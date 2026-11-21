Ο Ηλίας Κυριακίδης για τη νίκη της ΑΕΚ: «Αν ήμασταν αποτελεσματικοί δεν θα υπήρχε κανένα άγχος»

Η ΑΕΚ κατάφερε να πάρει μια σημαντική νίκη με σκορ 1-0 απέναντι στην Καλαμάτα, σε μια αναμέτρηση που κρίθηκε από το γκολ του Αμπουμπακαρί Κοϊτά στο 55ο λεπτό. Παρά τη δίκαιη επικράτηση, η Ένωση είχε αρκετές ευκαιρίες να διευρύνει το προβάδισμά της, κάτι που δεν συνέβη και προκάλεσε άγχος στο φινάλε του αγώνα. Ο Ηλίας Κυριακίδης, άμεσος συνεργάτης του Μάρκο Νίκολιτς, εξέφρασε τις σκέψεις του μετά το παιχνίδι, εστιάζοντας στην αποτελεσματικότητα της ομάδας.

Το καθοριστικό γκολ του Κοϊτά και η επικράτηση της ΑΕΚ

Η αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Καλαμάτα ολοκληρώθηκε με την Ένωση να πανηγυρίζει τη νίκη με το οριακό σκορ 1-0. Το μοναδικό και καθοριστικό τέρμα της συνάντησης σημειώθηκε από τον Αμπουμπακαρί Κοϊτά, ο οποίος βρήκε δίχτυα στο 55ο λεπτό του αγώνα. Αυτό το γκολ ήταν αρκετό για να χαρίσει τους τρεις βαθμούς στην ΑΕΚ, εξασφαλίζοντας ένα θετικό αποτέλεσμα.

Η ομάδα της ΑΕΚ έδειξε επιθετικές διαθέσεις καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, δημιουργώντας προϋποθέσεις για περισσότερα γκολ. Η επικράτηση αυτή χαρακτηρίστηκε ως δίκαιη, αντικατοπτρίζοντας την προσπάθεια και την απόδοση των παικτών στον αγωνιστικό χώρο.

Οι χαμένες ευκαιρίες και οι επεμβάσεις του Γκέλιου

Παρά το προβάδισμα που εξασφάλισε η ΑΕΚ, η ομάδα είχε σημαντικές ευκαιρίες να πετύχει ένα δεύτερο γκολ και να «κλειδώσει» τη νίκη νωρίτερα. Οι παίκτες της Ένωσης δημιούργησαν φάσεις μπροστά στην εστία της Καλαμάτας, όμως δεν κατάφεραν να τις μετατρέψουν σε τέρμα.

Στις καθυστερήσεις του αγώνα, ο τερματοφύλακας της Καλαμάτας, Γκέλιο, αναδείχθηκε σε πρωταγωνιστή, πραγματοποιώντας κρίσιμες επεμβάσεις. Ο Γκέλιο κατάφερε να σταματήσει τις προσπάθειες τόσο του Βάργκα όσο και του Κουτέσα, διατηρώντας το σκορ στο 1-0 και κρατώντας την ομάδα του μέσα στο παιχνίδι μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Οι δηλώσεις του Ηλία Κυριακίδη μετά τον αγώνα

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Ηλίας Κυριακίδης, ο άμεσος συνεργάτης του Μάρκο Νίκολιτς, ήταν αυτός που μίλησε στη NOVA. Η παρουσία του Κυριακίδη στις δηλώσεις οφειλόταν στην αποβολή του Μάρκο Νίκολιτς κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Ο ίδιος αναφέρθηκε στη δίκαιη νίκη της ΑΕΚ.

Ο Κυριακίδης τόνισε ότι η νίκη ήταν «πέρα ως πέρα δίκαιη» και αναγνώρισε την αξία του αντιπάλου, χαρακτηρίζοντας την Καλαμάτα ως «πολύ καλό αντίπαλο». Η τοποθέτησή του υπογράμμισε τη σημασία της επικράτησης απέναντι σε μια αξιόλογη ομάδα.

Το άγχος στο φινάλε και η αποτελεσματικότητα

Ο Ηλίας Κυριακίδης εξήγησε ότι το άγχος που παρατηρήθηκε στο φινάλε του αγώνα προέκυψε κυρίως λόγω των χαμένων ευκαιριών της ΑΕΚ. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, «το άγχος προκύπτει γιατί δεν ήμασταν αποτελεσματικοί όσο έπρεπε». Αυτή η έλλειψη αποτελεσματικότητας στην τελική προσπάθεια ήταν ο βασικός παράγοντας που οδήγησε σε αγωνία μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Ο συνεργάτης του Μάρκο Νίκολιτς υπογράμμισε τη σημασία της αποτελεσματικότητας, αναφέροντας: «Αν ήμασταν αποτελεσματικοί δεν θα υπήρχε κανένα άγχος». Η δήλωση αυτή αναδεικνύει την πεποίθηση ότι με καλύτερη αξιοποίηση των ευκαιριών, η ομάδα θα μπορούσε να είχε διαχειριστεί πιο άνετα το παιχνίδι.

Η ωριμότητα της ομάδας στη Νίκαια

Σε συνέχεια των δηλώσεών του, ο Ηλίας Κυριακίδης διευκρίνισε ότι η έλλειψη αποτελεσματικότητας δεν πρέπει να συγχέεται με την ωριμότητα της ομάδας. Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Αυτό δε σημαίνει ότι δεν ήμασταν ώριμοι». Η ΑΕΚ έδειξε σημάδια ωριμότητας στον τρόπο που προσέγγισε το παιχνίδι, παρά τις χαμένες ευκαιρίες.

Οι ευκαιρίες που χάθηκαν από την ΑΕΚ στη Νίκαια ήταν ένα σημείο στο οποίο στάθηκε ο Κυριακίδης, τονίζοντας ότι η ομάδα είχε τις προϋποθέσεις για ένα ευρύτερο σκορ. Η διαχείριση του αγώνα και η δημιουργία φάσεων αποτελούν θετικά στοιχεία, παρά την ανάγκη για βελτίωση στην τελική εκτέλεση.

Με πληροφορίες από: Athletiko