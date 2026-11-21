Το Γαλλικό Κολλέγιο της Ελλάδας - Institution d'Etudes Francophones (IdEF) ανακοίνωσε την επίσημη ένταξη της αντισφαίρισης στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Η κίνηση αυτή πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord, με το οποίο το Κολλέγιο διατηρεί στρατηγική σύμπραξη για πάνω από τρεις δεκαετίες. Η αντισφαίριση θα αποτελέσει τόσο υποχρεωτικό μάθημα όσο και ειδικότητα, σηματοδοτώντας μια σημαντική διεύρυνση των προσφερόμενων εκπαιδευτικών επιλογών.

Η νέα ειδικότητα και οι στόχοι της

Η νέα ειδικότητα της αντισφαίρισης έχει προγραμματιστεί να εισαχθεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Ο σχεδιασμός της έχει γίνει με βάση διεθνή ακαδημαϊκά και αθλητικά πρότυπα, με στόχο να εξασφαλίσει ένα υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης.

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η παροχή άρτιας ακαδημαϊκής εκπαίδευσης στους φοιτητές και τις φοιτήτριες. Μέσω αυτής της εκπαίδευσης, οι μελλοντικοί επαγγελματίες θα εφοδιαστούν με εξειδικευμένη θεωρητική γνώση, απαραίτητες προπονητικές δεξιότητες και πρακτική εμπειρία υψηλού επιπέδου στον χώρο της αντισφαίρισης.

Επιστημονική εποπτεία και διδακτικό προσωπικό

Την επιστημονική εποπτεία της νέας ειδικότητας έχει αναλάβει ο Θανάσης Ζαννιάς, διασφαλίζοντας την ακαδημαϊκή ποιότητα του προγράμματος. Η διδασκαλία και η πρακτική εφαρμογή τόσο του μαθήματος όσο και της ειδικότητας θα ανατεθεί σε καταξιωμένους επαγγελματίες.

Στο διδακτικό προσωπικό περιλαμβάνονται οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής και επαγγελματίες της αντισφαίρισης Ιορδάνης Σγούρος, Γρηγόρης Αναγνωστόπουλος, Ανδρέας Φραγκούλης και Χριστίνα Αργυρού. Αυτοί οι ειδικοί θα διασφαλίσουν μια ολοκληρωμένη ακαδημαϊκή και προπονητική κατάρτιση για τους φοιτητές.

Εγκαταστάσεις και συνεργασίες

Τα μαθήματα της νέας ειδικότητας θα διεξάγονται σε ενδεδειγμένες αθλητικές εγκαταστάσεις. Συγκεκριμένα, η εκπαίδευση θα λάβει χώρα στον Αθλητικό Όμιλο Αντισφαίρισης Ηλιούπολης (Α.Ο.Α.Η.).

Ο Α.Ο.Α.Η. αποτελεί ένα ιστορικό σωματείο, γνωστό για τη σημαντική και διαχρονική προσφορά του στο ελληνικό τένις. Η επιλογή των εγκαταστάσεων αυτών υπογραμμίζει την προσπάθεια για παροχή εκπαίδευσης σε ένα περιβάλλον με υψηλά αθλητικά πρότυπα.

Δήλωση του διευθυντή σπουδών

Με αφορμή τη δημιουργία αυτής της νέας ειδικότητας, ο Διευθυντής Σπουδών του Κολλεγίου IdEF, Δρ. Βασίλης Ζαμαρίας, προέβη σε δήλωση. Τόνισε ότι «η εισαγωγή της Αντισφαίρισης συνιστά ένα σημαντικό ορόσημο για το Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Κολλεγίου μας».

Ο Δρ. Ζαμαρίας επεσήμανε πως η αντισφαίριση είναι ένα Ολυμπιακό άθλημα που έχει παρουσιάσει αλματώδη ανάπτυξη τις τελευταίες δεκαετίες, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Η ένταξή της στο πρόγραμμα σπουδών αναμένεται να διευρύνει ουσιαστικά τους επαγγελματικούς ορίζοντες των αποφοίτων του Κολλεγίου.

Η δέσμευση του κολλεγίου

Αυτή η πρωτοβουλία του Γαλλικού Κολλεγίου IdEF επιβεβαιώνει τη διαρκή δέσμευσή του στην αναβάθμιση της ανώτατης εκπαίδευσης. Το Κολλέγιο επιδιώκει την αδιάλειπτη βελτίωση των προγραμμάτων του.

Παράλληλα, η κίνηση αυτή ενισχύει τη σύνδεση των σπουδών με τις σύγχρονες απαιτήσεις του αθλητικού οικοσυστήματος, διασφαλίζοντας ότι οι απόφοιτοι θα είναι πλήρως προετοιμασμένοι για την αγορά εργασίας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta