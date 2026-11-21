Η Ρόμα πανηγύρισε μια εμφατική εκτός έδρας νίκη επί της Πάρμα με σκορ 5-1, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Serie A. Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης αναδείχθηκε ο Ολλανδός επιθετικός Μάλεν, ο οποίος πέτυχε τέσσερα τέρματα, σε μια εμφάνιση που χαρακτηρίστηκε ως η κορυφαία της καριέρας του. Με αυτό το αποτέλεσμα, οι «τζιαλορόσι» συνέχισαν το αήττητο σερί τους στο πρωτάθλημα, φτάνοντας τις τέσσερις συνεχόμενες νίκες. Η ομάδα του Γκασπερίνι πλησίασε έτσι την πρωτοπόρο Λάτσιο σε απόσταση δύο βαθμών, παραμένοντας δυναμικά στη μάχη του τίτλου.

Ο Μάλεν σε κορυφαία φόρμα με καρέ τερμάτων

Ο Ολλανδός επιθετικός Μάλεν πραγματοποίησε μία από τις καλύτερες φετινές του εμφανίσεις, με την Gazzetta να κάνει λόγο για την κορυφαία παράσταση της καριέρας του. Ο Μάλεν, ο οποίος δείχνει πως δεν έχει καμία πρόθεση να κατεβάσει σύντομα τις μηχανές, πήρε από το χεράκι τη Ρόμα και την οδήγησε σε ένα άνετο 5-1, σκοράροντας συνολικά τέσσερις φορές.

Η αναγέννηση του Μάλεν στη Ρόμα αξίζει τη δική της ιστορία, καθώς η απόδοσή του είναι ανηφορική. Με το καρέ τερμάτων του, ο Ολλανδός στράικερ αναδείχθηκε ο απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, υπογράφοντας την εκτός έδρας επικράτηση της ομάδας του.

Η εξέλιξη του σκορ και τα καθοριστικά γκολ

Ο Μάλεν άνοιξε το σκορ για τη Ρόμα στο 39ο λεπτό, κατεβάζοντας τη μπάλα με άριστο κοντρόλ στην περιοχή και εκτελώντας άψογα στη γωνία, μετά από ασίστ του Λούλι. Η Πάρμα κατάφερε να φέρει προσωρινά το ματς στα ίσα στο 54ο λεπτό με σκόρερ τον Ελπέγκε, ωστόσο η βραδιά άνηκε στη Ρόμα και στον Μάλεν.

Ο Ολλανδός χτύπησε ξανά στο 68ο λεπτό, σκοράροντας από κοντά μετά από λάθος της αμυντικής γραμμής της Πάρμα, δίνοντας εκ νέου το προβάδισμα στους «τζιαλορόσι». Στο 71ο λεπτό, ο Μόρα προσέθεσε και εκείνος τον οβολό του, ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ στο 3-1.

Το χατ-τρικ του Μάλεν ολοκληρώθηκε εννιά λεπτά αργότερα, στο 77ο λεπτό, με ένα όμορφο πλασέ από το ύψος της μικρής περιοχής, έπειτα από ασίστ του Γουέσλεϊ Φράνκα, δίνοντας αέρα τριών τερμάτων διαφοράς για τη Ρόμα. Στις καθυστερήσεις του αγώνα, στο 90ό λεπτό, ο Ολλανδός στράικερ διαμόρφωσε το τελικό 5-1, υπογράφοντας το τέταρτο προσωπικό του τέρμα και επισφραγίζοντας την άνετη νίκη.

Οι επιλογές του Γκασπερίνι και οι αλλαγές

Ο προπονητής της Ρόμα, Γκασπερίνι, παρέταξε την ομάδα του με τους Σβιλάρ κάτω από τα δοκάρια, ενώ την αμυντική τετράδα αποτελούσαν οι Μαντσίνι, Μπαλέρντι, Χερμόσο και Λούλι. Στη μεσαία γραμμή αγωνίστηκαν οι Κριστάντε, Κονέ και Μολίνα, ενώ την επιθετική τριπλέτα συμπλήρωναν οι Ντιμπάλα, Μόρα και ο Μάλεν.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο Γκασπερίνι προχώρησε σε αρκετές αλλαγές για να φρεσκάρει την ομάδα του. Στο 56ο λεπτό, ο Εντίκα αντικατέστησε τον Μπαλέρντι και ο Γουέσλεϊ Φράνκα πήρε τη θέση του Λούλι. Στο 62ο λεπτό, ο Σούλε πέρασε στον αγωνιστικό χώρο αντί του Ντιμπάλα.

Προς το τέλος της αναμέτρησης, στο 83ο λεπτό, ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης πέρασε στο ματς ως αλλαγή, αντικαθιστώντας τον Μολίνα, ενώ ο Πισίλι πήρε τη θέση του Μόρα. Η είσοδος του Κουλιεράκη έγινε σε ένα σημείο όπου η ομάδα του Γκασπερίνι είχε ήδη «κλειδώσει» το τρίποντο της νίκας, εξασφαλίζοντας το θετικό αποτέλεσμα.

Η βαθμολογική σημασία της νίκης για τη Ρόμα

Αυτή η εκτός έδρας επικράτηση με 5-1 επί της Πάρμα σηματοδοτεί την τέταρτη συνεχόμενη νίκη για τους «τζιαλορόσι» στην Serie A, επιβεβαιώνοντας την ανοδική τους πορεία. Η Ρόμα παραμένει αήττητη στο πρωτάθλημα, διατηρώντας το εντυπωσιακό της σερί και δείχνοντας ότι βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση.

Με τους τρεις βαθμούς που κατέκτησε από την 12η αγωνιστική, η Ρόμα πλησίασε την πρωτοπόρο Λάτσιο σε απόσταση μόλις δύο βαθμών. Αυτό το αποτέλεσμα κρατάει τη Ρόμα δυναμικά στη μάχη για τον τίτλο του πρωταθλήματος, ενισχύοντας τις ελπίδες της για μια επιτυχημένη πορεία στη φετινή σεζόν της Serie A.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta