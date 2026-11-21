Η ΑΕΚ κατάφερε να πάρει τη νίκη με σκορ 0-1 απέναντι στην Καλαμάτα, σε μία αναμέτρηση που χαρακτηρίστηκε δύσκολη και απαιτητική. Πρωταγωνιστής για την «Ένωση» αναδείχθηκε ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά, ο οποίος συνέβαλε καθοριστικά στην επικράτηση της ομάδας του. Ωστόσο, το παιχνίδι σημαδεύτηκε από ένα περιστατικό που προκάλεσε ένταση στον πάγκο, με επίκεντρο τον Λούκα Γιόβιτς και τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς.

Η επικράτηση της ΑΕΚ στη Νίκαια

Σε ένα ματς με ιδιαίτερες απαιτήσεις, η ΑΕΚ κατάφερε να φύγει με το «διπλό» από τη Νίκαια, επικρατώντας της Καλαμάτας με σκορ 0-1. Η νίκη αυτή ήταν το ζητούμενο για την «Ένωση», η οποία αντιμετώπισε έναν αντίπαλο που της δημιούργησε δυσκολίες καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά ήταν ο παίκτης που ξεχώρισε με την απόδοσή του, αναδεικνυόμενος σε πρωταγωνιστή για την ΑΕΚ. Η συνεισφορά του ήταν καθοριστική για την επίτευξη του στόχου της ομάδας, δηλαδή την κατάκτηση των τριών βαθμών σε αυτή τη δύσκολη εκτός έδρας δοκιμασία.

Η αποβολή και η ένταση στο 88ο λεπτό

Η αναμέτρηση, η οποία διεξήχθη στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, είχε τις δικές της στιγμές έντασης. Στο 88ο λεπτό του αγώνα Καλαμάτα-ΑΕΚ, ο Μάρκο Νίκολιτς αποβλήθηκε από τον διαιτητή Ματσούκα, αφήνοντας την ομάδα του με παίκτη λιγότερο σε ένα κρίσιμο σημείο του παιχνιδιού.

Το γεγονός αυτό δημιούργησε ένα νέο δεδομένο στην εξέλιξη του ματς, καθώς η ΑΕΚ κλήθηκε να διαχειριστεί την κατάσταση με αριθμητικό πλεονέκτημα, αν και για μικρό χρονικό διάστημα. Η αποβολή του Νίκολιτς ήρθε να προστεθεί στις δυσκολίες που αντιμετώπισε η Καλαμάτα.

Η καθυστέρηση του Λούκα Γιόβιτς

Λίγο αργότερα, σημειώθηκε ένα περιστατικό που προκάλεσε αναστάτωση στον πάγκο της ΑΕΚ. Κατά τη διάρκεια της αλλαγής του Λούκα Γιόβιτς, ο Σέρβος φορ καθυστέρησε χαρακτηριστικά να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο. Αυτή η καθυστέρηση είχε ως αποτέλεσμα η ΑΕΚ να αγωνιστεί με δέκα παίκτες για ένα ολόκληρο λεπτό.

Η μη έγκαιρη αποχώρηση του Γιόβιτς εμπόδισε τον συμπαίκτη του, Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, να εισέλθει άμεσα στον αγωνιστικό χώρο και να πάρει τη θέση του. Η ομάδα βρέθηκε έτσι σε μία δυσχερή θέση, έστω και για σύντομο χρονικό διάστημα, λόγω της αργοπορίας του Σέρβου επιθετικού.

Η έντονη αντίδραση του Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς

Η καθυστέρηση του Λούκα Γιόβιτς προκάλεσε την έντονη δυσαρέσκεια και την οργή του Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς. Ο Σέρβος μεσοεπιθετικός, ο οποίος περίμενε στην πλάγια γραμμή για να εισέλθει στο παιχνίδι, βρέθηκε έξαλλος με τον συμπατριώτη του για την αργοπορία του.

Ο Γκατσίνοβιτς αναγκάστηκε να περιμένει για ένα λεπτό μέχρι ο Γιόβιτς να βγει επιτέλους από το γήπεδο, με αποτέλεσμα η ΑΕΚ να παίζει με δέκα παίκτες. Η οργή του Σέρβου μεσοεπιθετικού ήταν εμφανής, καθώς η καθυστέρηση αυτή επηρέασε άμεσα την αγωνιστική εικόνα της ομάδας σε ένα κρίσιμο σημείο του ματς.

Το πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής

Ο αγώνας Καλαμάτα-ΑΕΚ εντασσόταν στην 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League, μία αναμέτρηση που αποδείχθηκε πιο απαιτητική από το αναμενόμενο για την ΑΕΚ. Η ομάδα της Αθήνας έπρεπε να παλέψει σκληρά για να εξασφαλίσει τους τρεις βαθμούς, παρά το τελικό 0-1.

Η νίκη αυτή, αν και ήρθε με δυσκολία, ήταν σημαντική για την πορεία της ΑΕΚ στο πρωτάθλημα. Τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν εντός αγωνιστικού χώρου, όπως η αποβολή του Νίκολιτς και η ένταση με την αλλαγή του Γιόβιτς, προσέθεσαν ένα επιπλέον ενδιαφέρον σε ένα ήδη δύσκολο παιχνίδι.

Με πληροφορίες από: Athletiko