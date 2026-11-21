Ο Παναθηναϊκός πήρε δύσκολη εκτός έδρας νίκη επί του Πανιωνίου στην Water Polo League

Ο Παναθηναϊκός πήρε μια δύσκολη εκτός έδρας νίκη απέναντι στον Πανιώνιο με σκορ 13-12, στο πλαίσιο της ένατης αγωνιστικής της Water Polo League. Οι «πράσινοι» αντιμετώπισαν σημαντικές προκλήσεις από τους γηπεδούχους, οι οποίοι ξεκίνησαν δυναμικά την αναμέτρηση. Παρά τις δυσκολίες, η ομάδα του Παναθηναϊκού κατάφερε να γυρίσει το παιχνίδι και να εξασφαλίσει τους βαθμούς της νίκης.

Η αρχή του αγώνα και η ανατροπή στο πρώτο οκτάλεπτο

Οι γηπεδούχοι του Πανιωνίου ξεκίνησαν καλύτερα την αναμέτρηση, προηγούμενοι με 2-0 χάρη στα τέρματα των Καράτζα και Τσολακούδη. Ο Παναθηναϊκός απάντησε άμεσα, με τον Καλογερόπουλο να μειώνει με πέναλτι και τον Νικολαΐδη να ισοφαρίζει σε 2-2. Ο Ντόλτσε έδωσε για πρώτη φορά το προβάδισμα στους φιλοξενούμενους, κάνοντας το 3-2.

Ωστόσο, ο Γούνας ισοφάρισε σε 3-3 με πέναλτι για τον Πανιώνιο. Στη συνέχεια, οι γηπεδούχοι κέρδισαν ένα ακόμη πέναλτι, αλλά ο Μπιτσάκος δεν κατάφερε να σκοράρει, διατηρώντας την ισοπαλία μέχρι το τέλος του πρώτου οκταλέπτου.

Το δεύτερο οκτάλεπτο και το προβάδισμα του «τριφυλλιού»

Στο δεύτερο οκτάλεπτο, ο Πανιώνιος πήρε ξανά το προβάδισμα με 4-3, χάρη σε γκολ του Μπιτσάκου στον παίκτη παραπάνω. Ο Παναθηναϊκός αντέδρασε δυναμικά, με τον Νικολαΐδη να ισοφαρίζει αρχικά σε 4-4 και λίγο αργότερα να δίνει ξανά το προβάδισμα στην ομάδα του με 5-4. Ο Παπασηφάκης ανέβασε το σκορ στο 6-4 και στη συνέχεια έκανε το 7-4, με νέο γκολ στον παίκτη παραπάνω.

Παρά την απώλεια πέναλτι από τον Σκουμπάκη για τον Παναθηναϊκό, ο Παπασηφάκης σκόραρε ξανά δύο λεπτά πριν από το τέλος του ημιχρόνου, διαμορφώνοντας το 8-4. Ο Καράτζας κατάφερε να μειώσει σε 8-5 ένα δευτερόλεπτο πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, δίνοντας μια μικρή ανάσα στον Πανιώνιο.

Η επιστροφή του Πανιωνίου στο τρίτο οκτάλεπτο

Στο τρίτο οκτάλεπτο, ο Πανιώνιος πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή επιστροφή στο παιχνίδι. Ο Λάζιτς μείωσε σε 6-8, ενώ ο Μπιτσάκος έκανε το 7-8 με γκολ στον παίκτη παραπάνω. Λίγο αργότερα, ο Γούνας ισοφάρισε σε 8-8 με ένα δυνατό σουτ από τα έξι μέτρα, φέρνοντας το παιχνίδι στα ίσα.

Ο Καλογερόπουλος έδωσε ξανά το προβάδισμα στον Παναθηναϊκό με 9-8, όμως ο Καράτζας ισοφάρισε άμεσα σε 9-9. Στο έκτο λεπτό της περιόδου, ο Σκουμπάκης κατάφερε να σκοράρει, κάνοντας το 10-9 υπέρ των φιλοξενούμενων, σε ένα οκτάλεπτο γεμάτο ανατροπές.

Η αγωνιώδης τελευταία περίοδος και το τελικό 13-12

Η τελευταία περίοδος του αγώνα ήταν γεμάτη αγωνία και διαδοχικές ισοπαλίες. Ο Τσολακούδης ισοφάρισε αρχικά με σουτ από τα έξι μέτρα για τον Πανιώνιο, ενώ ο Παπασηφάκης έδωσε ξανά το προβάδισμα στον Παναθηναϊκό με 11-10. Ο Μπιτσάκος ισοφάρισε εκ νέου σε 11-11 στον παίκτη παραπάνω, τέσσερα λεπτά πριν από το τέλος.

Ο Σκουμπάκης έκανε το 12-11 για τον Παναθηναϊκό, αλλά ο Πανιώνιος κέρδισε πέναλτι δύο λεπτά πριν από τη λήξη, με τον Γούνα να ευστοχεί και να φέρνει το σκορ στο 12-12. Ένα λεπτό πριν από το τέλος της αναμέτρησης, ο Γκιουβέτσης βρήκε δίχτυα, διαμορφώνοντας το τελικό 13-12 υπέρ του Παναθηναϊκού.

Οι πρωταγωνιστές και οι επόμενες αναμετρήσεις

Κορυφαίος σκόρερ για τον Παναθηναϊκό αναδείχθηκε ο Παπασηφάκης με τέσσερα γκολ. Για την ομάδα της Νέας Σμύρνης, οι Καράτζας, Μπιτσάκος και Γούνας σκόραραν από τρεις φορές ο καθένας, δείχνοντας την επιθετική τους παρουσία.

Την επόμενη αγωνιστική, το Σάββατο 28 Νοεμβρίου, ο Πανιώνιος θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον Ολυμπιακό στο Παπαστράτειο. Την ίδια ημέρα, ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τον Εθνικό στο Σεράφειο, σε δύο σημαντικές αναμετρήσεις για τη συνέχεια του πρωταθλήματος.

Με πληροφορίες από: Athletiko