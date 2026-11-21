Η ΑΕΚ πέρασε νικηφόρα από το «μπλόκο» που προσπάθησε να της στήσει η Καλαμάτα στη Νίκαια, επικρατώντας με σκορ 1-0. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης, που διεξήχθη για την 11η αγωνιστική της Super League, σημείωσε ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά. Μετά το τέλος του αγώνα, ο προπονητής της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς, παραχώρησε συνέντευξη Τύπου, όπου αναφέρθηκε στη σημασία της νίκης, στην αποβολή του, αλλά και στην απουσία των φιλάθλων της ομάδας του.

Η σημαντική νίκη επί της Καλαμάτας

Ο Σέρβος τεχνικός ξεκίνησε τις δηλώσεις του απευθύνοντας «μεγάλο μπράβο» στους παίκτες του για τους τρεις πολύ σημαντικούς βαθμούς που κατέκτησαν. Τόνισε ότι η ομάδα γνώριζε πως ο αγώνας θα ήταν περίπλοκος και απαιτητικός, λαμβάνοντας υπόψη τόσο την κατάσταση του αγωνιστικού χώρου όσο και την ποιότητα της Καλαμάτας ως ομάδας.

Επιπλέον, ο Μάρκο Νίκολιτς ανέφερε ότι η ΑΕΚ είχε να διαχειριστεί την κούραση, καθώς ο αγώνας διεξήχθη μόλις τρεις ημέρες πριν από μια αναμέτρηση του Champions League, ενώ υπήρχαν και κάποιοι τραυματισμοί στην ομάδα. Εξέφρασε τη χαρά του για τη συγκέντρωση και τον επαγγελματισμό που επέδειξαν οι παίκτες καθ’ όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, επισημαίνοντας ότι δεν υπήρξαν κενά διαστήματα ή λάθη.

Ο προπονητής της ΑΕΚ παραδέχτηκε ότι το θέαμα δεν ήταν το πιο ελκυστικό, αλλά υπογράμμισε ότι η ομάδα πήρε άξια τους τρεις βαθμούς. Κάλεσε τους παίκτες να συνεχίσουν με απόλυτη συγκέντρωση, καθώς η ομάδα ξεκινά μια δύσκολη περίοδο μέχρι τα Χριστούγεννα, με αγώνες τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη.

Η αποβολή του Σέρβου τεχνικού

Ο Μάρκο Νίκολιτς αναφέρθηκε και στην κόκκινη κάρτα που δέχτηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα, η οποία του επιβλήθηκε από τον διαιτητή Μιχάλη Ματσούκα. Ο ίδιος δήλωσε ότι «υπάρχουν φορές που το αξίζω», ωστόσο διευκρίνισε ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν αντάλλαξε ούτε μία λέξη με τους διαιτητές.

Εξήγησε ότι η αποβολή του προήλθε μετά από σύσταση του τέταρτου διαιτητή, ο οποίος θεώρησε ότι διαμαρτυρόταν. Ο Σέρβος τεχνικός υποστήριξε ότι στην πραγματικότητα φώναζε στον παίκτη Στρακόσια να πετάξει την μπάλα έξω από τον αγωνιστικό χώρο. Εξέφρασε την αβεβαιότητά του για το αν μπορεί να ακυρωθεί η κάρτα, καθώς αν δεν ακυρωθεί, θα απουσιάσει από το επερχόμενο ντέρμπι της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ.

Η απορία για την απουσία των φιλάθλων

Ένα άλλο θέμα στο οποίο στάθηκε ο Μάρκο Νίκολιτς ήταν η απουσία των φιλάθλων της ΑΕΚ από το γήπεδο της Νίκαιας. Ο προπονητής εξέφρασε την απορία του για αυτό το γεγονός, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Δεν μπόρεσαν οι φίλαθλοι μας να είναι εδώ, κάτι που δεν μπορώ να καταλάβω γιατί όλοι προσπαθούμε να φέρουμε τους οπαδούς στο γήπεδο».

Ο Σέρβος τεχνικός επανέλαβε την έκπληξή του για τη μη παρουσία του κόσμου της Ένωσης, δεδομένου ότι η προσπάθεια όλων είναι να προσελκύσουν τους φιλάθλους στα γήπεδα. Η απουσία αυτή αποτέλεσε ένα σημείο που σχολιάστηκε από τον προπονητή, παρά τη νικηφόρα έκβαση της αναμέτρησης για την ομάδα του.

Με πληροφορίες από: Newsit