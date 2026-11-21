Η 9η αγωνιστική της Handball Premier ολοκληρώθηκε με σημαντικά αποτελέσματα, καθώς ο ΠΑΟΚ επικράτησε με ευκολία του Αθηναϊκού, ενώ ο Ζαφειράκης πανηγύρισε μια μεγάλη εκτός έδρας νίκη απέναντι στο Κιλκίς. Παράλληλα, ο Ιωνικός ΝΦ κατάφερε να πάρει τους δύο βαθμούς της νίκης στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης με τον ΑΣΕ Δούκα, σε ένα παιχνίδι με πολλές ανατροπές.

Ο ΠΑΟΚ κυρίαρχος στον «Στέφανος Καραλής»

Ο ΠΑΟΚ έδειξε από την αρχή τις διαθέσεις του στον αγώνα με τον Αθηναϊκό, στο κλειστό «Στέφανος Καραλής». Ξεκινώντας δυνατά και με καλό επιθετικό ρυθμό, οι «ασπρόμαυροι» προηγήθηκαν στο πρώτο δεκάλεπτο με 6-2. Η κυρίαρχη εμφάνισή τους συνεχίστηκε, με τη διαφορά να ανοίγει σε 14-7, δείχνοντας την ανωτερότητα της ομάδας.

Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τον ΠΑΟΚ να βρίσκεται μπροστά στο σκορ με 18-8, έχοντας διαφορά δέκα τερμάτων. Στο δεύτερο μέρος, ο «Δικέφαλος του Βορρά» διατήρησε τον ίδιο ρυθμό, αυξάνοντας τον δείκτη του σκορ στο 23-10. Καθώς το παιχνίδι είχε ουσιαστικά κριθεί, ο ΠΑΟΚ διατήρησε σταθερά το προβάδισμά του, φτάνοντας στο 28-14 και στη συνέχεια στο 33-15, για να ολοκληρώσει την άνετη επικράτηση με τελικό σκορ 38-18.

Σημαντική επικράτηση για τον Ζαφειράκη στην έδρα του Κιλκίς

Στην αναμέτρηση του Κιλκίς με τον Ζαφειράκη, οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν καλύτερα, παίρνοντας αρχικά προβάδισμα με 4-2. Ωστόσο, ο Ζαφειράκης αντέδρασε άμεσα, ισοφαρίζοντας σε 5-5 και στη συνέχεια πραγματοποιώντας την ανατροπή για το 8-7. Το Κιλκίς κατάφερε να πάρει ξανά «κεφάλι στην κούρσα» με 9-8, όμως ο Ζαφειράκης έφερε και πάλι ανάποδα το ματς, αποκτώντας προβάδισμα με 11-9, για να κλείσει το πρώτο ημίχρονο μπροστά στο σκορ με 13-11.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ζαφειράκης ανέβασε στροφές, ανοίγοντας τη διαφορά από το Κιλκίς σε 21-17. Οι γηπεδούχοι έγιναν πιεστικοί και μείωσαν, αρχικά, στο 22-20, μπαίνοντας στο τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα, φτάνοντας μάλιστα στην ισοφάριση σε 22-22 στο 53ο λεπτό. Με τις κατάλληλες λύσεις, κυρίως στο επιθετικό κομμάτι, ο Ζαφειράκης μπήκε ξανά μπροστά στο σκορ με 25-24, δύο λεπτά πριν την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, εξασφαλίζοντας τελικά μία πολύ σημαντική νίκη με 26-24.

Ανατροπή και νίκη για τον Ιωνικό ΝΦ επί του ΑΣΕ Δούκα

Ο αγώνας μεταξύ Ιωνικού ΝΦ και Δούκα ξεκίνησε σε έναν ίδιο ρυθμό, με τις δύο ομάδες να είναι ισόπαλες 4-4 και να δείχνουν τη δίψα τους για τη νίκη. Ο Ιωνικός ΝΦ πήρε προσωρινά το προβάδισμα με 6-4, προτού ο Δούκας ισοφαρίσει ξανά σε 6-6. Έκτοτε, οι δύο ομάδες πήγαν «χέρι-χέρι» μέχρι το 10-10, με την ομάδα της Νέας Φιλαδέλφειας να αποκτά προβάδισμα 12-10.

Μετά από ένα τάιμ άουτ, ο Δούκας επέστρεψε διαφορετικός στον αγώνα, ανατρέποντας το σκορ σε 12-13 και στη συνέχεια χτίζοντας μια διαφορά που έφτασε στο 16-12. Το ημίχρονο βρήκε τον Δούκα μπροστά στο σκορ με 17-13. Στο δεύτερο μέρος, ο Ιωνικός πάλεψε να μαζέψει τη διαφορά, φτάνοντας στα δύο τέρματα με το σκορ στο 23-21. Ωστόσο, ο Δούκας βρήκε και πάλι προβάδισμα +4, με το σκορ να γίνεται 25-21.

Ο Ιωνικός κατάφερε όμως και πάλι να πλησιάσει σε 27-25 και στη συνέχεια να ισοφαρίσει σε 27-27 στο 51ο λεπτό. Παρόλο που βρέθηκε ξανά πίσω στο σκορ με 28-27, ο Ιωνικός βρήκε μεγάλες απαντήσεις και ανέτρεψε το σκορ σε 29-28. Ακολούθησε νέα ισοφάριση του Δούκα σε 29-29 στο 54ο λεπτό. Ο Ιωνικός πήρε νέο προβάδισμα με 31-29 στο 56ο λεπτό, θέτοντας τις βάσεις για μία μεγάλη νίκη, η οποία ήρθε εν τέλει με τελικό σκορ 33-30.

Με πληροφορίες από: Gazzetta