Η ΠΑΕ ΑΕΛ εξέδωσε ανακοίνωση με έντονες διαμαρτυρίες για τη διαιτησία στον αγώνα της 12ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Superbet League 2, όπου αντιμετώπισε τον Αστέρα AKTOR B. Το ματς, το οποίο έληξε με σκορ 2-1 υπέρ της ΑΕΛ, χαρακτηρίστηκε επεισοδιακό, με την ΠΑΕ να εστιάζει στις αποφάσεις των βοηθών διαιτητών κ. Μποζατζίδη και κ. Τοροσιάδη. Η θεσσαλική ομάδα ζητά από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας να κρίνει εάν οι επίμαχες αποφάσεις αποτελούν «διατεταγμένη υπηρεσία ή τερατώδες ανθρώπινο λάθος».

Το επεισοδιακό ματς και οι ακυρωθέντα γκολ

Ο αγώνας της 12ης αγωνιστικής της Superbet League 2 μεταξύ της ΑΕΛ και του Αστέρα AKTOR B ήταν επεισοδιακός, με την ΠΑΕ ΑΕΛ να αναδεικνύει ως αρνητικό πρωταγωνιστή τον δεύτερο βοηθό διαιτητή, κ. Νικόλαο Τοροσιάδη, από την ΕΠΣ Μακεδονίας. Ο κ. Τοροσιάδης ακύρωσε ένα γκολ της ΑΕΛ στο 76ο λεπτό, το οποίο περιγράφεται ως «α λα Κατσουράνης».

Στην ανακοίνωσή της, η ΠΑΕ ΑΕΛ καλεί τους αρμόδιους φορείς να εστιάσουν όχι μόνο στην κραυγαλέα φάση του 76ου λεπτού, αλλά και σε μία φάση που έλαβε χώρα στο 31ο λεπτό του ίδιου αγώνα. Η ομάδα υπογραμμίζει ότι «μόνο οι δύο βοηθοί Διαιτητές του αγώνα και ο Θεός, γνωρίζουν για ποιόν λόγο ακυρώθηκαν τα πεντακάθαρα γκολ της ομάδας μας».

Η ανακοίνωση και οι αποδέκτες της

Η θεσσαλική ομάδα εξέδωσε την ανακοίνωση με αποδέκτες τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, κ. Χρυσόστομο Γκαγκάτση, τον Πρόεδρο της Superbet League 2, κ. Πέτρο Μαρτσούκο, τον Πρόεδρο της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας, κ. Στεφάν Λανουά, καθώς και τους Αθλητικούς Δικαστές της ΕΠΟ και της Superbet League 2. Μέσω αυτής, η ΠΑΕ ΑΕΛ τονίζει με σαφήνεια ότι «γνωρίζουμε πολύ καλά τι συμβαίνει με κάθε λεπτομέρεια».

Η ανακοίνωση ζητά την εξέταση της διαιτητικής συμπεριφοράς των βοηθών διαιτητών, κ. Αθανασίου Μποζατζίδη, ο οποίος είναι ο 1ος βοηθός από την ΕΠΣ Μακεδονίας, και του κ. Νικολάου Τοροσιάδη, του 2ου βοηθού, επίσης από την ΕΠΣ Μακεδονίας. Η ΠΑΕ ΑΕΛ καλεί σε άμεσες ενέργειες μετά την επισκόπηση του βίντεο και την αξιολόγηση των επίμαχων φάσεων.

Ο ρόλος του διαιτητή και οι κίνδυνοι

Στην ίδια ανακοίνωση, η ΠΑΕ ΑΕΛ επισημαίνει ότι ο διαιτητής του αγώνα, κ. Βασίλειος Τσακάλης, ο οποίος προέρχεται από την ΕΠΣ Ηλείας, ήταν άψογος σε όλη τη διαχείριση του παιχνιδιού. Η κριτική της ομάδας εστιάζεται αποκλειστικά στους βοηθούς διαιτητές και τις αποφάσεις τους που επηρέασαν την εξέλιξη του αγώνα.

Η ΠΑΕ ΑΕΛ υπογραμμίζει τη σοβαρότητα της κατάστασης, αναφέροντας ότι «ελλοχεύουν πλέον σοβαροί κίνδυνοι για τη συνοχή και τη συγκράτηση των φιλάθλων μας». Η ομάδα επαναλαμβάνει τη δήλωσή της πως «γνωρίζουμε πολύ καλά τι συμβαίνει με κάθε λεπτομέρεια», αφήνοντας να εννοηθεί ότι διαθέτει περαιτέρω στοιχεία σχετικά με τα τεκταινόμενα.

Ζητούν απαντήσεις και ενέργειες

Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet δηλώνει κατηγορηματικά ότι δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να καθορίσει την πορεία της έξω από το γήπεδο. Η ομάδα περιμένει από τους αρμόδιους φορείς να αποφανθούν σχετικά με το αν οι κ.κ. Μποζατζίδης και Τοροσιάδης «εκτελούσαν διατεταγμένη υπηρεσία ή υπέπεσαν σε τερατώδες ανθρώπινο λάθος».

Η ΠΑΕ ΑΕΛ τονίζει ότι η επισκόπηση των φάσεων από τους αρμόδιους θα οδηγήσει στο ασφαλές συμπέρασμα. Η ομάδα αναμένει «απαντήσεις και ενέργειες, όχι σιωπή» από τους αποδέκτες της ανακοίνωσης, ζητώντας άμεση ανταπόκριση στις καταγγελίες της.

Με πληροφορίες από: Athletiko