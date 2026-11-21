Τη δεύτερη νίκη του στο ελληνικό πρωτάθλημα βόλεϊ γυναικών πανηγύρισε ο Άρης, επικρατώντας της Ελπίδας Αμπελοκήπων με 3-1 σετ. Ο αγώνας διεξήχθη στο κλειστό γυμναστήριο της Μίκρας, όπου οι «κίτρινες» επιβεβαίωσαν την αγωνιστική τους άνοδο. Η επικράτηση αυτή σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για την ομάδα, η οποία έδειξε σαφή υπεροχή έναντι της αντιπάλου της.

Η επικράτηση του Άρη στη Μίκρα

Ο Άρης κατάφερε να επιβληθεί της Ελπίδας Αμπελοκήπων με σκορ 3-1 σετ, σε έναν αγώνα που διεξήχθη στην έδρα του, το κλειστό γυμναστήριο της Μίκρας. Αυτή η νίκη αποτελεί τη δεύτερη για τις «κίτρινες» στο τρέχον ελληνικό πρωτάθλημα, ενισχύοντας την πορεία τους στη διοργάνωση. Η ομάδα του Άρη έδειξε σταθερότητα και αποτελεσματικότητα καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Η αγωνιστική άνοδος του Άρη ήταν εμφανής, καθώς η ομάδα παρουσίασε ένα δυνατό και συνεκτικό παιχνίδι. Η επικράτηση αυτή επιβεβαιώνει την καλή κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο σύλλογος, προσθέτοντας τρεις σημαντικούς βαθμούς στην προσπάθειά του στο πρωτάθλημα.

Στατιστικά υπεροχής και κρίσιμοι πόντοι

Ο Άρης εμφάνισε σαφή υπεροχή σε βασικούς τομείς του παιχνιδιού. Συγκεκριμένα, οι «κίτρινες» υπερίσχυσαν στο σερβίς με 9 άσσους έναντι 4 της Ελπίδας Αμπελοκήπων. Παράλληλα, είχαν καλύτερη απόδοση στο μπλοκ, καταγράφοντας 12 επιτυχημένα μπλοκ έναντι 9 της αντίπαλης ομάδας.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η συμβολή του κέντρου του Άρη, από όπου προήλθαν 23 πόντοι, έναντι 15 πόντων που πήρε η Ελπίδα από την ίδια θέση. Συνολικά, οι πόντοι του Άρη προήλθαν από 9 άσσους, 47 επιθέσεις, 12 μπλοκ και 26 λάθη αντιπάλων. Από την πλευρά της Ελπίδας, οι πόντοι προήλθαν από 4 άσσους, 50 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 22 λάθη αντιπάλων.

Πρωταγωνίστριες από τις δύο ομάδες

Σε ατομικό επίπεδο, για τον Άρη ξεχώρισε η Οκένουα, η οποία σημείωσε 18 πόντους. Εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε και η Λεονταρίδου, η οποία συνέβαλε με 12 πόντους, έχοντας 6/8 επιθέσεις, 3 άσσους και 3 μπλοκ, δείχνοντας την πολυδιάστατη παρουσία της στο γήπεδο. Αυτές οι επιδόσεις ήταν καθοριστικές για την έκβαση του αγώνα.

Από την πλευρά της Ελπίδας Αμπελοκήπων, κορυφαίες παίκτριες αναδείχθηκαν η Πινέρες, η οποία σημείωσε 23 πόντους, και η Γκρέις, η οποία πρόσθεσε 18 πόντους στην προσπάθεια της ομάδας της. Παρά τις καλές ατομικές επιδόσεις, δεν ήταν αρκετές για να ανατρέψουν το αποτέλεσμα.

Αναλυτικά οι συνθέσεις και η απόδοση των παικτριών

Για τον Α.Σ. ΑΡΗΣ, υπό την καθοδήγηση του προπονητή Χρήστου Πάτρα, αγωνίστηκαν οι εξής παίκτριες: η Νεσίμοβιτς με 11 πόντους (5/17 επ., 1 άσσος, 5 μπλοκ), η Ντιμάρ με 14 πόντους (12/39 επ., 2 μπλοκ, 50% υπ. – 25% άριστες), η Ξανθοπούλου με 4 πόντους (2 άσσοι, 2 μπλοκ), η Λεονταρίδου με 12 πόντους (6/8 επ., 3 άσσοι, 3 μπλοκ), η Αλεξόγλου με 5 πόντους (5/14 επ., 60% υπ. – 32% άριστες) και η Οκέγουα με 18 πόντους (16/40 επ., 2 μπλοκ). Στις αλλαγές συμμετείχαν οι Δεινοπούλου (λ, 64% υπ. – 50% άριστες), Ευθυμιοπούλου (λ), Τόλιου, Σκουλούδη και Σζουκς με 3 πόντους (3/9 επ., 75% υπ. – 50% άριστες).

Από την πλευρά του Α.Σ. ΕΛΠΙΣ, με προπονητή τον Στέλιο Κουτουνίδη, αγωνίστηκαν: η Κώστολου με 6 πόντους (6 μπλοκ), η Παπαθανασίου με 1 πόντο (1 μπλοκ), η Απλαδά με 7 πόντους (3/12 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ), η Γκρέις με 18 πόντους (18/48 επ., 2 άσσοι, 58% υπ.-29% άριστες), η Γουγούση Γιαννάκη με 3 πόντους (3/18 επ., 50% υπ.-50% άριστες) και η Πινέρες με 23 πόντους (22/61 επ., 1 άσσος). Στις αλλαγές χρησιμοποιήθηκαν οι Μπάλλα (λ, 29% υπ.-29% άριστες), Καϊτετζίδου (λ), Τριλυράκη, Γκόγκου με 2 πόντους, Παπάζογλου με 2 πόντους (2/2 επ.) και Γζουντέλη με 3 πόντους (2/13 επ., 1 άσσος, 40% υπ.-20% άριστες).

Με πληροφορίες από: Gazzetta