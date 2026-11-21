Σε παράσταση για έναν ρόλο εξελίχθηκε το ντέρμπι ΠΑΟΚ – Άρης το Σάββατο (21/11), με την ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι να επικρατεί με 99-77 στο Παλατάκι. Η αναμέτρηση, που διεξήχθη για την 8η αγωνιστική της Stoiximan GBL, βρήκε τον ΠΑΟΚ να παραμένει αήττητος στην κορυφή της βαθμολογίας. Αντίθετα, ο Άρης γνώρισε την πρώτη του ήττα μετά την πρεμιέρα του πρωταθλήματος, υποχωρώντας στο 6-2.

Η κυριαρχία του ΠΑΟΚ στο Παλατάκι

Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να πάρει μία σπουδαία νίκη επί του συμπολίτη του, διατηρώντας τη θέση του ως μόνος πρώτος στην κορυφή της GBL. Το κατάμεστο «Παλατάκι» αποτέλεσε το σκηνικό αυτής της αναμέτρησης, όπου ο «Δικέφαλος» έδειξε την ανωτερότητά του. Η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι επικράτησε με ευρύ σκορ, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της πορεία στο πρωτάθλημα.

Πρωταγωνιστές και επιθετική ευστοχία

Στην επίθεση του «Δικεφάλου», τον τόνο έδωσαν ο Νικ Καλάθης, ο Μάρκους Φόστερ και ο Ναζ Μήτρου-Λονγκ, οι οποίοι συνέβαλαν καθοριστικά στην επικράτηση. Η ομάδα του ΠΑΟΚ έκανε τη διαφορά με την εντυπωσιακή ευστοχία της από την περιφέρεια, ένα στοιχείο που αποδείχθηκε καθοριστικό για την έκβαση του αγώνα. Επιπλέον, οι επιπλέον κατοχές που εξασφάλιζαν τα επιθετικά ριμπάουντ του ΠΑΟΚ αξιοποιήθηκαν στο έπακρο, με τον Ναζ Μήτρου-Λονγκ και τον Νίκο Χουγκάζ να ανεβάζουν το σκορ, εκμεταλλευόμενοι κάθε ευκαιρία.

Τα προβλήματα του Άρη

Αντίθετα με τον ΠΑΟΚ, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Οι «κιτρινόμαυροι» δυσκολεύτηκαν ιδιαίτερα στα αμυντικά ριμπάουντ, επιτρέποντας στον αντίπαλο να έχει δεύτερες ευκαιρίες στην επίθεση. Παράλληλα, ο Άρης δεν κατάφερε να βρει επιθετικό ρυθμό, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να απειλήσει ουσιαστικά την άμυνα του ΠΑΟΚ και να γνωρίσει την πρώτη του ήττα μετά την πρεμιέρα του πρωταθλήματος, υποχωρώντας πλέον στο 6-2.

Η εξέλιξη του πρώτου ημιχρόνου

Ο Κεμ Μπιρτς άνοιξε το σκορ για τον Άρη, ωστόσο οι γηπεδούχοι ανέλαβαν γρήγορα τα ηνία της αναμέτρησης. Ο Μπρι Ταϊρί και ο Μάρκους Φόστερ οδήγησαν τον ΠΑΟΚ σε ένα αρχικό προβάδισμα 9-3, με τον Φόστερ να ευστοχεί σε δύο διαδοχικά τρίποντα, δίνοντας ώθηση στην ομάδα του. Παρά τις προσπάθειες του Άνταμ Μοκόκα και του Νέναντ Ντιμιτρίεβιτς, οι «ασπρόμαυροι» έφτασαν στο +9, διαμορφώνοντας το σκορ σε 23-14. Οι Φόστερ και Ταϊρί είχαν πετύχει τους 17 από τους 23 πόντους της ομάδας τους, προτού ο Βασίλης Τολιόπουλος διαμορφώσει με δύο βολές το 23-16 του πρώτου δεκαλέπτου.

Αντιδράσεις και απαντήσεις στο δεύτερο δεκάλεπτο

Στη δεύτερη περίοδο, ο Ναζ Μήτρου-Λονγκ και ο Νίκος Χουγκάζ αξιοποίησαν τις επιπλέον κατοχές που εξασφάλιζαν τα επιθετικά ριμπάουντ του ΠΑΟΚ, ανεβάζοντας το σκορ στο 28-21. Ο Άρης πλησίασε στο 30-28 με τις προσπάθειες των Τολιόπουλου, Τζερεμάια Ρόμπινσον-Ερλ και Μοκόκα, δείχνοντας σημάδια ανάκαμψης. Ωστόσο, ο Νικ Καλάθης απάντησε άμεσα με ένα τρίποντο στον αιφνιδιασμό, αναγκάζοντας τον Βασίλη Σπανούλη να καλέσει τάιμ άουτ για να ανασυντάξει την ομάδα του. Ο Μήτρου-Λονγκ έφερε τον ΠΑΟΚ στο 38-30, με τους φιλοξενούμενους να μειώνουν σε 40-35 πριν από την ανάπαυλα. Ο Φόστερ έχασε την ευκαιρία να διευρύνει το προβάδισμα των γηπεδούχων, αστοχώντας σε τρεις βολές σε νεκρό χρόνο. Με την επιστροφή των δύο ομάδων στο παρκέ, ο Άρης πλησίασε εκ νέου στους δύο πόντους (42-40), αλλά η αντίδρασή του δεν είχε συνέχεια, με τον ΠΑΟΚ να διατηρεί τον έλεγχο του αγώνα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Ieidiseis