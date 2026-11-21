Ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, έδωσε το παρών στην αποψινή εκτός έδρας αναμέτρηση της ομάδας του με την Καλαμάτα. Ο διοικητικός ηγέτης της Ένωσης πήρε τη θέση του στο γήπεδο της Νεάπολης στη Νίκαια, όπου παρακολούθησε το παιχνίδι μαζί με τα στελέχη του συλλόγου, επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά τη σταθερή του στήριξη προς την «κιτρινόμαυρη» αποστολή.

Η παρουσία του ιδιοκτήτη στη Νεάπολη

Ο Μάριος Ηλιόπουλος βρέθηκε στο γήπεδο της Νεάπολης, στην περιοχή της Νίκαιας, προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά τον αγώνα της ΑΕΚ. Η παρουσία του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΑΕΚ ήταν εμφανής, καθώς έδωσε το «παρών» στην κερκίδα, δείχνοντας το ενδιαφέρον του για την πορεία της ομάδας.

Ο ίδιος πήρε τη θέση του στο γήπεδο, όπου είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει την προσπάθεια των παικτών της Ένωσης. Η συγκεκριμένη αναμέτρηση αποτελούσε ένα ακόμη εκτός έδρας παιχνίδι για την ΑΕΚ, με τον κ. Ηλιόπουλο να επιλέγει να είναι δίπλα στην ομάδα του, όπως συνηθίζει σε τέτοιες περιπτώσεις.

Συνεχής στήριξη στα εκτός έδρας παιχνίδια

Η παρουσία του Μάριου Ηλιόπουλου σε εκτός έδρας αναμετρήσεις της ΑΕΚ δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς είναι μια πρακτική που ακολουθεί συστηματικά. Σχεδόν πάντα, ο ιδιοκτήτης της ομάδας βρίσκεται κοντά στην Ένωση όταν αγωνίζεται μακριά από την έδρα της, προσφέροντας την έμπρακτη στήριξή του.

Αυτή η διαρκής παρουσία του διοικητικού ηγέτη υπογραμμίζει την αφοσίωσή του και τη διαρκή του υποστήριξη προς το ποδοσφαιρικό τμήμα της ΑΕΚ. Και στην αποψινή αναμέτρηση με την Καλαμάτα, ο κ. Ηλιόπουλος διατήρησε αυτή τη συνήθεια, παρακολουθώντας το παιχνίδι μαζί με άλλα στελέχη της Ένωσης, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή του.

Με κιτρινόμαυρο κασκόλ

Κατά την παρουσία του στο γήπεδο της Νεάπολης, ο Μάριος Ηλιόπουλος επέλεξε να φορέσει ένα κιτρινόμαυρο κασκόλ. Με αυτό τον τρόπο, έδειξε έμπρακτα την υποστήριξή του στα χρώματα της αγαπημένης του ομάδας, προσθέτοντας μια προσωπική πινελιά στην παρουσία του.

Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ παρακολούθησε με προσοχή την προσπάθεια των παικτών της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς, οι οποίοι αγωνίζονταν απέναντι στη «Μαύρη Θύελλα». Η εμφάνισή του με το κασκόλ αποτελεί ένα σαφές μήνυμα στήριξης προς το σύνολο και το τεχνικό επιτελείο.

Το πλαίσιο της αναμέτρησης

Η αναμέτρηση στην οποία έδωσε το παρών ο Μάριος Ηλιόπουλος ήταν αυτή μεταξύ της ΑΕΚ και της Καλαμάτας. Το παιχνίδι διεξήχθη στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, προσδίδοντας σημασία στην εκτός έδρας παρουσία του ιδιοκτήτη.

Η συγκεκριμένη αναμέτρηση ανήκει στη Stoiximan Super League, την κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, όπου η ΑΕΚ αντιμετώπισε την ομάδα που είναι γνωστή και ως «Μαύρη Θύελλα». Ο διοικητικός ηγέτης βρέθηκε δίπλα στην ομάδα του σε αυτό το σημαντικό εκτός έδρας παιχνίδι, παρακολουθώντας την εξέλιξη της αναμέτρησης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko