προβλημάτων, με τον προπονητή να προσπαθεί να βρει τις καλύτερες δυνατές λύσεις για να καλύψει τα κενά. Η αναμέτρηση στην Τούμπα αναμένεται να είναι μια μεγάλη πρόκληση για την ομάδα, δεδομένων των συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί.

Με πληροφορίες από: Athletiko