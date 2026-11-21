Η Λιντς θριάμβευσε με τεσσάρα επί της Τσέλσι, σημαντικά τρίποντα για Τότεναμ και Μπόρνμουθ

Η 11η αγωνιστική της Premier League ολοκληρώθηκε με αρκετά ενδιαφέροντα παιχνίδια το απόγευμα του Σαββάτου, με τη Λιντς να σημειώνει την πιο εμφατική νίκη της ημέρας. Η ομάδα επικράτησε της Τσέλσι με σκορ 4-1 στο «Στάμφορντ Μπριτζ», προσφέροντας ένα θέαμα που έδωσε διαστάσεις θριάμβου στο διπλό της στο Λονδίνο.

Συνολικά, η αγωνιστική ημέρα περιλάμβανε αναμετρήσεις με νίκες για τους γηπεδούχους σε ορισμένα ματς, αλλά και απώλειες βαθμών για ομάδες που αγωνίζονταν στην έδρα τους, όπως η Μάντσεστερ Σίτι.

Ο θρίαμβος της Λιντς στο «Στάμφορντ Μπριτζ»

Η Λιντς πέτυχε την πιο σημαντική νίκη της 11ης αγωνιστικής, επικρατώντας με 4-1 της Τσέλσι στην έδρα των «μπλε», το «Στάμφορντ Μπριτζ». Αυτή η επικράτηση χαρακτηρίστηκε ως η νίκη της ημέρας, καθώς η Λιντς ήταν η μοναδική φιλοξενούμενη ομάδα του απογευματινού προγράμματος που κατάφερε να φύγει με το τρίποντο.

Οι φιλοξενούμενοι είχαν ήδη προβάδισμα 3-1 στο 84ο λεπτό της αναμέτρησης. Το τελευταίο γκολ του αγώνα σημειώθηκε ξανά από τη Λιντς, διευρύνοντας το σκορ και προσδίδοντας διαστάσεις θριάμβου στην εκτός έδρας επιτυχία της στο Λονδίνο. Η Τσέλσι, από την πλευρά της, βρέθηκε να κυνηγά δύο γκολ στα τελευταία λεπτά για να σώσει έστω τον βαθμό, αλλά το τελικό σφύριγμα τη βρήκε τρία γκολ πίσω στο δικό της γήπεδο.

Νίκες για Τότεναμ και Μπόρνμουθ

Στο βόρειο Λονδίνο, η Τότεναμ κατάφερε να εξασφαλίσει ένα σημαντικό τρίποντο, επικρατώντας της Ίπσουιτς με σκορ 2-0. Η νίκη αυτή προσέθεσε τρεις πολύτιμους βαθμούς στην προσπάθεια της ομάδας στο πρωτάθλημα.

Με το ίδιο σκορ, 2-0, η Μπόρνμουθ επικράτησε της Νότιγχαμ Φόρεστ, κατακτώντας και αυτή ένα σημαντικό τρίποντο. Και οι δύο ομάδες, Τότεναμ και Μπόρνμουθ, σημείωσαν καθαρές νίκες, διατηρώντας ανέπαφη την εστία τους.

Ισοπαλίες σε Κόβεντρι και «Βίλα Παρκ»

Στο Κόβεντρι, η ομώνυμη ομάδα και η Κρίσταλ Πάλας μοιράστηκαν τους βαθμούς, καθώς η αναμέτρησή τους έληξε ισόπαλη με σκορ 2-2. Συνολικά σημειώθηκαν τέσσερα γκολ σε αυτό το παιχνίδι, προσφέροντας θέαμα στους φιλάθλους.

Αντίθετα, στο «Βίλα Παρκ», η Άστον Βίλα και η Σάντερλαντ δεν κατάφεραν να βρουν τον δρόμο προς τα δίχτυα, με αποτέλεσμα να μείνουν στο 0-0 και να μοιραστούν από έναν βαθμό η κάθε μία.

Η απώλεια βαθμών της Μάντσεστερ Σίτι

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, η Μάντσεστερ Σίτι είχε επίσης μια απώλεια στην έδρα της. Η ομάδα παραχώρησε ισοπαλία 1-1 στη Φούλαμ, σε ένα παιχνίδι που εξελίχθηκε με εναλλαγές στο σκορ.

Οι Λονδρέζοι της Φούλαμ ήταν αυτοί που άνοιξαν το σκορ στο 16ο λεπτό της αναμέτρησης, με τον Ροντρίγκο Μουνίζ να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Η απάντηση από τους γηπεδούχους ήρθε στο 57ο λεπτό, όταν ο Έλιοτ Άντερσον ισοφάρισε σε 1-1, διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα.

Με πληροφορίες από: Athletiko