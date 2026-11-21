Ο Κέρβιν Αριάγκα, χαφ της ΑΕΚ από την Ονδούρα, υπέστη κάταγμα στη δεξιά κλείδα κατά τη διάρκεια του αγώνα της ομάδας του με την Καλαμάτα. Ο τραυματισμός συνέβη στο δεύτερο μέρος της αναμέτρησης, με τον παίκτη να αποχωρεί με φορείο από το γήπεδο. Ο Αριάγκα αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, με το διάστημα της απουσίας του από τους αγωνιστικούς χώρους να εκτιμάται στους δύο μήνες.

Ο τραυματισμός του χαφ στον αγώνα

Ο διεθνής μέσος της ΑΕΚ, Κέρβιν Αριάγκα, τραυματίστηκε στον ώμο κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με την Καλαμάτα. Το περιστατικό έλαβε χώρα στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα, ο οποίος διεξήχθη στη Νεάπολη. Ο Αριάγκα δεν μπόρεσε να συνεχίσει και χρειάστηκε να αποχωρήσει αναγκαστικά από τον αγωνιστικό χώρο, μεταφερόμενος με φορείο.

Αμέσως μετά τον τραυματισμό του, ο ποδοσφαιριστής μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο για να υποβληθεί σε λεπτομερείς εξετάσεις. Οι εξετάσεις επιβεβαίωσαν τους αρχικούς φόβους, διαπιστώνοντας κάταγμα στη δεξιά κλείδα του.

Η χειρουργική επέμβαση και η απουσία

Μετά τη διάγνωση του κατάγματος, αποφασίστηκε ότι ο Κέρβιν Αριάγκα θα πρέπει να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Η επέμβαση είναι προγραμματισμένη να γίνει την Κυριακή, συγκεκριμένα το πρωί της 22ας Νοεμβρίου 2026, σύμφωνα με τις πληροφορίες. Ωστόσο, υπάρχει και αναφορά που κάνει λόγο για χειρουργείο τη Δευτέρα.

Το διάστημα αποκατάστασης και απουσίας του Αριάγκα από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ΑΕΚ εκτιμάται στους δύο μήνες. Πρόκειται για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο χαφ δεν θα είναι διαθέσιμος για τον προπονητή του.

Παρόμοιος τραυματισμός και η σημασία για την ομάδα

Ο τραυματισμός του Κέρβιν Αριάγκα στην κλείδα χαρακτηρίζεται ως παρόμοιος με εκείνον που είχε υποστεί ο Δημήτρης Καλοσκάμης. Ο Καλοσκάμης είχε αντιμετωπίσει έναν ανάλογο τραυματισμό πέρυσι, συγκεκριμένα κατά την προετοιμασία της ΑΕΚ το καλοκαίρι του 2025.

Αυτή η εξέλιξη αποτελεί ένα σημαντικό πλήγμα για την ΑΕΚ, καθώς ο Αριάγκα είχε αρχίσει να βρίσκει τον ρυθμό του και να μπαίνει πιο δυνατά στην αγωνιστική εξίσωση της ομάδας. Ο παίκτης βρισκόταν σε καλή φόρμα πριν τον τραυματισμό του, κάτι που καθιστά την απουσία του ακόμα πιο αισθητή.

Οι δηλώσεις του προπονητή, μάρκο νίκολιτς

Μετά το τέλος του αγώνα με την Καλαμάτα, ο προπονητής της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς, αναφέρθηκε στον τραυματισμό του Κέρβιν Αριάγκα. Ο Νίκολιτς δήλωσε χαρακτηριστικά στη συνέντευξη Τύπου: «Αφιερώνουμε τη νίκη στον Αριάγκα. Φαίνεται να έχει κάταγμα στην κλείδα. Όπως ο Καλοσκάμης παλιότερα, θα είναι μάλλον για δύο μήνες εκτός. Ήταν σε καλή φόρμα».

Ο προπονητής τόνισε επίσης τη σημασία της νίκης, δεδομένων των απουσιών που αντιμετώπιζε η ομάδα. Συγκεκριμένα, ανέφερε την απουσία του Κάιρινεν και του Μαρίν, καθώς και την πρόσφατη επάνοδο του Ζοάο από πνευμονία. Επιπλέον, ο Ζίνι είχε πραγματοποιήσει μόλις μία προπόνηση με την ομάδα. Για αυτούς τους λόγους, όπως υπογράμμισε ο Νίκολιτς, οι τρεις βαθμοί που κερδήθηκαν ήταν ιδιαίτερα σημαντικοί.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Newsit, Athletiko