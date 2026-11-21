Ο Ολυμπιακός κατάφερε να «λύγισε» τον μέχρι πρότινος αήττητο Πανιώνιο Betsson, παίρνοντας μια σημαντική νίκη με 3-0 σετ στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής της Novibet Volley League. Αυτό το αποτέλεσμα σηματοδότησε την πρώτη ήττα για τον Πανιώνιο στη φετινή διοργάνωση, τερματίζοντας το αήττητο σερί του.

Κορυφαίος του αγώνα αναδείχθηκε ο Αμερικανός διαγώνιος Τζέικ Χέινς, ο οποίος με την απόδοσή του συνέβαλε καθοριστικά στην επικράτηση των «ερυθρόλευκων».

Η εξέλιξη του πρώτου σετ: Δυναμικό ξεκίνημα και προβάδισμα Ολυμπιακού

Στο ξεκίνημα του αγώνα, τόσο ο Ολυμπιακός όσο και ο Πανιώνιος μπήκαν εξίσου δυναμικά, διατηρώντας το σκορ κοντά μέχρι το 12-12. Σε εκείνο το σημείο, οι «ερυθρόλευκοι» κατάφεραν να κερδίσουν έξι διαδοχικούς πόντους, αποκτώντας ένα προβάδισμα +6, φτάνοντας στο 18-12.

Στη συνέχεια, διεύρυναν τη διαφορά στο +9, διαμορφώνοντας το 22-13, χάρη και σε ένα κερδισμένο μπλοκ άουτ του Ράπτη. Οι «κυανέρυθροι» προσπάθησαν να μειώσουν με επίθεση του Πετρέα και άσο του Νανόπουλου, φτάνοντας στο 23-17, όμως ο Ολυμπιακός πήρε το setball και αμέσως μετά διαμόρφωσε το τελικό 25-17, κάνοντας το 1-0 στα σετ.

Ο Ολυμπιακός διπλασίασε τα σετ

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε δυναμικά και στο δεύτερο σετ, παίρνοντας προβάδισμα με 4-1 και στη συνέχεια με 7-4, διατηρώντας τη διαφορά των τριών πόντων και στο 13-10. Καθώς το σετ προχωρούσε, οι «ερυθρόλευκοι» διεύρυναν το προβάδισμά τους στο +5, φτάνοντας στο 18-13 μετά από επίθεση του Ράπτη.

Αργότερα, μετά από επίθεση του Νανόπουλου, ο Χέινς σημείωσε το 22-16. Με δύο διαδοχικούς πόντους και έναν άσο του Χέινς, ο Ολυμπιακός έφτασε στο setball. Αν και ένα λάθος του ίδιου «έσβησε» την πρώτη ευκαιρία, ο Χέινς διόρθωσε στην επόμενη φάση με επίθεση, διαμορφώνοντας το 25-19 και κάνοντας το 2-0 στα σετ.

Κυριαρχία και στο τρίτο σετ για τους «ερυθρόλευκους»

Στο τρίτο σετ, ο Ολυμπιακός πήρε το προβάδισμα από την αρχή, φτάνοντας στο 5-1 και στη συνέχεια στο 8-3. Αμέσως μετά, η διαφορά έφτασε τους οκτώ πόντους, στο 12-4, χάρη σε έναν άσο του Ατανάσοφ. Οι «ερυθρόλευκοι» συνέχισαν την κυριαρχία τους, πετυχαίνοντας το +10 με ένα μπλοκ στον Πετρέα, ενώ στη συνέχεια ο Πιτακούδης διαμόρφωσε το 20-8.

Παρά την πίεση του Πανιωνίου που μείωσε σε 21-13, ο Ολυμπιακός επανέφερε τη διαφορά των εννέα πόντων, φτάνοντας στο 23-14. Στη συνέχεια, πήρε το matchball και μετά από δύο πόντους του Μπαρμπούνη, διαμορφώθηκε το τελικό 25-18, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 3-0 σετ.

Ο MVP Τζέικ Χέινς και η βαθμολογική κατάσταση

Ο Αμερικανός διαγώνιος Τζέικ Χέινς αναδείχθηκε ο πολυτιμότερος παίκτης (MVP) της αναμέτρησης. Η απόδοσή του ήταν εντυπωσιακή, καθώς σημείωσε συνολικά 20 πόντους, εκ των οποίων έξι ήταν άσοι, τρία μπλοκ και έντεκα επιθέσεις.

Μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, η βαθμολογική κατάσταση στη Novibet Volley League διαμορφώθηκε ως εξής: ο Πανιώνιος παραμένει στην τρίτη θέση με 11 βαθμούς, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» του Ολυμπιακού ανέβηκαν στην τέταρτη θέση, έχοντας πλέον δέκα βαθμούς, τέσσερις νίκες και μία ήττα στο πρωτάθλημα.

Η συνέχεια της αγωνιστικής και οι επόμενες αναμετρήσεις

Για την ολοκλήρωση της πέμπτης αγωνιστικής της Novibet Volley League, απομένουν δύο αναμετρήσεις που θα διεξαχθούν την Κυριακή 22 Νοεμβρίου. Συγκεκριμένα, η Καλαμάτα θα αντιμετωπίσει τον ΟΦΗ, ενώ ο Άρης θα αναμετρηθεί με τον Φοίνικα Σύρου.

Όσον αφορά την έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος, οι ομάδες θα αγωνιστούν το Σάββατο 28 Νοεμβρίου. Ο Ολυμπιακός θα ταξιδέψει εκτός έδρας για να αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ, ενώ ο Πανιώνιος θα υποδεχτεί στο κλειστό γυμναστήριο «Ανδρέας Βαρίκας» τον Φλοίσβο Παλαιού Φαλήρου.

Με πληροφορίες από: Athletiko