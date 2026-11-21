Ο Γκονσάλο Φέιο, ο Πορτογάλος τεχνικός που βρίσκεται στο τιμόνι του Αστέρα AKTOR, πραγματοποίησε ένα ταξίδι στην Αθήνα, συγκεκριμένα στη Νίκαια, προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Καλαμάτα. Η κίνησή του αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της προετοιμασίας της αρκαδικής ομάδας για τις επερχόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις.

Ο προπονητής των Αρκάδων, λίγες μόλις ώρες μετά την ολοκλήρωση της προπόνησης του Σαββάτου στην πρωτεύουσα της Αρκαδίας, ταξίδεψε για την Αθήνα. Ο στόχος του ήταν να σχηματίσει πλήρη εικόνα για την αντίπαλη ομάδα, ενόψει των σημαντικών αναμετρήσεων που ακολουθούν για τον Αστέρα.

Η παρουσία του Φέιο στη Νίκαια

Ο Γκονσάλο Φέιο, συνοδευόμενος από τον άμεσο συνεργάτη του, Πάκο Γιόχανσεν, βρέθηκε στις κερκίδες του γηπέδου της Νίκαιας. Εκεί παρακολούθησε με προσοχή την αναμέτρηση μεταξύ της ΑΕΚ και της Καλαμάτας, συλλέγοντας πολύτιμες πληροφορίες για την αγωνιστική κατάσταση και την τακτική προσέγγιση της ΑΕΚ.

Η παρουσία του Πορτογάλου τεχνικού και του επιτελείου του στη Νίκαια υπογραμμίζει τη σχολαστική προσέγγιση του Αστέρα AKTOR στην προετοιμασία των αγώνων. Μετά την ολοκλήρωση της παρακολούθησης, ο Φέιο και ο Γιόχανσεν αναμένεται να επιστρέψουν άμεσα στην Τρίπολη.

Ο λόγος της παρακολούθησης της ΑΕΚ

Ο βασικός λόγος του ταξιδιού του Γκονσάλο Φέιο στην Αθήνα ήταν η επικείμενη αναμέτρηση του Αστέρα AKTOR με την ΑΕΚ στο πλαίσιο του Κυπέλλου Ελλάδας. Οι Κιτρινομπλέ θα φιλοξενηθούν από τους πρωταθλητές στη Νέα Φιλαδέλφεια στις 9 Δεκεμβρίου, σε έναν αγώνα που αποτελεί την τελευταία αγωνιστική της League Phase του θεσμού.

Ο Πορτογάλος τεχνικός έχει ήδη ξεκινήσει να «δουλεύει» τα πλάνα του για το συγκεκριμένο παιχνίδι με τον «Δικέφαλο», δείχνοντας την ιδιαίτερη βαρύτητα που δίνει στην αναμέτρηση αυτή. Η λεπτομερής ανάλυση του αντιπάλου αποτελεί βασικό στοιχείο της προετοιμασίας του.

Η σημασία του κυπέλλου για τους αρκάδες

Ο θεσμός του Κυπέλλου Ελλάδας διαχρονικά δεν αφήνει αδιάφορους τους Αρκάδες, κάτι που αποδεικνύεται και από την κίνηση του προπονητή τους. Η συμμετοχή και η πορεία στον θεσμό αποτελούν πάντα έναν σημαντικό στόχο για την ομάδα της Τρίπολης.

Η επιλογή του Γκονσάλο Φέιο να παρακολουθήσει από κοντά την ΑΕΚ, παρά τις άλλες αγωνιστικές υποχρεώσεις, επιβεβαιώνει την προσήλωση του Αστέρα AKTOR στο Κύπελλο. Η ομάδα επιδιώκει να παρουσιαστεί όσο το δυνατόν πιο έτοιμη και ανταγωνιστική απέναντι σε έναν ισχυρό αντίπαλο.

Η εν εξελίξει προετοιμασία για τις επόμενες αναμετρήσεις

Παράλληλα με την παρακολούθηση της ΑΕΚ, η προετοιμασία του Αστέρα AKTOR βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη ενόψει της αναμέτρησης της Δευτέρας. Οι Αρκάδες θα υποδεχθούν τον Άρη στην Τρίπολη, σε ένα παιχνίδι που απαιτεί επίσης πλήρη συγκέντρωση και ετοιμότητα.

Η προετοιμασία για τον αγώνα με τον Άρη θα ολοκληρωθεί την Κυριακή, με την ομάδα να επιστρέφει στους κανονικούς ρυθμούς της μετά το ταξίδι του προπονητή. Ο Γκονσάλο Φέιο, εκτός από τον Άρη και την ΑΕΚ, δουλεύει τα πλάνα του και για τις επόμενες αναμετρήσεις της ομάδας, έχοντας ένα απαιτητικό πρόγραμμα μπροστά του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta