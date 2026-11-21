Η ΑΕΚ ισοβάθμησε με τον Ολυμπιακό στη δεύτερη θέση της Super League

Η ΑΕΚ σημείωσε σημαντική νίκη επί της Καλαμάτας με σκορ 1-0, σε αγώνα που διεξήχθη το Σάββατο 21 Νοεμβρίου για την 11η αγωνιστική της Super League. Το αποτέλεσμα αυτό έφερε την Ένωση σε ισοβαθμία με τον Ολυμπιακό στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Παράλληλα, η ομάδα της Αθήνας βρίσκεται πλέον τέσσερις βαθμούς πίσω από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό.

Η νίκη της ΑΕΚ και η βαθμολογική της άνοδος

Ο αγώνας ανάμεσα στην ΑΕΚ και την Καλαμάτα διεξήχθη μέσα στη Νίκαια, με την Ένωση να επικρατεί έστω και με δυσκολία. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά, διαμορφώνοντας το τελικό 1-0 υπέρ της ομάδας του.

Αυτή η νίκη αποτελεί το δεύτερο «διπλό» για την ΑΕΚ στο φετινό πρωτάθλημα, ενώ παράλληλα είναι το έβδομο «τρίποντο» που κατακτά η ομάδα στη σεζόν. Με τους τρεις βαθμούς που πρόσθεσε, η ΑΕΚ έφτασε συνολικά τους 23 βαθμούς στον πίνακα της Super League.

Η τρέχουσα βαθμολογία της Super League

Μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης της ΑΕΚ, ο βαθμολογικός πίνακας της Super League διαμορφώνεται ως εξής, με τις περισσότερες ομάδες να έχουν δέκα αγώνες:

Στην κορυφή βρίσκεται ο Παναθηναϊκός με 27 βαθμούς από 10 αγώνες. Ακολουθούν ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ, οι οποίοι ισοβαθμούν στη δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα, έχοντας αμφότεροι 23 βαθμούς από 10 αγώνες. Ο ΠΑΟΚ και ο Άρης βρίσκονται στην τέταρτη και πέμπτη θέση με 19 βαθμούς ο καθένας από 10 αγώνες. Ο ΟΦΗ έχει 17 βαθμούς από 10 αγώνες, η Κηφισιά 14 βαθμούς από 10 αγώνες και η Καλαμάτα 12 βαθμούς.

Στις χαμηλότερες θέσεις βρίσκονται ο Ηρακλής με 10 βαθμούς από 10 αγώνες, ο Παναιτωλικός με 9 βαθμούς από 10 αγώνες, ο Αστέρας Τρίπολης με 7 βαθμούς από 10 αγώνες, ο Ατρόμητος με 6 βαθμούς από 9 αγώνες, και ο Λεβαδειακός με 6 βαθμούς από 10 αγώνες. Τέλος, ο Βόλος Elabet έχει 0 βαθμούς από 10 αγώνες, έχοντας υποστεί αφαίρεση τριών βαθμών.

Σημειώνεται ότι η αναμέτρηση ανάμεσα στον Ατρόμητο και την ΑΕΚ αποτελεί εκκρεμότητα και έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί στις 16 Δεκεμβρίου.

Οι εκκρεμότητες και οι επόμενες αναμετρήσεις

Εκτός από την αγωνιστική εκκρεμότητα της ΑΕΚ με τον Ατρόμητο, η οποία θα διεξαχθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία, το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής της Super League συνεχίζεται με σημαντικές αναμετρήσεις την Κυριακή 22 Νοεμβρίου και τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου.

Την Κυριακή 22 Νοεμβρίου, ο Λεβαδειακός θα υποδεχθεί τον Ατρόμητο στις 4 το μεσημέρι, ενώ στις 5 το απόγευμα ο Παναιτωλικός θα αντιμετωπίσει τον Βόλο ELABET. Στις 5.30 το απόγευμα, ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί κόντρα στον ΟΦΗ. Το πρόγραμμα της Κυριακής περιλαμβάνει επίσης τον αγώνα Ολυμπιακός – Ηρακλής στις 7 το βράδυ και την αναμέτρηση ΠΑΟΚ – Κηφισιά στις 7.30 το βράδυ.

Η 11η αγωνιστική θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, με τον Αστέρα Τρίπολης να φιλοξενεί τον Άρη στις 5 το απόγευμα.

Το πρόγραμμα των επόμενων αγωνιστικών

Το πρωτάθλημα της Super League συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον και την επόμενη εβδομάδα, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει αρκετές αναμετρήσεις το Σάββατο 28 Νοεμβρίου και την Κυριακή 29 Νοεμβρίου.

Το Σάββατο 28 Νοεμβρίου, στις 5 το απόγευμα, θα διεξαχθούν οι αγώνες Βόλος ELABET – Αστέρας Τρίπολης και Ηρακλής – Παναιτωλικός. Αργότερα το ίδιο βράδυ, στις 8, η Κηφισιά θα υποδεχθεί την Καλαμάτα.

Την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα πλούσιο. Στις 5 το απόγευμα, ο Ατρόμητος θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό. Στις 5.30 το απόγευμα, ο ΟΦΗ θα φιλοξενήσει τον Λεβαδειακό. Στις 7 το βράδυ, ο Άρης θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό, ενώ στις 9 το βράδυ θα διεξαχθεί το ντέρμπι ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta