Ο Βόλος ELABET βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή του πρωταθλήματος, καθώς ετοιμάζεται για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό. Το παιχνίδι, που θα διεξαχθεί την Κυριακή 22 Νοεμβρίου στις 17:00 στο Αγρίνιο, είναι καθοριστικό για την παραμονή της ομάδας στη Super League. Ο τεχνικός των «κυανέρυθρων», Χουάν Κάρλος Γκαρίδο, αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα, καθώς επτά ποδοσφαιριστές δεν θα είναι στη διάθεσή του, γεγονός που περιπλέκει τα σχέδια για την αναμέτρηση.

Η κρίσιμη αναμέτρηση στο Αγρίνιο

Η ομάδα της Μαγνησίας δίνει «τελικούς» για την παραμονή της στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, με το ματς κόντρα στον Παναιτωλικό να χαρακτηρίζεται ως καθοριστικό στη μάχη αυτή. Ο Βόλος ELABET βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην τελευταία θέση της Stoiximan Super League, χωρίς να έχει συγκεντρώσει κανέναν βαθμό μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα. Αυτή η βαθμολογική θέση φέρνει την ομάδα στο -6 από τη ζώνη του υποβιβασμού, καθιστώντας κάθε αγώνα ιδιαίτερα σημαντικό για την προσπάθεια ανατροπής.

Η αναμέτρηση στο Αγρίνιο είναι μέρος της 11ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Οι «κυανέρυθροι» καλούνται να δείξουν αντίδραση και να διεκδικήσουν βαθμούς που θα τους βοηθήσουν στη δύσκολη μάχη για την παραμονή. Στη διάρκεια της διακοπής του πρωταθλήματος, οι παίκτες κλήθηκαν να δουλέψουν εντατικά στις αδυναμίες τους, με την ελπίδα να παρουσιάσουν ένα βελτιωμένο πρόσωπο στην επερχόμενη δοκιμασία.

Οι σημαντικές απουσίες

Ο προπονητής του Βόλου ELABET, Χουάν Κάρλος Γκαρίδο, θα στερηθεί τις υπηρεσίες επτά ποδοσφαιριστών για το παιχνίδι με τον Παναιτωλικό. Συγκεκριμένα, εκτός αποστολής τέθηκαν οι τιμωρημένοι Κάργας και Κόμπας, οι οποίοι δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής λόγω καρτών. Η απουσία τους αποτελεί ένα σημαντικό πλήγμα για την ομάδα, καθώς πρόκειται για βασικά στελέχη.

Επιπλέον, η λίστα των απουσιών περιλαμβάνει και πέντε τραυματίες παίκτες, γεγονός που επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Πρόκειται για τους Μπάρε, Χαραλαμπόγλου, Κατσικά, Τασιούρα και Λυκουρίνο. Η απουσία τόσων παικτών, τόσο λόγω τιμωρίας όσο και λόγω τραυματισμών, δημιουργεί επιπρόσθετες δυσκολίες στον Ισπανό τεχνικό για τη διαμόρφωση του αρχικού σχήματος και των επιλογών του από τον πάγκο, σε ένα ματς με τόσο υψηλό διακύβευμα.

Η κατάσταση της ομάδας υπό τον Γκαρίδο

Η κατάσταση στον Βόλο ELABET δεν έχει βελτιωθεί σημαντικά από τότε που ανέλαβε το τιμόνι της ομάδας ο Χουάν Κάρλος Γκαρίδο. Υπό την καθοδήγηση του Ισπανού προπονητή, οι «κυανέρυθροι» έχουν καταγράψει τρεις συνεχόμενες ήττες. Το παθητικό τερμάτων της ομάδας σε αυτούς τους αγώνες ανέρχεται στα εννέα γκολ, γεγονός που υπογραμμίζει τις αμυντικές αδυναμίες που καλείται να διορθώσει η τεχνική ηγεσία άμεσα.

Οι ποδοσφαιριστές κλήθηκαν να δουλέψουν εντατικά στις αδυναμίες τους κατά τη διάρκεια της διακοπής του πρωταθλήματος, με στόχο να παρουσιάσουν ένα διαφορετικό πρόσωπο και να βγάλουν αντίδραση στην επερχόμενη αναμέτρηση. Η ομάδα αναζητά την πρώτη της νίκη και τους πρώτους της βαθμούς στη φετινή Stoiximan Super League, σε μια προσπάθεια να ανατρέψει την αρνητική πορεία και να απομακρυνθεί από την τελευταία θέση.

Η αποστολή των είκοσι ποδοσφαιριστών

Παρά τις σημαντικές απουσίες, ο Χουάν Κάρλος Γκαρίδο ανακοίνωσε την αποστολή των είκοσι ποδοσφαιριστών που θα ταξιδέψουν στο Αγρίνιο για την αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό. Η λίστα περιλαμβάνει τους εξής παίκτες, οι οποίοι θα είναι διαθέσιμοι για τον αγώνα:

Σιαμπάνης, Γεροφωκάς, Γκάμπριελ, Μύγας, Ες Σαουμπί, Ατζιάκουα, Λεκές, Μεντίλ, Φάμπιο, Νεγιού, Γρόσδης, Μπέρνιτς, Γκαραβέλας, Ρεγκίς, Γκονζάλες, Καμπελά, Τζόκα, Φουρτάδο, Λάμπρου, Ουρτάδο.

Αυτοί οι είκοσι παίκτες θα προσπαθήσουν να φέρουν ένα θετικό αποτέλεσμα για τον Βόλο ELABET, σε ένα παιχνίδι που έχει χαρακτηριστεί ως καθοριστικό για την πορεία της ομάδας στο πρωτάθλημα και τη μάχη της για την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η επιτυχία σε αυτή την αναμέτρηση είναι ζωτικής σημασίας για την ψυχολογία και τη βαθμολογική θέση της ομάδας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko