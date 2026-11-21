Η αναμέτρηση της Παρί Σεν Ζερμέν με τη Νις, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Ligue 1, σημαδεύτηκε από έναν σοβαρό τραυματισμό για τον ποδοσφαιριστή Ντεζιρέ Ντουέ. Ο νεαρός Γάλλος σούπερ σταρ υπέστη ένα δύσκολο συμβάν λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, προκαλώντας μεγάλη ανησυχία στις τάξεις της ομάδας του. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για φόβους ρήξης χιαστού, με την οριστική διάγνωση να αναμένεται μετά από μαγνητική τομογραφία.

Ο σοβαρός τραυματισμός κατά τη διάρκεια του αγώνα

Λίγο πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης μεταξύ Παρί Σεν Ζερμέν και Νις, ο Ντεζιρέ Ντουέ βρέθηκε στο έδαφος. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής πάτησε άτσαλα το δεξί του πόδι, με αποτέλεσμα να πέσει και να αρχίσει να σφαδάζει από τον πόνο.

Η εικόνα του Ντουέ προκάλεσε άμεσα τεράστια ανησυχία σε όλους τους παρευρισκόμενους. Κατά την αποχώρησή του από τον αγωνιστικό χώρο, οι κάμερες τον κατέγραψαν να κλαίει, γεγονός που υποδηλώνει την ένταση του πόνου και την απογοήτευση του παίκτη για την εξέλιξη του αγώνα.

Οι πρώτες εκτιμήσεις και η αγωνία για τη διάγνωση

Οι πρώτες εκτιμήσεις των ανθρώπων της Παρί Σεν Ζερμέν, αμέσως μετά τον σοκαριστικό τραυματισμό του Ντεζιρέ Ντουέ, εκφράζουν έντονη ανησυχία για τη σοβαρότητα της κατάστασής του. Υπάρχουν φόβοι ότι ο ποδοσφαιριστής έχει υποστεί ρήξη χιαστού συνδέσμου, ένα είδος τραυματισμού που απαιτεί συνήθως μακρά περίοδο αποκατάστασης.

Για την οριστική διάγνωση και τον ακριβή προσδιορισμό του μεγέθους της ζημιάς, έχει προγραμματιστεί μαγνητική τομογραφία. Η εξέταση αυτή αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 22 Νοεμβρίου, και τα αποτελέσματά της θα ξεκαθαρίσουν πλήρως την κατάσταση της υγείας του Ντεζιρέ Ντουέ.

Η αντίδραση των συμπαικτών και η δήλωση του Χακίμι

Η έντονη απογοήτευση του Ντεζιρέ Ντουέ, όπως φάνηκε από τα δάκρυά του, βρήκε αντίκρισμα και στις αντιδράσεις των συμπαικτών του. Η εικόνα του Βιτίνια, ο οποίος έκρυψε το πρόσωπό του με τα χέρια, ήταν χαρακτηριστική, δείχνοντας πόσο επηρεασμένος ήταν από την κατάσταση του νεαρού Γάλλου.

Ο Ασράφ Χακίμι, λίγο πριν κατευθυνθεί προς τα αποδυτήρια για την ανάπαυλα του ημιχρόνου, προέβη σε δήλωση στο «Ligue 1+». Ο Χακίμι ανέφερε χαρακτηριστικά: «Όλοι σκεφτόμαστε τον Ντεζ και θα προσπαθήσουμε να του αφιερώσουμε τη νίκη, παίρνοντας τους τρεις βαθμούς», εκφράζοντας τη συμπαράσταση της ομάδας στον τραυματία ποδοσφαιριστή.

Πιθανές κινήσεις της Παρί και το παράδειγμα του Κβαρατσχέλια

Ανάλογα με τη σοβαρότητα του τραυματισμού του Ντεζιρέ Ντουέ και την πιθανότητα ρήξης χιαστού, η Παρί Σεν Ζερμέν αναμένεται να εξετάσει δυναμικές κινήσεις στην αγορά των μεταγραφών. Η διοίκηση της ομάδας ενδέχεται να αναζητήσει ενισχύσεις κατά τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, προκειμένου να καλύψει το ενδεχόμενο κενό που θα δημιουργηθεί στην ομάδα.

Οι Παριζιάνοι έχουν ήδη βιώσει μια παρόμοια κατάσταση στο πρόσφατο παρελθόν, καθώς έχουν στερηθεί τις υπηρεσίες ενός άλλου ποδοσφαιριστή, του Κβίτσα Κβαρατσχέλια. Ο Κβαρατσχέλια είχε υποστεί ρήξη πρόσθιου χιαστού στο δεξί γόνατο κατά την αναμέτρηση με την Μπαρτσελόνα, η οποία είχε διεξαχθεί στις 20 Οκτωβρίου, γεγονός που καθιστά την ομάδα ευαισθητοποιημένη σε τέτοιου είδους τραυματισμούς.

Με πληροφορίες από: Athletiko