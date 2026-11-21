Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς βρέθηκε πρόσφατα στην γιορτή της «Θύρας 13», όπου παρέδωσε μια τιμητική πλακέτα για τον εορτασμό των 60 χρόνων από την ίδρυσή της. Η κίνηση αυτή του Σέρβου προπονητή, γνωστού ως «Ζοτς», είχε ένα ιδιαίτερο παρασκήνιο, καθώς πραγματοποιήθηκε με αποκλειστικά δική του πρωτοβουλία. Η εκδήλωση έλαβε χώρα στο ιστορικό γήπεδο «Απόστολος Νικολαΐδης», σηματοδοτώντας μια σημαντική στιγμή για τους οργανωμένους φιλάθλους του Παναθηναϊκού.

Η παρουσία του Ζοτς και των συνεργατών του

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν ήταν μόνος του στην ξεχωριστή αυτή εκδήλωση της «Θύρας 13». Τον συνόδευσαν αρκετές σημαντικές προσωπικότητες του Παναθηναϊκού, ενισχύοντας την παρουσία του στην γιορτή.

Συγκεκριμένα, μαζί του στο «Απόστολος Νικολαΐδης» βρέθηκαν οι Κώστας Σλούκας, Δημήτρης Διαμαντίδης και Μάικ Μπατίστ, ονόματα που έχουν συνδέσει το όνομά τους με μεγάλες επιτυχίες της ομάδας. Επιπλέον, παρόντες ήταν ο General Manager of Basketball Operations, Δημήτρης Κοντός, ο director of scouting and team personnel Νίκος Παππάς, καθώς και ο head of Operations Σάββας Αρώνης.

Το μήνυμα της πλακέτας

Η πλακέτα που παρέδωσε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην «Θύρα 13» δεν ήταν απλώς ένα αναμνηστικό αντικείμενο, αλλά περιείχε ένα προσωπικό και συγκινητικό μήνυμα. Το κείμενο της πλακέτας έγραφε: «Θύρα 13: 1966-2026. 60 χρόνια πάθους, πίστης και πράσινης ψυχής».

Συνεχίζοντας, το μήνυμα του Σέρβου προπονητή εξέφραζε την ευγνωμοσύνη του προς τους φιλάθλους: «Ευχαριστώ για όσα δώσατε στην ομάδα μας και για την στήριξη που μου χαρίσατε από την πρώτη μέρα. Ό,τι πετύχαμε, το πετύχαμε μαζί».

Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει τη στενή σχέση που ανέπτυξε ο Ομπράντοβιτς με τους οργανωμένους οπαδούς του Παναθηναϊκού κατά τη διάρκεια της θητείας του στην ομάδα, αναγνωρίζοντας τη συμβολή τους στις επιτυχίες.

Το παρασκήνιο της κίνησης

Η παράδοση της πλακέτας από τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην «Θύρα 13» αποτελεί μια κίνηση που χαρακτηρίζεται από το παρασκήνιο της. Όπως έγινε γνωστό, η πρωτοβουλία αυτή ήταν αποκλειστικά δική του και δεν είχε αποκαλυφθεί σε κανέναν εκ των προτέρων.

Ο Σέρβος προπονητής κράτησε την κίνησή του μυστική μέχρι τη στιγμή της γιορτής, όπου και την αποκάλυψε. Έως τότε, κανείς από τους παρευρισκόμενους ή τους συνεργάτες του δεν γνώριζε τίποτε απολύτως για την πρόθεσή του να τιμήσει τη «Θύρα 13» με αυτόν τον τρόπο.

Αυτή η αιφνιδιαστική ενέργεια προσέδωσε έναν ακόμα πιο προσωπικό και αυθόρμητο χαρακτήρα στην αναγνώριση της προσφοράς των φιλάθλων, εντυπωσιάζοντας τους πάντες.

Το πλαίσιο της εκδήλωσης

Η επίσκεψη του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην γιορτή της «Θύρας 13» πραγματοποιήθηκε μετά από μια σημαντική αγωνιστική υποχρέωση του Παναθηναϊκού. Συγκεκριμένα, ο Σέρβος προπονητής βρέθηκε στην εκδήλωση μετά την αναμέτρηση για την 8η αγωνιστική της GBL.

Στον αγώνα αυτό, ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε το Μαρούσι, καταφέρνοντας να αποσπάσει μια εύκολη νίκη. Η επιτυχία αυτή στο παρκέ δημιούργησε ένα θετικό κλίμα, το οποίο συνέβαλε στην εορταστική ατμόσφαιρα της εκδήλωσης για τα 60 χρόνια της «Θύρας 13».

Με πληροφορίες από: Gazzetta