Ένα έντονο ξέσπασμα του Λούκα Ντόντσιτς κατά του συμπαίκτη του, Σάντρο Μαμουκελασβίλι, σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου μιας αναμέτρησης των Λος Άντζελες Λέικερς. Ο Σλοβένος σούπερ σταρ εξέφρασε ανοιχτά τον προβληματισμό του για την αμυντική απόδοση του Γεωργιανού άσου, σε ένα παιχνίδι που οι «Λιμνάνθρωποι» επικράτησαν των Σακραμέντο Κινγκς με σκορ 106-104.

Ο Ντόντσιτς, ο οποίος ήταν ο πρωταγωνιστής της βραδιάς για την ομάδα του με 25 πόντους και οκτώ τελικές πάσες, εντοπίστηκε να διαμαρτύρεται έντονα για τις αμυντικές αδυναμίες του Μαμουκελασβίλι. Το βίντεο του περιστατικού έγινε γρήγορα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις.

Η αγωνιστική βραδιά των Λέικερς

Οι Λος Άντζελες Λέικερς βρέθηκαν αντιμέτωποι με τους Σακραμέντο Κινγκς σε μια αναμέτρηση που αποδείχθηκε περισσότερο δύσκολη από ό,τι αρχικά αναμενόταν. Οι «Λιμνάνθρωποι» χρειάστηκε να καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια, καθώς η βραδιά δεν ήταν καθόλου άνετη γι' αυτούς.

Παρόλα αυτά, στο τέλος του αγώνα, οι Λέικερς κατάφεραν να επικρατήσουν των αντιπάλων τους, εξασφαλίζοντας τη νίκη με τελικό σκορ 106-104. Η επικράτηση αυτή δεν θα είχε έρθει δίχως την καθοριστική συμβολή του Λούκα Ντόντσιτς, ο οποίος για ακόμα μια φορά ανέλαβε πρωταγωνιστικό ρόλο.

Ο Σλοβένος σούπερ σταρ, παρά το γεγονός ότι δεν σημείωσε ξανά τους 40 πόντους που συνηθίζει, ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 25 πόντους και οκτώ τελικές πάσες προς τους συμπαίκτες του, επιβεβαιώνοντας τη θέση του ως ένας από τους κορυφαίους παίκτες της βραδιάς.

Το ξέσπασμα του Λούκα Ντόντσιτς

Παρά την τρομερή του εμφάνιση στο παρκέ, ο «Luka-Magic» είχε και ένα μικρό «ψεγάδι» στην αγωνιστική του βραδιά. Αυτό ήταν ένα έντονο ξέσπασμά του που καταγράφηκε κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου της αναμέτρησης.

Το συγκεκριμένο ξέσπασμα δεν στρεφόταν, όπως συνηθίζει, κατά των διαιτητών του αγώνα, αλλά αυτή τη φορά είχε ως αποδέκτη έναν συμπαίκτη του, τον Σάντρο Μαμουκελασβίλι. Ο Λούκα Ντόντσιτς εντοπίστηκε την ώρα της ανάπαυλας να εκφράζει με έντονο τρόπο την ενόχλησή του.

Οι αμυντικές αδυναμίες του Σάντρο Μαμουκελασβίλι

Ο Γεωργιανός άσος, Σάντρο Μαμουκελασβίλι, αντιμετώπισε σημαντικές δυσκολίες κατά τη διάρκεια του αγώνα, κυρίως στον αμυντικό τομέα. Στα 20 λεπτά που βρέθηκε στο παρκέ, οι Σακραμέντο Κινγκς εκμεταλλεύτηκαν τις αδυναμίες του.

Οι αντίπαλοι «χτυπούσαν» τον Μαμουκελασβίλι στην άμυνα, γεγονός που τους επέτρεψε να παραμένουν κοντά στο σκορ και να διατηρούν την αναμέτρηση σε υψηλή ένταση. Αυτή η συνθήκη προκάλεσε την έντονη δυσαρέσκεια του Λούκα Ντόντσιτς.

Η επίμαχη δήλωση και η διάδοσή της

Η δυσαρέσκεια του Λούκα Ντόντσιτς εκφράστηκε με μια συγκεκριμένη φράση που ακούστηκε κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου. Ο Σλοβένος σούπερ σταρ φέρεται να είπε για τον συμπαίκτη του: «Κάθε γ@μημένη φορά γίνεται το ίδιο πράγμα με τον Μαμουκελασβίλι, τον περνάνε σαν σταματημένο, κάθε φορά το ίδιο».

Το βίντεο με το ξέσπασμα του Ντόντσιτς και την επίμαχη δήλωση έγινε γρήγορα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ταχύτατη διάδοσή του προκάλεσε θύελλα σχολίων και συζητήσεων μεταξύ των χρηστών.

Η αντίδραση του κοινού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Παρόλο που το βίντεο με το ξέσπασμα του Λούκα Ντόντσιτς έγινε viral, ο Σλοβένος άσος δεν βρήκε την υποστήριξη που ίσως περίμενε από το κοινό. Αντιθέτως, αρκετοί χρήστες των social media τάχθηκαν απέναντί του.

Μερικά από τα σχόλια που αναρτήθηκαν τόνιζαν πως ένας παίκτης που ο ίδιος αντιμετωπίζει δυσκολίες στην άμυνα, δεν μπορεί να ασκεί κριτική σε άλλους αθλητές για τις δικές τους αμυντικές επιδόσεις.

Με πληροφορίες από: Athletiko