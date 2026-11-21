Η Χάποελ Τελ Αβίβ σημείωσε μια άνετη νίκη επί της Κιριάτ Άτα με σκορ 85-60, σε αγώνα του πρωταθλήματος του Ισραήλ. Αυτό το αποτέλεσμα έρχεται λίγες ημέρες πριν από την αναμέτρηση της ισραηλινής ομάδας με τον Ολυμπιακό. Η επικράτηση αυτή σηματοδοτεί την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα για τη Χάποελ, η οποία προετοιμάζεται για τις επόμενες ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις.

Επιστροφή στις νίκες για τη Χάποελ Τελ Αβίβ

Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη, η Χάποελ Τελ Αβίβ, υποδέχθηκε την Κιριάτ Άτα για την 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος στο Ισραήλ. Η αναμέτρηση αυτή βρήκε τη Χάποελ να επιστρέφει στα θετικά αποτελέσματα, μετά την ήττα που είχε υποστεί από την Παρί στο πλαίσιο της EuroLeague.

Η επικράτηση της Χάποελ Τελ Αβίβ ήταν ιδιαίτερα άνετη, καθώς το τελικό σκορ των 85-60 αντικατοπτρίζει την κυριαρχία της καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Η ομάδα έδειξε καλή εικόνα, εξασφαλίζοντας μια σημαντική νίκη εντός έδρας, η οποία τονώνει την ψυχολογία της ενόψει των επερχόμενων αγώνων.

Οι πρωταγωνιστές της Χάποελ

Στην αναμέτρηση αυτή, ο Γιουτζίν Τζέρμαν αναδείχθηκε ο πολυτιμότερος παίκτης του αγώνα. Ο Τζέρμαν αγωνίστηκε για 24 λεπτά, κατά τη διάρκεια των οποίων σημείωσε 19 πόντους, έχοντας 2 στις 3 βολές, 1 στα 3 δίποντα και 5 στα 10 τρίποντα. Επιπλέον, συνέλεξε 2 ριμπάουντ, πραγματοποίησε 1 κλέψιμο, αλλά υπέπεσε και σε 4 λάθη.

Πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποίησε και ο Μπαρ Τιμόρ, ο οποίος έμεινε στο παρκέ για 21 λεπτά. Ο Τιμόρ συνέβαλε με 15 πόντους, έχοντας 2 στις 3 βολές, 2 στα 5 δίποντα και 3 στα 4 τρίποντα. Η παρουσία του συμπληρώθηκε από 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα και μόλις 1 λάθος, δείχνοντας την πολυδιάστατη συνεισφορά του στο παιχνίδι.

Η απόδοση των φιλοξενούμενων

Από την πλευρά των φιλοξενούμενων, η Κιριάτ Άτα δεν κατάφερε να διεκδικήσει κάτι ουσιαστικό από το παιχνίδι, καθώς η διαφορά στο σκορ ήταν μεγάλη από νωρίς. Παρά την προσπάθεια, η ομάδα δεν μπόρεσε να ακολουθήσει τον ρυθμό της Χάποελ Τελ Αβίβ και να απειλήσει την κυριαρχία της.

Ωστόσο, για την Κιριάτ Άτα ξεχώρισε ο Τομέρ Ασαγιάγκ, ο οποίος αγωνίστηκε για 30 λεπτά. Ο Ασαγιάγκ σημείωσε 16 πόντους, με 3 στις 3 βολές, 2 στα 5 δίποντα και 3 στα 7 τρίποντα. Στην στατιστική του προσέθεσε 8 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 λάθη, όντας ο πιο παραγωγικός παίκτης της ομάδας του.

Επόμενη πρόκληση ο Ολυμπιακός

Μετά την επιτυχημένη αυτή αναμέτρηση στο εγχώριο πρωτάθλημα, η προσοχή της Χάποελ Τελ Αβίβ στρέφεται πλέον στην επόμενη μεγάλη πρόκληση. Η ισραηλινή ομάδα θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό σε ένα σημαντικό παιχνίδι για τη EuroLeague.

Η αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό έχει προγραμματιστεί για τις 25 Νοεμβρίου, με ώρα έναρξης στις 21:15. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στη Sunel Arena, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της EuroLeague, αποτελώντας ένα κρίσιμο τεστ για την πορεία της Χάποελ στην ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta