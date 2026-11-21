Ο Ολυμπιακός διατήρησε το αήττητο σερί του στην Water Polo League, σημειώνοντας μια άνετη εκτός έδρας νίκη επί του ΑΟ Παλαιού Φαλήρου με σκορ 25-5. Αυτό το αποτέλεσμα, που ήρθε στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής, επιβεβαίωσε την κυριαρχία των «ερυθρολεύκων» στο πρωτάθλημα, φτάνοντας το 9/9 στις αναμετρήσεις τους.

Οι πρώτοι σκόρερ και η αήττητη πορεία

Στην αναμέτρηση με το Παλαιό Φάληρο, ο αρχηγός του Ολυμπιακού, Γιάννης Φουντούλης, αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ, πετυχαίνοντας πέντε γκολ. Τον ακολούθησε σε απόδοση ο Λούκα Λόντσαρ, ο οποίος συνεισέφερε τέσσερα τέρματα στην επιθετική λειτουργία της ομάδας. Με αυτή τη νίκη, ο Ολυμπιακός συνεχίζει την αήττητη πορεία του στην Water Polo League, διατηρώντας το απόλυτο των εννέα νικών σε ισάριθμους αγώνες.

Για την 10η αγωνιστική της Λίγκας, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον Πανιώνιο στο Παπαστράτειο, το Σάββατο 28 Νοεμβρίου. Την ίδια ημέρα, η ομάδα του Παλαιού Φαλήρου θα υποδεχτεί στην έδρα της τον Υδραϊκό, σε μια προσπάθεια να ανακάμψει από την ήττα.

Η εξέλιξη του πρώτου οκταλέπτου

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε δυναμικά τον αγώνα, κερδίζοντας το πρώτο σπριντ. Ο Λόντσαρ ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ για τους «ερυθρολεύκους», δίνοντας το προβάδισμα στην ομάδα του. Ωστόσο, η απάντηση από πλευράς του Παλαιού Φαλήρου ήρθε άμεσα, με τον Αγιωργούση να ισοφαρίζει.

Στη συνέχεια, ο Λόντσαρ πέτυχε ένα ακόμα γκολ, δίνοντας εκ νέου προβάδισμα +1 στον Ολυμπιακό. Ακολούθησε το τέρμα του Παπαναστασίου, διαμορφώνοντας το σκορ σε 1-3. Σε μία φάση, ο Σολανάκης χρεώθηκε με πέναλτι, αλλά ο τερματοφύλακας Τζωρτζάτος απέκρουσε επιτυχώς, διατηρώντας τη διαφορά.

Δύο λεπτά αργότερα, ο Αλαφραγκής σκόραρε, ενώ στο τελευταίο λεπτό του οκταλέπτου, ο Φουντούλης διαμόρφωσε το τελικό 1-5 για την πρώτη περίοδο, δείχνοντας τις προθέσεις του Ολυμπιακού από νωρίς.

Το δεύτερο οκτάλεπτο και η διεύρυνση της διαφοράς

Στην αρχή του δευτέρου οκταλέπτου, ο Πούρος κέρδισε το σπριντ για τον Ολυμπιακό. Περίπου 40 δευτερόλεπτα μετά, ο Γκίλλας σκόραρε εκμεταλλευόμενος την αριθμητική υπεροχή στον παίκτη παραπάνω. Ωστόσο, ο ίδιος παίκτης χρεώθηκε με πέναλτι, το οποίο εκτέλεσε εύστοχα ο Αγιωργούσης, μειώνοντας σε 2-6.

Μετά από αποβολή του Γκίλλα, ο Γενηδουνιάς επανέφερε τη διαφορά στο +5 για τον Ολυμπιακό. Ο ίδιος παίκτης, με ένα εύστοχο πέναλτι, και με γκολ από τους Φουντούλη και Αλαφραγκή, διεύρυνε το προβάδισμα στο +8, ανεβάζοντας το σκορ σε 2-10.

Στα τελευταία 02:19 της περιόδου, ο Φάτοβιτς σκόραρε μετά από αποβολή του Γκαβογιαννάκη. Λίγο πριν το τέλος, ο Λόντσαρ διαμόρφωσε το σκορ σε 2-12, κλείνοντας το δεύτερο οκτάλεπτο με σημαντική διαφορά υπέρ του Ολυμπιακού.

Η κυριαρχία του Ολυμπιακού στο τρίτο οκτάλεπτο

Ο Ολυμπιακός συνέχισε την κυριαρχία του και στο τρίτο οκτάλεπτο, με τον Γενηδουνιά να κερδίζει το σπριντ για τρίτη συνεχόμενη φορά. Ο Σολανάκης βρήκε τα δίχτυα, ανεβάζοντας τη διαφορά στο +11, με το σκορ να γίνεται 2-13.

Στη συνέχεια, ο Αλαφραγκής σκόραρε εκμεταλλευόμενος ένα επιθετικό πλεονέκτημα, το οποίο προέκυψε μετά από αποβολή του Λιαπάκη. Η επιθετική ορμή του Ολυμπιακού ήταν αμείωτη.

Μέσα σε λιγότερο από δύο λεπτά, ο Φουντούλης ευστόχησε σε πέναλτι, ενώ οι Φάτοβιτς και Λόντσαρ σκόραραν διαδοχικά, ανεβάζοντας το σκορ σε 2-17. Δύο λεπτά πριν το τέλος της περιόδου, ο Γκίλλας είχε επίσης μια εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, με την περίοδο να ολοκληρώνεται με το σκορ 2-18, υπογραμμίζοντας την απόλυτη υπεροχή του Ολυμπιακού στον αγώνα.

Με πληροφορίες από: Athletiko