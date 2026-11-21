Ένα πρωτοφανές περιστατικό εκτυλίχθηκε μετά το τέλος της αναμέτρησης μεταξύ Γαλατασαράι και Σαμσουνσπόρ, για το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου στην Τουρκία. Ο προπονητής των γηπεδούχων, Οκάν Μπουρούκ, αποβλήθηκε με κόκκινη κάρτα από τον διαιτητή Αλί Σανσαλάν, επειδή δεν τον χαιρέτησε μετά τη λήξη του αγώνα. Το συμβάν προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και συζητήσεις στη χώρα.

Η νίκη της Γαλατασαράι και το ασυνήθιστο σκηνικό

Η Γαλατασαράι πανηγύρισε τη νίκη με σκορ 2-1 απέναντι στη Σαμσουνσπόρ, σε έναν αγώνα που διεξήχθη στο πλαίσιο του τουρκικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου. Ωστόσο, η χαρά της νίκης επισκιάστηκε από ένα ασυνήθιστο και «τρελό» σκηνικό που διαδραματίστηκε αμέσως μετά το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή.

Ο 52χρονος τεχνικός της Γαλατασαράι, Οκάν Μπουρούκ, βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής για έναν λόγο που σπάνια συναντάται στα γήπεδα. Η αποβολή του μετά τη λήξη του παιχνιδιού έγινε γρήγορα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας έκπληξη και αμφισβήτηση.

Η αλληλουχία των γεγονότων

Σύμφωνα με τα πλάνα που κυκλοφόρησαν ευρέως, ο Οκάν Μπουρούκ εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο αμέσως μετά το τέλος του αγώνα. Ο σκοπός του ήταν να συγχαρεί τους ποδοσφαιριστές του για την επίδοσή τους και τη νίκη που είχαν μόλις κατακτήσει.

Κατά την πορεία του στον αγωνιστικό χώρο, ο προπονητής συνάντησε τη διαιτητική ομάδα. Ο Μπουρούκ έδωσε το χέρι σε έναν από τους βοηθούς διαιτητές, ακολουθώντας το καθιερωμένο πρωτόκολλο. Ωστόσο, συνέχισε την πορεία του χωρίς να χαιρετήσει τον πρώτο διαιτητή της αναμέτρησης, Αλί Σανσαλάν.

Η άμεση αντίδραση του διαιτητή

Η κίνηση του Οκάν Μπουρούκ να προσπεράσει τον Αλί Σανσαλάν χωρίς χειραψία προκάλεσε την άμεση αντίδραση του τελευταίου. Ο διαιτητής γύρισε προς τον προπονητή της Γαλατασαράι και του έδειξε δεύτερη κίτρινη κάρτα. Αυτή η ενέργεια οδήγησε αυτόματα στην επίδειξη της κόκκινης κάρτας, καθώς ο Μπουρούκ είχε ήδη δεχτεί μία κίτρινη κάρτα κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Ο προπονητής έδειξε εμφανώς έκπληκτος από την απόφαση του διαιτητή. Προσπαθούσε να καταλάβει τον ακριβή λόγο για τον οποίο τιμωρήθηκε με αποβολή μετά τη λήξη του παιχνιδιού, μια εξέλιξη που θεωρήθηκε από πολλούς ως πρωτοφανής.

Οι αντιδράσεις και οι αγωνιστικές συνέπειες

Το περιστατικό καταγράφηκε από τις κάμερες και προκάλεσε μεγάλη συζήτηση στην Τουρκία. Αρκετοί αμφισβήτησαν την αυστηρότητα της διαιτητικής απόφασης, θεωρώντας την υπερβολική για την παράλειψη μιας χειραψίας. Η αντίδραση του Μπουρούκ και η αποβολή του έγιναν γρήγορα viral, με το θέμα να συζητείται εκτενώς.

Πέρα από τις αντιδράσεις για τον τρόπο με τον οποίο προήλθε η αποβολή, η συγκεκριμένη εξέλιξη δημιουργεί και ένα σημαντικό αγωνιστικό ζήτημα για τη Γαλατασαράι. Ο Οκάν Μπουρούκ αναμένεται να απουσιάσει από τον πάγκο της ομάδας στο επερχόμενο ντέρμπι με την Μπεσίκτας, το οποίο είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί στις 30 Νοεμβρίου. Η απουσία του από ένα τόσο κρίσιμο παιχνίδι αποτελεί σοβαρό πλήγμα για τους «λιοντάρια».

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta