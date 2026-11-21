Ο Παναθηναϊκός σημείωσε την έβδομη νίκη του σε οκτώ αγώνες στην Stoiximan GBL, επικρατώντας άνετα του Αμαρουσίου με σκορ 85-72. Μετά το τέλος της αναμέτρησης που διεξήχθη στις 21 Νοεμβρίου, ο προπονητής των «πρασίνων», Ζέλικο Ομπράντοβιτς, δήλωσε ότι οι παίκτες του έδειξαν σεβασμό προς την αντίπαλη ομάδα. Παράλληλα, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την απόδοση των αθλητών που αγωνίστηκαν, ιδίως εκείνων που συνήθως δεν έχουν μεγάλο χρόνο συμμετοχής.

Η επικράτηση στην Stoiximan GBL

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε την επιτυχημένη του πορεία στο πρωτάθλημα της Stoiximan GBL, φτάνοντας το ρεκόρ του στο 7-1. Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς κατάφερε να επιβληθεί του Αμαρουσίου με άνεση, σε έναν αγώνα που έληξε με τελικό σκορ 85-72.

Η αναμέτρηση πραγματοποιήθηκε την 21η Νοεμβρίου, με τους «πράσινους» να δείχνουν από την αρχή τις διαθέσεις τους για τη νίκη. Η επικράτηση αυτή ενίσχυσε τη θέση του Παναθηναϊκού στην κορυφή της βαθμολογίας, διατηρώντας το θετικό του πρόσημο στη διοργάνωση.

Οι δηλώσεις του Ζέλικο Ομπράντοβιτς

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μίλησε στους δημοσιογράφους, τονίζοντας τη σημασία του σεβασμού προς τον αντίπαλο. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού δήλωσε χαρακτηριστικά ότι του άρεσε ο τρόπος με τον οποίο η ομάδα του αντιμετώπισε το Μαρούσι. Περιέγραψε το Μαρούσι ως μία πολύ καλή ομάδα, η οποία πραγματοποιεί πολλά drives, και αναφέρθηκε στον πολύ καλό προπονητή της.

Ο Ομπράντοβιτς εξέφρασε επίσης τη χαρά του για όλους τους παίκτες που πήραν λεπτά συμμετοχής στην αναμέτρηση της GBL και είχαν καλή απόδοση. Υπογράμμισε τη συνεχή προσπάθεια και την προπόνηση των αθλητών, ακόμη και υπό δύσκολες συνθήκες, όπως συνέβη την προηγούμενη ημέρα.

Διαχείριση χρόνου και ξεκούραση παικτών

Ένα από τα σημαντικά σημεία που ανέφερε ο Σέρβος τεχνικός ήταν η ανάγκη για διαμοιρασμό του χρόνου συμμετοχής μεταξύ των παικτών. Αυτό κρίθηκε σημαντικό για την ξεκούραση των αθλητών, δεδομένου του απαιτητικού προγράμματος. Ο Ομπράντοβιτς δήλωσε ιδιαίτερα χαρούμενος για τους παίκτες που δεν έχουν πολλά λεπτά συμμετοχής στην Ευρωλίγκα, αλλά έδειξαν την αξία τους στον αγώνα με το Μαρούσι.

Παρόλο που σε κάποιες στιγμές του παιχνιδιού η απόδοση δεν ήταν η επιθυμητή, ο προπονητής στάθηκε στην αδιάκοπη προσπάθεια και τον αγωνιστικό ζήλο που επιδεικνύουν οι παίκτες του. Τόνισε ότι οι αθλητές του πάντα παλεύουν και προπονούνται με συνέπεια, ανεξαρτήτως του χρόνου συμμετοχής τους.

Η προπόνηση μετά το ταξίδι από το Κάουνας

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αναφέρθηκε σε ένα συγκεκριμένο περιστατικό που καταδεικνύει την αφοσίωση των παικτών του. Την Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου, μόλις τρεις παίκτες πραγματοποίησαν προπόνηση. Αυτό συνέβη μετά από ένα μεγάλο ταξίδι επιστροφής της ομάδας από το Κάουνας, γεγονός που υποδηλώνει την επιμονή τους στην προετοιμασία, παρά την κόπωση.

Αυτή η λεπτομέρεια αναδείχθηκε από τον προπονητή ως παράδειγμα της εργατικότητας και της δέσμευσης των αθλητών του Παναθηναϊκού. Η συνεχής προπόνηση, ακόμη και μετά απαιτητικά ταξίδια, αποτελεί βασικό στοιχείο της φιλοσοφίας της ομάδας, σύμφωνα με τα λεγόμενα του Ομπράντοβιτς.

Ο σεβασμός στον αντίπαλο

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού επέμεινε στην αξία του σεβασμού προς το Μαρούσι, χαρακτηρίζοντάς το ως έναν αξιόλογο αντίπαλο. Η δήλωσή του «Μου άρεσε ότι σεβαστήκαμε το Μαρούσι» υπογραμμίζει την προσέγγιση της ομάδας του απέναντι σε κάθε αναμέτρηση, ανεξαρτήτως της δυναμικής του αντιπάλου.

Ο Ομπράντοβιτς αναγνώρισε τις ικανότητες του Αμαρουσίου, αναφέροντας συγκεκριμένα τα πολλά drives που επιχειρεί η ομάδα και την ποιότητα του προπονητή της. Αυτή η στάση δείχνει την εκτίμηση προς την προσπάθεια και την οργάνωση του αντιπάλου, συμβάλλοντας σε ένα πνεύμα αθλητικού ήθους.

Με πληροφορίες από: Athletiko