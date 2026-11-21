Ο Νικ Καλάθης για τη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Άρη: «Ο κόσμος μας έκανε να πετάμε»

Ο ΠΑΟΚ παρουσιάστηκε εξαιρετικός και επιβλητικός στην πρόσφατη αναμέτρηση απέναντι στον Άρη, κατακτώντας μία σημαντική νίκη. Μετά το τέλος του αγώνα, ο Νικ Καλάθης, ένας εκ των πρωταγωνιστών της ομάδας, προέβη σε δηλώσεις, εξηγώντας τους παράγοντες που οδήγησαν τον «Δικέφαλο του Βορρά» στην επικράτηση και τονίζοντας τον ρόλο του κόσμου.

Η ώθηση από την κερκίδα

Ο Νικ Καλάθης στάθηκε ιδιαίτερα στην παρουσία των φιλάθλων στις εξέδρες, υπογραμμίζοντας τον καθοριστικό τους ρόλο στην απόδοση των παικτών. «Ο κόσμος μας δίνει έξτρα ώθηση και μας έκανε να... πετάμε», δήλωσε χαρακτηριστικά, αναδεικνύοντας την ενέργεια και τον παλμό που προσέφεραν οι φίλαθλοι στην ομάδα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η υποστήριξη αυτή ήταν μια διαρκής πηγή δύναμης καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. «Είχαμε ενέργεια και την είχαμε από τον κόσμο μας», πρόσθεσε, τονίζοντας τη στενή σύνδεση μεταξύ της ατμόσφαιρας που δημιουργήθηκε στην κερκίδα και της αγωνιστικής εικόνας του ΠΑΟΚ στο παρκέ.

Η δίκαιη επικράτηση στο ντέρμπι

Αναφερόμενος στην ίδια την αναμέτρηση, ο Καλάθης αναγνώρισε τη φύση και τη δυσκολία κάθε ντέρμπι, ειδικά απέναντι σε έναν ιστορικό αντίπαλο όπως ο Άρης. Ωστόσο, εξέφρασε την πεποίθηση ότι η νίκη του ΠΑΟΚ ήταν απόλυτα δίκαιη, βασισμένη στην εμφάνιση και την προσπάθεια της ομάδας. «Κάθε ντέρμπι είναι δύσκολο, κερδίσαμε δίκαια», σημείωσε, υπογραμμίζοντας την ανωτερότητα που επέδειξε η ομάδα του.

Η ομάδα του ΠΑΟΚ έδειξε από την αρχή του αγώνα ότι είχε την απαραίτητη ενέργεια και συγκέντρωση για να φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Η συνολική της εικόνα στο γήπεδο επιβεβαίωσε την επιβλητική της παρουσία απέναντι στον αντίπαλο, εξασφαλίζοντας ένα σημαντικό αποτέλεσμα.

Οι στόχοι και η πορεία της σεζόν

Ο έμπειρος παίκτης έκανε επίσης λόγο για τη συνέχεια της αγωνιστικής περιόδου, χαρακτηρίζοντάς την ως «μεγάλη σεζόν» που απαιτεί συνεχή προσπάθεια και αφοσίωση. Τόνισε την ανάγκη να παραμείνουν όλοι οι παίκτες υγιείς, καθώς αυτό αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία και την επίτευξη των τελικών στόχων της ομάδας.

Επιπλέον, ο Καλάθης εξέφρασε την επιθυμία να επιστρέψει ο Τσέντι στην ομάδα, δηλώνοντας ρητά: «Θέλομε κάθε παίκτη υγιή, θέλουμε τον Τσέντι μαζί μας». Παρά τη σημαντική αυτή νίκη, επισήμανε ότι υπάρχει ακόμα «δρόμος να διανύσουμε για να φτάσουμε εκεί που θέλουμε», υποδηλώνοντας ότι η ομάδα συνεχίζει να εργάζεται εντατικά για την περαιτέρω βελτίωσή της και την επίτευξη των υψηλότερων δυνατών στόφων.

Η ομαδική απόδοση και η κυριαρχία στα ριμπάουντ

Ο Νικ Καλάθης δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην αγωνιστική εικόνα της ομάδας, επισημαίνοντας την επιτυχία στα σουτ, ένα στοιχείο που αποδείχθηκε καθοριστικό για την επικράτηση. «Βάλαμε σουτ και ήταν πολύ καλό για εμάς», είπε, τονίζοντας την αποτελεσματικότητα στην επίθεση και την καλή εκτέλεση των προσπαθειών.

Επιπρόσθετα, επαίνεσε την απόδοση συγκεκριμένων συμπαικτών του, αναγνωρίζοντας τη συνεισφορά τους στη νίκη. «Ο Χουγκάζ ήταν πολύ καλός για εμάς, ο Φόστερ ήταν σπουδαίος, ο Αλεξάντερ έπαιξε εξαιρετικά, ο Γκρέι το ίδιο», ανέφερε, αναδεικνύοντας την ατομική τους συμβολή στο ομαδικό αποτέλεσμα. Τέλος, υπογράμμισε την κυριαρχία του ΠΑΟΚ στον τομέα των ριμπάουντ, ένα κρίσιμο στατιστικό που συνέβαλε καθοριστικά στην επικράτηση επί του Άρη.

Με πληροφορίες από: Athletiko