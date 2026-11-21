Η ΑΕΚ ξεκίνησε με το δεξί το πολύ απαιτητικό πρόγραμμα που έχει μπροστά της ως το τέλος του έτους, επικρατώντας της Καλαμάτας με 0-1 στη Νίκαια. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε ο Κοϊτά στο 55ο λεπτό, χαρίζοντας το τρίποντο στην Ένωση. Ο αγώνας σημαδεύτηκε, μεταξύ άλλων, από τον άσχημο τραυματισμό του Αριάγκα, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, καθώς και την αποβολή του Νίκολιτς.

Η εξέλιξη του αγώνα και το καθοριστικό γκολ του Κοϊτά

Η ΑΕΚ δεν έπεσε θύμα στο «μπλόκο της Κοκκινιάς» κόντρα στη μαχητική Καλαμάτα, καθώς βρήκε με το γκολ του Κοϊτά το τρίποντο της νίκης. Οι «Κιτρινόμαυροι», παρά τα προβλήματα που αντιμετώπισαν απέναντι στην καλά οργανωμένη «Μαύρη Θύελλα», κατάφεραν να φύγουν με το τρίποντο.

Το γκολ του Αμπουμπακαρί Κοϊτά, του Μαυριτανού εξτρέμ, ήρθε στο 55ο λεπτό. Ο Κοϊτά μπήκε στην περιοχή από δεξιά, έκανε το σουτ, η μπάλα κόντραρε σε αντίπαλο και αιφνιδίασε τον Γκέλιο, καταλήγοντας στα δίχτυα για το 0-1. Αυτή η νίκη επέτρεψε στην ΑΕΚ, στην 11η αγωνιστική της Super League, να μειώσει στους τέσσερις βαθμούς από την κορυφή, φτάνοντας τον Ολυμπιακό στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας και πλησιάζοντας τον Παναθηναϊκό.

Οι χαμένες ευκαιρίες και η πίεση της ΑΕΚ στο πρώτο μέρος

Στο πρώτο ημίχρονο, η ΑΕΚ είχε την απόλυτη υπεροχή, πιέζοντας πολύ από το μισάωρο και μετά, αλλά παρότι είχε τις στιγμές δεν μπόρεσε να ξεκλειδώσει την καλά οργανωμένη ανασταλτικά Καλαμάτα. Οι κιτρινόμαυροι δυσκολεύονταν να πιάσουν ρυθμό απέναντι στην σκληροτράχηλη «Μαύρη Θύελλα», έχοντας στο μεγαλύτερο μέρος του πρώτου ημιχρόνου πρόβλημα στο να χτίσει παιχνίδι από τον άξονα.

Στο 19ο λεπτό, ο Μάνταλος έβγαλε ωραία τον Βάργκα απέναντι από τον Γκέλιο, όμως ο Ούγγρος φορ από πλάγια θέση πλάσαρε ελάχιστα δίπλα από το κάθετο. Ο Βάργκα είχε νέα χαμένη ευκαιρία στο 34ο λεπτό, όταν μετά από γύρισμα του Ρότα, ο Γκέλιο απέκρουσε με τα πόδια το πλασέ του από πλάγια θέση μέσα στην περιοχή.

Ένα λεπτό αργότερα, στο 35ο λεπτό, η ΑΕΚ είχε τη μεγαλύτερη στιγμή για να πάρει το προβάδισμα. Ο Κοϊτά με μια εξαιρετική ντρίμπλα μπήκε στην περιοχή και εξαπέλυσε ένα πολύ δυνατό σουτ, με την μπάλα ωστόσο να τραντάζει το οριζόντιο δοκάρι. Η Καλαμάτα δεν απειλούσε, έχοντας ένα σουτ του Καλουτσικίδη που μπλόκαρε εύκολα ο Στρακόσια στο 22ο λεπτό, με την Ένωση να μην μπορεί να εκμεταλλευτεί τα πολλά στατικά χτυπήματα που κέρδιζε.

Η εικόνα του αγώνα και οι συνθέσεις των ομάδων

Η Καλαμάτα, υπό την καθοδήγηση του Παναγιώτη Χριστοφιλέα, παρουσίασε μια σκληροτράχηλη εικόνα και δεν απείλησε ιδιαίτερα την εστία του Στρακόσια στο πρώτο ημίχρονο. Ο ρυθμός στο ματς ήταν χαμηλός, με την Καλαμάτα να μην επιτρέπει στην ΑΕΚ να βρει «διαδρόμους» προς την εστία της.

Για την Καλαμάτα, ο Γκέλιο ξεκίνησε στο τέρμα, οι Καλουτσικίδης, Στρούγγης, Ροντρίγκες και Αλόνσο ήταν η τετράδα στην άμυνα, οι Ντιαρά, Πινιέιρο και Καρεάσο στη μεσαία γραμμή, οι Χάμζα και Σίγκουρντσον στις πλευρές και ο Μπόλιβαρ μπροστά.

Για την ΑΕΚ, ο Μάρκο Νίκολιτς είχε μια έκπληξη αφήνοντας στον πάγκο τον Μάγερ. Ο Στρακόσια επέστρεψε στην εστία, οι Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί και Ρότα ήταν η κλασική τετράδα στην άμυνα, με τους Αριάγκα και Βιτάλις δίδυμο στον άξονα της μεσαίας γραμμής, τον Κοϊτά δεξιά, τον Μάνταλο αριστερά και τους Γιόβιτς και Βάργκα στην κορυφή της επίθεσης.

Τραυματισμός Αριάγκα, αποβολή Νίκολιτς και οι τελικές στιγμές

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο Αριάγκα της ΑΕΚ υπέστη έναν άσχημο τραυματισμό στον ώμο και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, προκαλώντας ανησυχία στις τάξεις της ομάδας. Επίσης, ο Νίκολιτς αποβλήθηκε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Στο δεύτερο μέρος, η ΑΕΚ ξεκίνησε με ένα άστοχο σουτ του Πήλιου, αλλά δεν άργησε να βρει το γκολ. Μετά από μία χαμένη αντεπίθεση της Καλαμάτας, με τον Ροντρίγκες να μην μπορεί να βρει την μπάλα προ κενής εστίας, η Ένωση άνοιξε το σκορ με τον Κοϊτά. Η ΑΕΚ συνέχισε να έχει την κατοχή της μπάλας και κράτησε μακριά από την εστία της την Καλαμάτα, η οποία δεν μπόρεσε ούτε να απειλήσει ουσιαστικά την ισοφάριση.

Η Ένωση ήταν αντίθετα αυτή που δημιούργησε φάσεις για ένα δεύτερο γκολ προς το τέλος του αγώνα, αλλά ο Σενεγαλέζος εξτρέμ Κοϊτά ήταν άστοχος σε ένα καλό σουτ στο 86ο λεπτό. Στις καθυστερήσεις, ο Γκέλιο είπε «όχι» σε προσπάθειες των Βάργκα και Κουτέσα, διατηρώντας το τελικό 0-1.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko, Newsit