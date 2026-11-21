Ο προπονητής της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς, αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα κατά τη διάρκεια του αγώνα της ομάδας του με την Καλαμάτα, γεγονός που τον καθιστά απόντα από τον πάγκο στο επικείμενο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Το περιστατικό έλαβε χώρα προς το τέλος της αναμέτρησης, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του Σέρβου τεχνικού και οδηγώντας στην αποβολή του από τον διαιτητή.

Το περιστατικό στην αναμέτρηση Καλαμάτα-ΑΕΚ

Το συμβάν που οδήγησε στην αποβολή του Μάρκο Νίκολιτς σημειώθηκε στο 88ο λεπτό του αγώνα Καλαμάτα-ΑΕΚ, ο οποίος διεξήχθη για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Η αναμέτρηση έλαβε χώρα στη Νίκαια, ή Νεάπολη, όπως αναφέρεται, και εκείνη τη στιγμή η ΑΕΚ προσπαθούσε να πραγματοποιήσει μια αλλαγή που τελικά προκάλεσε την ένταση.

Συγκεκριμένα, ο Σέρβος τεχνικός επιχείρησε να αντικαταστήσει τον Λούκα Γιόβιτς με τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς. Ωστόσο, η διαδικασία της αλλαγής δεν κύλησε ομαλά, καθώς ο Λούκα Γιόβιτς καθυστέρησε να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο, κάτι που είχε ως συνέπεια να μην μπορέσει να εισέλθει εγκαίρως ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς.

Η εφαρμογή του κανονισμού και η καθυστέρηση

Ο διαιτητής της αναμέτρησης, κ. Ματσούκας, εφάρμοσε τον κανονισμό του ενός λεπτού για την αλλαγή, κρίνοντας ότι ο φορ της ΑΕΚ καθυστέρησε να εγκαταλείψει τον αγωνιστικό χώρο. Αυτή η εφαρμογή του κανονισμού εμπόδισε τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς να μπει άμεσα στο παιχνίδι, με αποτέλεσμα η ΑΕΚ να συνεχίσει να αγωνίζεται με δέκα παίκτες για περίπου τρία λεπτά.

Η καθυστέρηση αυτή και η παραμονή της ομάδας με αριθμητικό μειονέκτημα προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του προπονητή της ΑΕΚ. Ο Μάρκο Νίκολιτς εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για την εξέλιξη, η οποία οδήγησε σε μια σειρά γεγονότων που κορυφώθηκαν με την αποβολή του.

Η «έκρηξη» του προπονητή και οι διαμαρτυρίες

Ο Μάρκο Νίκολιτς διαμαρτυρήθηκε έντονα για την κατάσταση, στρέφοντας τις αντιδράσεις του κυρίως προς τον τέταρτο διαιτητή, τον κ. Ντάουλα από τη Δυτική Αττική. Η «έκρηξη» του Σέρβου τεχνικού στον κιτρινόμαυρο πάγκο ήταν εμφανής, καθώς η καθυστέρηση στην αλλαγή και η εφαρμογή του κανονισμού τον εξόργισαν.

Επιπλέον, ο προπονητής της ΑΕΚ ήταν έξαλλος και με τον Θωμά Στρακόσια, καθώς θεώρησε ότι ο τερματοφύλακας δεν πέταξε την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου μετά την παρέλευση ενός λεπτού, κάτι που θα επέτρεπε την είσοδο του Γκατσίνοβιτς στο ματς. Αυτές οι διαμαρτυρίες οδήγησαν τελικά στην απόφαση του διαιτητή να τον αποβάλει.

Η κόκκινη κάρτα και οι άμεσες συνέπειες

Όταν, μετά από κάποια ώρα, η μπάλα βγήκε πλάγιο, ο διαιτητής Ματσούκας απέβαλε με απευθείας κόκκινη κάρτα τον Μάρκο Νίκολιτς. Ο προπονητής της Ένωσης, μετά την αποβολή του, έγινε ακόμα πιο έξαλλος και συνέχισε να εκφράζει τη διαμαρτυρία του για την απόφαση.

Η άμεση συνέπεια αυτής της κόκκινης κάρτας είναι ότι ο Μάρκο Νίκολιτς δεν θα έχει τη δυνατότητα να βρίσκεται στον πάγκο της ΑΕΚ στο επόμενο επίσημο παιχνίδι της ομάδας. Αυτό δημιουργεί μια σημαντική απουσία για την ΑΕΚ σε μια κρίσιμη αναμέτρηση του πρωταθλήματος.

Το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ και η αντικατάσταση

Το παιχνίδι που θα χάσει ο Μάρκο Νίκολιτς είναι το μεγάλο ντέρμπι της 12ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, όπου η ΑΕΚ θα υποδεχτεί τον ΠΑΟΚ. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί την ερχόμενη Κυριακή, με γήπεδο τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Στη θέση του αποβληθέντος προπονητή, στον πάγκο της ΑΕΚ θα καθίσει ο άμεσος συνεργάτης του, Ηλίας Κυριακίδης. Ο Κυριακίδης θα αναλάβει τα καθήκοντα του πρώτου προπονητή για το συγκεκριμένο παιχνίδι, διαχειριζόμενος την ομάδα σε ένα από τα πιο σημαντικά ματς της φετινής σεζόν.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta