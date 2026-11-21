Η FIFPRO εκφράζει έντονη ανησυχία για τις δηλώσεις της Μπάγερν Μονάχου σχετικά με το συμβόλαιο του Τζαμάλ Μουσιάλα

Η FIFPRO, η παγκόσμια ένωση επαγγελματιών ποδοσφαιριστών, εξέφρασε την έντονη ανησυχία της και άσκησε κριτική στους ανθρώπους της Μπάγερν Μονάχου. Οι δημόσιες τοποθετήσεις της διοίκησης του γερμανικού συλλόγου σχετικά με το συμβόλαιο του Τζαμάλ Μουσιάλα, ενώ ο παίκτης επέστρεφε από τραυματισμό, αποτέλεσαν το επίκεντρο της αντίδρασης της ένωσης. Η FIFPRO κάλεσε την Μπάγερν να τηρήσει τις συμβατικές της υποχρεώσεις, τονίζοντας την ανάγκη προστασίας του ποδοσφαιριστή της.

Οι δηλώσεις που προκάλεσαν την αντίδραση της FIFPRO

Η FIFPRO εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση το Σάββατο 21 Νοεμβρίου, στην οποία υπογράμμισε την έντονη ανησυχία της για τις επανειλημμένες δημόσιες δηλώσεις από στελέχη της διοίκησης της Μπάγερν Μονάχου. Συγκεκριμένα, ο επίτιμος πρόεδρος Ούλι Χένες, ο διευθύνων σύμβουλος Γιαν-Κρίστιαν Ντρέεζεν και ο πρώην διευθύνων σύμβουλος Καρλ-Χάιντς Ρουμενίγκε είχαν τοποθετηθεί δημόσια και με παρόμοιο τρόπο.

Οι δηλώσεις αυτές αφορούσαν ορισμένες πτυχές του συμβολαίου του Τζαμάλ Μουσιάλα και έγιναν σε σύντομη διαδοχή, την ώρα μάλιστα που ο ποδοσφαιριστής βρισκόταν στη φάση της επιστροφής του από έναν τραυματισμό. Η ένωση τόνισε ότι τέτοιες τοποθετήσεις δημιουργούν ένα κλίμα αβεβαιότητας γύρω από το επαγγελματικό μέλλον του παίκτη, κάτι που κρίνεται απαράδεκτο για έναν τόσο μεγάλο σύλλογο.

Συντονισμένη στρατηγική πίεσης προς τον ποδοσφαιριστή

Σύμφωνα με την FIFPRO, οι συγκεκριμένες δηλώσεις των στελεχών της Μπάγερν συνιστούν μια συντονισμένη προσπάθεια άσκησης πίεσης προς τον ποδοσφαιριστή και τους εκπροσώπους του. Αυτή η στρατηγική, όπως ανέφερε η ένωση, έχει ως στόχο να επηρεάσει ενδεχόμενες διαπραγματεύσεις για το συμβόλαιο του Μουσιάλα, θέτοντας τον παίκτη σε μια δυσμενή θέση.

Η FIFPRO ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή της: «Κατά την άποψή μας, οι συγκεκριμένες δηλώσεις αποτελούν μέρος μιας συντονισμένης στρατηγικής με στόχο να ασκηθεί πίεση στον Μουσιάλα και τους εκπροσώπους του ενόψει ενδεχόμενων διαπραγματεύσεων. Ένας σύλλογος με το μέγεθος και το κύρος της Μπάγερν Μονάχου θα έπρεπε να είχε επιδείξει πολύ καλύτερη συμπεριφορά».

Κάλεσμα για τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων

Η παγκόσμια ένωση επαγγελματιών ποδοσφαιριστών κάλεσε τον γερμανικό σύλλογο να τηρήσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις απέναντι στον Τζαμάλ Μουσιάλα. Υπογράμμισε ότι η Μπάγερν έχει την υποχρέωση να μεριμνά για την προστασία του ποδοσφαιριστή της, αντί να μετατρέπει την κατάσταση της υγείας και το μέλλον του παίκτη σε αντικείμενο δημόσιας συζήτησης και αμφισβήτησης.

Η FIFPRO τόνισε ότι η δημόσια αμφισβήτηση του συμβολαίου ενός παίκτη, ειδικά κατά την περίοδο της αποθεραπείας του από τραυματισμό, δεν συνάδει με τις αρχές που πρέπει να διέπουν τη σχέση μεταξύ συλλόγου και αθλητή. Η τήρηση των συμφωνηθέντων και η διασφάλιση της ηρεμίας του ποδοσφαιριστή είναι θεμελιώδης για την ομαλή λειτουργία του επαγγελματικού ποδοσφαίρου και την προστασία των δικαιωμάτων των αθλητών.

Προειδοποίηση για την ψυχική υγεία των αθλητών

Παράλληλα με την κριτική της, η FIFPRO προειδοποίησε για τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει η αβεβαιότητα γύρω από το επαγγελματικό μέλλον στην ψυχική υγεία των αθλητών. Η ένωση υπογράμμισε ότι αυτό είναι ιδιαίτερα κρίσιμο κατά την περίοδο της αποθεραπείας τους από έναν τραυματισμό, όπου η ψυχολογική υποστήριξη και η σταθερότητα είναι απαραίτητες για την πλήρη αποκατάσταση.

Η αβεβαιότητα και η πίεση που ασκείται δημόσια μπορούν να επιβαρύνουν σημαντικά την ψυχολογική κατάσταση ενός ποδοσφαιριστή, επηρεάζοντας αρνητικά την αποκατάσταση και την επιστροφή του στους αγωνιστικούς χώρους. Η FIFPRO ζήτησε από την Μπάγερν να επιδείξει την απαιτούμενη ευαισθησία και υπευθυνότητα σε ένα τόσο σημαντικό ζήτημα, διασφαλίζοντας ένα υποστηρικτικό περιβάλλον για τον παίκτη της.

Με πληροφορίες από: Athletiko