Η Ντόρτμουντ κατάφερε να αποσπάσει μια δύσκολη νίκη με 1-0 επί της Γκλάντμπαχ, εξασφαλίζοντας έτσι την πρώτη θέση στη βαθμολογία της Bundesliga. Το καθοριστικό γκολ σημειώθηκε από τον Νμέτσα, ενώ ο Έλληνας ποδοσφαιριστής Κωνσταντίνος Καρέτσας αγωνίστηκε για ένα σημαντικό διάστημα του αγώνα. Η επικράτηση αυτή ήρθε σε μια αγωνιστική όπου υπήρξαν και άλλες αναμετρήσεις με ενδιαφέροντα αποτελέσματα στο γερμανικό πρωτάθλημα.

Η νίκη της Ντόρτμουντ και η κορυφή της Bundesliga

Οι Βεστφαλοί, αν και ζορίστηκαν, κατάφεραν να πάρουν τους τρεις βαθμούς απέναντι στην Γκλάντμπαχ. Το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης ήρθε στο 80ό λεπτό, όταν ο Νμέτσα με σουτ νίκησε τον τερματοφύλακα Μπατς, ο οποίος δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την μπάλα.

Με αυτή την επικράτηση, η ομάδα του Νίκο Κόβατς εκμεταλλεύτηκε την απώλεια βαθμών της Μπάγερν Μονάχου και βρίσκεται πλέον μόνη πρώτη στην κορυφή της βαθμολογίας, με διαφορά δύο βαθμών από τους Βαυαρούς. Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας αγωνίστηκε για 73 λεπτά, συμβάλλοντας στην προσπάθεια της ομάδας του. Από την άλλη πλευρά, τα «Πουλάρια» της Γκλάντμπαχ παραμένουν στον πάτο της βαθμολογίας, τρεις βαθμούς μακριά από τη ζώνη των μπαράζ.

Εντυπωσιακή επικράτηση της Λεβερκούζεν

Σε ένα άλλο παιχνίδι της αγωνιστικής, η Λεβερκούζεν παρουσιάστηκε ιδιαίτερα δυναμική, συντρίβοντας την Πάντερμπορν με 4-0 εντός έδρας. Αυτή η ευρεία νίκη της επέτρεψε να εδραιωθεί στην πέμπτη θέση της Bundesliga, δείχνοντας τις επιθετικές της αρετές.

Πρωταγωνιστής για τις «Ασπιρίνες» αναδείχθηκε ο Μορέιρα, ο οποίος σκόραρε δύο φορές, στο 14ο και στο 47ο λεπτό. Ο Σικ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0 στο 51ο λεπτό, ενώ ο Φερνάντες διαμόρφωσε το τελικό 4-0 στο 59ο λεπτό, μετά από ασίστ του Μορέιρα, ολοκληρώνοντας μια εμφατική εμφάνιση.

Επιστροφή στις νίκες για την Άιντραχτ Φρανκφούρτης

Η Άιντραχτ Φρανκφούρτης κατάφερε να επιστρέψει στις νίκες, λυγίζοντας τη Χόφενχαϊμ με 1-0. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε ο Μπούρκαρντ στο 25ο λεπτό, χαρίζοντας πολύτιμους βαθμούς στην ομάδα του και ανεβάζοντάς την στην έβδομη θέση της βαθμολογίας της Bundesliga.

Ο αγώνας είχε αρκετές χαμένες ευκαιρίες, με τον Κράμαριτς να αστοχεί σε πέναλτι στο 41ο λεπτό για τη Χόφενχαϊμ. Λίγο αργότερα, στο 45ο λεπτό, ο Μπούρκαρντ της Άιντραχτ επίσης δεν κατάφερε να ευστοχήσει από την άσπρη βούλα. Τα δύο χαμένα πέναλτι σημάδεψαν την αναμέτρηση, η οποία περιόρισε τη Χόφενχαϊμ στη δέκατη θέση.

Το νικηφόρο σερί της Φράιμπουργκ και η πεντάρα της Λειψίας

Το νικηφόρο σερί της Φράιμπουργκ συνεχίστηκε, καθώς τα «Πουλάρια» επικράτησαν δύσκολα της Έλβερσμπεργκ εκτός έδρας με 1-0. Με την τρίτη τους διαδοχική νίκη στο πρωτάθλημα, η Φράιμπουργκ έχει εδραιωθεί στην τρίτη θέση της Bundesliga. Το μοναδικό γκολ που έκρινε τον αγώνα σημειώθηκε από τον Ματάνοβιτς στο 68ο λεπτό.

Παράλληλα, η Λειψία «άλωσε» το Βερολίνο με μια εμφατική «πεντάρα» επί της Ουνιόν, διαλύοντάς την με 5-1 και συνεχίζοντας τις υψηλές πτήσεις στο πρωτάθλημα. Το σκορ άνοιξε με εύστοχο πέναλτι του Νούσα στο 18ο λεπτό για τους «Ταύρους», ενώ ο Έμπισερ ισοφάρισε στο 41ο λεπτό. Στο δεύτερο ημίχρονο, η Λειψία κυριάρχησε πλήρως, με τον Ρομούλο να γράφει το 2-1 στο 50ο λεπτό. Ακολούθησαν γκολ από τον Γκρούντα στο 72ο λεπτό, τον Ρέιτζ τέσσερα λεπτά αργότερα και τον Μπακού στο 89ο λεπτό, ολοκληρώνοντας τον θρίαμβο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta