Ο Μαντουέκε έσωσε τον βαθμό για την Άρσεναλ στην έδρα της μαχητικής Νιουκάστλ

Η Άρσεναλ κατάφερε να σώσει τον βαθμό της ισοπαλίας στην αναμέτρηση με την Νιουκάστλ, με τον αγώνα να λήγει 2-2. Το καθοριστικό γκολ που διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα σημείωσε ο Νόνι Μαντουέκε στο 78ο λεπτό της αναμέτρησης. Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα εξασφάλισε έτσι έναν σημαντικό βαθμό στην έδρα της Νιουκάστλ, η οποία καθοδηγείται από τον Ματίας Γέισλε.

Οι πρώτες ευκαιρίες και το προβάδισμα της Άρσεναλ

Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία για τους «Κανονιέρηδες» ήρθε μόλις στο 6ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Μαντουέκε συνέκλινε προς την περιοχή, απέφυγε τον Μπερν και εξαπέλυσε ένα δυνατό, χαμηλό σουτ προς τη δεξιά γωνία. Ωστόσο, η μπάλα χτύπησε στην εξωτερική πλευρά του δοκαριού και πέρασε άουτ, αφήνοντας άθικτο το 0-0.

Η Νιουκάστλ απάντησε επτά λεπτά αργότερα, με τον Μέρφι να αφήνει πίσω του τον Καλαφιόρι. Κινήθηκε από τα δεξιά προς τον άξονα και βρήκε χώρο για να εκτελέσει από περίπου 20 μέτρα. Το σουτ του ήταν δυνατό, όμως η μπάλα κόντραρε με δύναμη στον Μπαρνς, άλλαξε πορεία και πέρασε ελάχιστα δίπλα από το δοκάρι, χωρίς να απειλήσει ουσιαστικά την εστία.

Τρία λεπτά μετά τη συμπλήρωση μισής ώρας αγώνα, οι φιλοξενούμενοι βρήκαν τον δρόμο προς τα δίχτυα. Ο Χάβερτς έβγαλε εξαιρετική κάθετη πάσα, βρίσκοντας τον Έζε. Ο Έζε κινήθηκε στην περιοχή την κατάλληλη στιγμή και με ψύχραιμο τελείωμα από κοντινή απόσταση έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του τερματοφύλακα Χόρνιτσεκ, δίνοντας προβάδισμα στην Άρσεναλ.

Η αντίδραση της Νιουκάστλ και η ανατροπή του σκορ

Πριν την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους, στο 44ο λεπτό, η Άρσεναλ προσπάθησε να διευρύνει το προβάδισμά της. Ο Μαντουέκε έφυγε στην πλάτη του Χολ από τα δεξιά, μπήκε στην περιοχή και εκτέλεσε χαμηλά. Ωστόσο, ο Χόρνιτσεκ έβαλε το πόδι του και απέτρεψε το δεύτερο γκολ των «Κανονιέρηδων», διατηρώντας το σκορ στο 0-1.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με γκολ της Νιουκάστλ, φέρνοντας την ανατροπή στο παιχνίδι. Παρότι η πρώτη κεφαλιά του Μπερν, έπειτα από εκτέλεση κόρνερ, σταμάτησε στα σώματα των αμυντικών, η φάση δεν είχε τελειώσει. Ο Τιαό αντέδρασε πιο γρήγορα από όλους και με κοντινή προβολή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, ισοφαρίζοντας αρχικά για τους γηπεδούχους.

Λίγο αργότερα, η Νιουκάστλ ολοκλήρωσε την ανατροπή, παίρνοντας το προβάδισμα. Το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο, με τους γηπεδούχους, παρότι είχαν την κατοχή της μπάλας, να μην μπορούν να δημιουργήσουν μια καλή στιγμή μπροστά στην εστία του Κέπα, ο οποίος υπερασπιζόταν την εστία της Άρσεναλ.

Η ισοφάριση του Μαντουέκε και η βαθμολογική θέση

Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα κατάφερε να ισοφαρίσει εκ νέου, σώζοντας τον βαθμό. Ο Έντεγκααρντ προωθήθηκε από τον άξονα και την κατάλληλη στιγμή έδωσε την μπάλα στον Μαντουέκε. Εκείνος ξέφυγε από τον προσωπικό του αντίπαλο και με ένα χαμηλό σουτ, που κόντραρε σε αμυντικό, νίκησε τον Τσέχο τερματοφύλακα, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα.

Με αυτό το γκολ στο 78ο λεπτό, η Άρσεναλ εξασφάλισε την ισοπαλία 2-2. Έτσι, παραμένει στην κορυφή της Premier League, διατηρώντας διαφορά έξι βαθμών από την Μπράιτον, έχοντας όμως ένα ματς περισσότερο από αυτήν.

Από την πλευρά τους, οι γηπεδούχοι της Νιουκάστλ παρέμειναν στην 12η θέση του πρωταθλήματος, έχοντας συγκεντρώσει συνολικά 13 βαθμούς μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης.

Η συμμετοχή του Χρήστου Τζόλη και οι συνθέσεις των ομάδων

Στην αναμέτρηση αυτή, ο Έλληνας ποδοσφαιριστής Χρήστος Τζόλης αγωνίστηκε για 20 λεπτά, προσφέροντας τις υπηρεσίες του στην ομάδα του Ματίας Γέισλε.

Η σύνθεση της Νιουκάστλ (με προπονητή τον Γιάισλε) ήταν: Χόρνιτσεκ, Ντέντιτς (ο οποίος αντικαταστάθηκε στο 46ο λεπτό από τον Λιβραμέντο), Τιαό, Μπερν, Χολ (ο οποίος αντικαταστάθηκε στο 90ό λεπτό από τον Μπότμαν), Στέουρ (ο οποίος αντικαταστάθηκε στο 46ο λεπτό από τον Ράμσεϊ), Μάιλι, Μέρφι (ο οποίος αντικαταστάθηκε στο 46ο λεπτό από τον Ελάνγκα), Γουίλοκ (ο οποίος αντικαταστάθηκε στο 83ο λεπτό από τον Ουίσα), Μπάρνς, Οσούλα.

Με πληροφορίες από: Athletiko