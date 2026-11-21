Ο Μάρκο Νίκολιτς, ο Σέρβος τεχνικός της ΑΕΚ, εξέφρασε την έντονη απορία του σχετικά με την αποβολή του κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Καλαμάτα. Μετά το τέλος του παιχνιδιού, στη συνέντευξη Τύπου, ο προπονητής τόνισε πως η ενέργειά του παρερμηνεύτηκε, οδηγώντας στην τιμωρία του. Παράλληλα, έδωσε τα εύσημα στους ποδοσφαιριστές του για την εμφάνισή τους και τον επαγγελματισμό που επέδειξαν στον αγωνιστικό χώρο, ενώ έκανε γνωστή και τη ζημιά που υπέστη ο Κέρβιν Αριάγκα.

Η αποβολή που προκάλεσε ερωτηματικά στον πάγκο

Ο Μάρκο Νίκολιτς στάθηκε ιδιαίτερα στο περιστατικό της αποβολής του, δηλώνοντας πως δεν αντάλλαξε ούτε μία λέξη με τους διαιτητές. Όπως εξήγησε ο ίδιος, στη συγκεκριμένη φάση φώναζε στον τερματοφύλακα Στρακόσια να πετάξει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο σκοπός του ήταν να μπορέσει να γίνει η προγραμματισμένη αλλαγή του ποδοσφαιριστή Γκατσίνοβιτς, χωρίς να καθυστερήσει το παιχνίδι.

Ωστόσο, η αντίδρασή του παρερμηνεύτηκε πλήρως. Σύμφωνα με τον Νίκολιτς, ο διαιτητής τον απέβαλε μετά από σύσταση του τέταρτου διαιτητή, ο οποίος θεώρησε πως ο Σέρβος τεχνικός διαμαρτυρόταν προς τον διαιτητή. Αυτή η αποβολή έχει ως άμεση συνέπεια να τεθεί εκτός πάγκου από το επερχόμενο σημαντικό ματς με τον ΠΑΟΚ, με τον προπονητή να εκφράζει την άγνοιά του για το αν μπορεί να ακυρωθεί αυτή η απόφαση.

Συγχαρητήρια για τη νίκη και τον επαγγελματισμό των παικτών

Στο αρχικό του σχόλιο μετά το παιχνίδι, ο Μάρκο Νίκολιτς απηύθυνε ένα «μεγάλο μπράβο» στους παίκτες του, υπογραμμίζοντας τη μεγάλη σημασία των τριών βαθμών που κατέκτησε η ομάδα. Αναγνώρισε ότι το παιχνίδι με την Καλαμάτα ήταν περίπλοκο και απαιτητικό, τόσο λόγω της κατάστασης του αγωνιστικού χώρου όσο και λόγω της καλής ομάδας που διαθέτει η Καλαμάτα.

Εξέφρασε τη μεγάλη του χαρά για τη συγκέντρωση και τον επαγγελματισμό που επέδειξαν οι ποδοσφαιριστές καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα. Τόνισε πως οι παίκτες δεν είχαν κενά διαστήματα και δεν έκαναν λάθη, στοιχεία που συνέβαλαν στην άξια κατάκτηση των τριών βαθμών. Παρόλο που το θέαμα δεν ήταν το πιο ελκυστικό, η ουσία ήταν η νίκη.

Προκλήσεις και τραυματισμοί ενόψει δύσκολης περιόδου

Ο τεχνικός της ΑΕΚ αναφέρθηκε στις συνθήκες υπό τις οποίες διεξήχθη ο αγώνας, επισημαίνοντας ότι η ομάδα βρισκόταν μόλις τρεις ημέρες πριν από ένα κρίσιμο παιχνίδι του Champions League. Πρόσθεσε επίσης ότι υπήρχαν ήδη κάποιοι τραυματισμοί στο δυναμικό της ομάδας, γεγονός που καθιστούσε την κατάσταση πιο δύσκολη και απαιτητική.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Μάρκο Νίκολιτς έκανε γνωστή και τη ζημιά που υπέστη ο ποδοσφαιριστής Κέρβιν Αριάγκα. Υπογράμμισε την ανάγκη για απόλυτη συγκέντρωση από όλους τους παίκτες, καθώς η ομάδα εισέρχεται σε μια δύσκολη περίοδο αγώνων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τα Χριστούγεννα.

Η απουσία των φιλάθλων και η συνέχεια

Ο Σέρβος τεχνικός δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην απουσία των φιλάθλων της ΑΕΚ από το γήπεδο. Εξέφρασε την αδυναμία του να κατανοήσει τον λόγο για τον οποίο δεν μπόρεσαν να είναι παρόντες, ιδιαίτερα σε μια εποχή που, όπως ανέφερε, όλοι προσπαθούν να φέρουν τους οπαδούς στα γήπεδα και να γεμίσουν τις κερκίδες.

Ο Νίκολιτς επανέλαβε την ανάγκη για συνέχεια με την ίδια απόλυτη συγκέντρωση, καθώς η ομάδα έχει ξεκινήσει καλά αυτή τη δύσκολη περίοδο. Η νίκη επί της Καλαμάτας θεωρείται ένα σημαντικό πρώτο βήμα σε ένα απαιτητικό πρόγραμμα αγώνων που ακολουθεί.

Με πληροφορίες από: Gazzetta