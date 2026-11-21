Ο ΠΑΟΚ σημείωσε την όγδοη συνεχόμενη νίκη του στη Stoiximan GBL, επικρατώντας του Άρη και παραμένοντας αήττητος στην κορυφή της βαθμολογίας. Από την άλλη πλευρά, ο Άρης πραγματοποίησε τη χειρότερη φετινή του εμφάνιση, όπως παραδέχθηκε και ο προπονητής του, Βασίλης Σπανούλης, στις δηλώσεις του μετά τον αγώνα. Ο κ. Σπανούλης αναγνώρισε την ανωτερότητα του αντιπάλου, αλλά υπογράμμισε πως μια ήττα δεν αλλάζει την εικόνα της ομάδας του.

Η επικράτηση του ΠΑΟΚ και το αήττητο σερί

Ο «δικέφαλος του Βορρά» συνέχισε την εντυπωσιακή του πορεία στο πρωτάθλημα, φτάνοντας το 8Χ8 στη Stoiximan GBL. Η νίκη επί του Άρη διατήρησε τον ΠΑΟΚ μόνο και αήττητο στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική του φετινή πορεία.

Αντίθετα, οι «κιτρινόμαυροι» έμειναν σε χαμηλά επίπεδα απόδοσης, πραγματοποιώντας μια εμφάνιση που χαρακτηρίστηκε ως η χειρότερη της φετινής σεζόν. Το αποτέλεσμα αυτό ήρθε ως συνέπεια της συνολικής εικόνας της ομάδας στο παιχνίδι.

Οι δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη μετά τον αγώνα

Ο Βασίλης Σπανούλης, μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου, συνεχάρη τον ΠΑΟΚ για την απόδοσή του. «Συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ, πρέπει να έκανε το καλύτερο φετινό παιχνίδι του και εμείς το χειρότερο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο προπονητής του Άρη.

Ο ίδιος αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετώπισε η ομάδα του τόσο αμυντικά όσο και επιθετικά, εξηγώντας ότι αυτά οδήγησαν στο συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Αναγνώρισε πως η ομάδα του βρέθηκε σε μια «κακή βραδιά» στο ντέρμπι κορυφής.

Η διαχείριση της ήττας και η ελληνική πραγματικότητα

Ο κ. Σπανούλης κλήθηκε να σχολιάσει την κατάσταση που διαμορφώνεται στην Ελλάδα μετά από μια ήττα. «Έχει πετύχει ξανά ο Καλάθης φέτος τέσσερα τρίποντα, ξέρω τι γίνεται στην Ελλάδα. Ο Άρης, προβλήματα και τέτοια. Μια ήττα δε σημαίνει τίποτα», τόνισε, υπογραμμίζοντας την εμπειρία του από το ελληνικό μπάσκετ.

Επέμεινε στην άποψη ότι η συγκεκριμένη ήττα δεν αναιρεί την ποιότητα της ομάδας του. «Έχουμε δείξει τι ομάδα είμαστε και τι μπάσκετ παίζουμε. Δεν ήμασταν καλοί και για αυτό και χάσαμε», πρόσθεσε, διαχωρίζοντας τη μία κακή εμφάνιση από τη συνολική εικόνα της ομάδας.

Η εντυπωσιακή ευστοχία του ΠΑΟΚ στα τρίποντα

Ένα από τα στοιχεία που καθόρισαν την αναμέτρηση ήταν η εξαιρετική ευστοχία του ΠΑΟΚ από την περιφέρεια. Ο Βασίλης Σπανούλης σχολίασε το «ασύλληπτο νούμερο» των 18 τριπόντων που πέτυχε ο ΠΑΟΚ.

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι ο Καλάθης, ο Μήτρου-Λονγκ και ο Γκρέι σημείωσαν συνολικά 10 τρίποντα, συνεισφέροντας 30 πόντους στο σκορ του ΠΑΟΚ. «Μπράβο τους που τα έβαλαν», είπε, αναγνωρίζοντας την ικανότητα των αντιπάλων, αλλά και κάποια «τυχερά» σουτ.

Η αυτοκριτική για την απόδοση του Άρη

Ο προπονητής του Άρη προχώρησε σε λεπτομερή ανάλυση των αδυναμιών της ομάδας του. «Έπρεπε να αμυνθούμε καλύτερα», σημείωσε, εστιάζοντας στην αμυντική λειτουργία. Περιέγραψε το μπάσκετ που έπαιξε ο Άρης ως «ηρωικό μπάσκετ, όχι το δικό μας μπάσκετ», τονίζοντας την έλλειψη καθαρού μυαλού και ταχύτητας.

Ο κ. Σπανούλης επεσήμανε ότι ο Άρης είναι συνήθως μια από τις καλύτερες ομάδες στο να μην επιτρέπει σουτ στο τρίποντο, κάτι που δεν συνέβη στον συγκεκριμένο αγώνα. «Είχαμε βιασύνη και νευρικότητα, φάγαμε 59 πόντους σε ένα ημίχρονο», ανέφερε, τονίζοντας ότι «παίξαμε ένα μπάσκετ που δε μας αντιπροσωπεύει για πρώτη φορά φέτος».

Το μήνυμα για τη συνέχεια της σεζόν

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο Βασίλης Σπανούλης έστειλε μήνυμα για τη συνέχεια της αγωνιστικής περιόδου. «Όταν γυρίσουμε θα δούμε τι έφταιξε», δήλωσε, υποσχόμενος ενδελεχή ανάλυση των λαθών.

«Κάποιες φορές όταν είσαι καλή ομάδα πρέπει να βρεις τον δρόμο σου και να επιστρέψεις στα πρακτικά. Δεν γίναμε ξαφνικά κακή ομάδα, συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ. Νοέμβριο μήνα, κανένας δεν έγινε ομάδα με μια νίκη και με μια ήττα», κατέληξε, τονίζοντας τη σημασία της ψυχραιμίας και της μακροπρόθεσμης προοπτικής.

Με πληροφορίες από: Athletiko